Кризис морских перевозок увеличит цены на продовольствие

Рост цен на зерно и тарифов на фрахтование судов приведет к увеличению продовольственных цен на 3,7% в мире в целом и на 4,2% — в странах с доходами ниже среднего, прогнозируют эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). На беднейшие страны эти процессы повлияют меньше, повысив продовольственные цены лишь на 2,9%, поскольку такие государства импортируют преимущественно готовую еду из-за проблем с переработкой зерна.

По данным ЮНКТАД, цена перевозки сыпучих грузов (включая зерновые) за февраль—май 2022 года выросла почти на 60%. В подсчетах аналитики использовали Baltic Dry Index (BDI), который отражает среднюю цену морских перевозок по 20 основным маршрутам и охватывает 100% мировых поставок навалочно-насыпных грузов. Показатель достиг пикового значения 23 мая, но с тех пор снизился примерно до уровня 23 февраля. Сильное снижение было также в начале апреля, что отражает высокую волатильность индекса в последние месяцы.

Значение индекса ClarkSea, который показывает среднее значение фрахтовых ставок по основным сегментам судов (танкеры, балкеры, контейнеровозы, газовозы), к 20 мая составило более $44 тыс. в сутки (в начале 2022 года — около $33 тыс. в сутки) и превысило рекордные значения 2021 года, когда уже фиксировались серьезные проблемы с контейнерными перевозками.

В ЮНКТАД считают, что кризис на Украине привел не только к сокращению мировых морских поставок зерна на 3,8% и удобрений и их компонентов на 7%, но на фоне энергокризиса повлиял и на рост стоимости грузоперевозок. С конца февраля средние сборы за топливо, взимаемые контейнерными судоходными компаниями, возросли почти на 50%.

Моделирование ЮНКТАД показывает, что высокие затраты на контейнерные перевозки приведут к дополнительному увеличению мировой инфляции на 1,6% и к росту мировых цен на импортные товары на 11,9%. Объем перевозок, выраженный в TEU (стандартные 20-футовые контейнеры), резко сократился: с 5,9 млн до 2,9 млн у РФ и с 1,8 млн до нуля — у Украины. Суда, которые перенаправлялись из российских и украинских портов, сейчас скапливаются в Гамбурге, Роттердаме, Констанце и Стамбуле, что задерживает поставки и может привести к росту сборов за задержки и простои в портах.

Георгий Смирнов