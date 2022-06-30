Без срока льготности

Российские медики дали оценку инициативе правительства, которое разрешило выдавать льготникам лекарства с истекающим сроком годности. Соответствующий опрос провели эксперты сервиса «Актион Медицина» совместно с сообществом «Врачи РФ». Ранее кабмин распорядился передавать препараты, сроком годности которых подходит к концу, из аптеки медорганизации в аптеки, которые выдадут их пациентам по льготной программе. 70% опрошенных признали нехватку препаратов в медорганизациях, где они работают. Среди дефицитных оказались даже дешевые — стоимостью до 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Эксперты «Актион Медицина» (сервис экспертной поддержки специалистов медицинских организаций; входит в группу «Актион») совместно с сообществом «Врачи РФ» провели опрос медработников об их отношении к инициативе правительства РФ выдавать льготникам лекарства с истекающим сроком годности. Соответствующее постановление (№823 от 06.05.2022) подписал премьер-министр Михаил Мишустин. А впервые с такой идеей в марте выступил Минздрав России. Как говорится в пояснительной записке к постановлению, «введенные ограничительные меры экономического характера» могут привести к сбоям поставок лекарств для льготников. Чтобы этого не произошло, ведомство предложило отдавать пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, медикаменты со сроком годности, истекающим в 2022 году, остатки которых накопились к 1 апреля. Впоследствии регионы должны будут пополнить запасы лекарств, изначально закупленных для реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ)». Отметим, льготное амбулаторное лечение положено инвалидам первой группы, неработающим инвалидам второй группы, а также детям-инвалидам, родителям и женам военнослужащих, погибших при защите страны, и ряду других категорий.

В опросе «Актион Медицина» (есть у “Ъ”) приняли участие 300 врачей, в том числе терапевты, педиатры, кардиологи, онкологи. 75% опрошенных подтвердили, что в их медорганизации пациенты получают льготные препараты, причем треть врачей указала, что таких больных от 15% до 20%. Без малого половина респондентов (40%) полагают, что передача препаратов с истекающим сроком на льготное лекарственное обеспечение ухудшит положение пациентов. По их мнению, многие граждане делают запасы на несколько месяцев и потом будут принимать просроченные лекарства. Впрочем, большая часть врачей (60%) считает, что «ничего страшного не произошло».

При этом медики признают и проблему, из-за которой Минздрав инициировал изменения. 70% врачей сообщили, что лекобеспечение в организации, где они трудятся, ухудшилось. 9,7% респондентов указали, что не хватает дешевых препаратов (стоимостью до 200 руб. за упаковку). 31% отметили дефицит лекарств «средней ценовой категории» (от 200 до 700 руб. за упаковку). О нехватке дорогих (дороже 700 руб.) сказали 37% опрошенных. 22% медиков не сталкивались с дефицитом лекарств в больничной аптеке.

Респондентам предложили указать, каких именно лекарств не хватает. Чаще всего называли противоэпилептические средства (вальпроевая кислота, карбамазепин), гипотензивные (снижающие артериальное давление), инсулины и сахароснижающие (метформин), «зарубежные эффективные» психотропные препараты и лекарства для лечения болезней щитовидной железы. Были и такие ответы: «практически всех льготных для детей», «по областным программам дефицит всего — п/диабетических, гипотензивных, противоастматических», «деламанид (противотуберкулезное средство) — введен в схемы лечения клиническими рекомендациями, но фактически его нет».

Наталья Журавлева, ведущий эксперт «Актион Медицина», объясняет, что до введения поправок в госпрограмму препараты с истекающим сроком годности можно было передать в другое медучреждение в том же регионе. Когда накапливались остатки, по истечении срока годности их утилизировали: такие препараты нельзя использовать, можно только списать и уничтожить по установленным законом правилам. Для этого препараты передают компании, у которой есть лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I–IV класса опасности. Теперь, продолжает госпожа Журавлева, такие лекарства можно передать из аптеки медорганизации в аптеки, которые выдадут их пациентам по льготной программе.

Андрей Кондрахин, клинический фармаколог, терапевт отделения клинической фармакологии ФГБУ НЦАГП им. В. И. Кулакова МЗ РФ, объясняет, что «это не является каким-то противопоказанием»: если у препарата заканчивается срок годности, он уходит в «карантинную зону». Это происходит за месяц до истечения срока годности. Качество препарата и лечебные свойства при этом не ухудшаются, говорит господин Кондрахин, препарат является «абсолютно легитимным и может работать». Он напомнил, что раньше, например, в Москве льготникам выдавали лекарства с запасом — на три месяца вперед. Сейчас такая практика будет «недостижимой». «Эта инициатива позволит получить лечение с колес — нельзя будет его отложить на потом. Пациенты от этого только выиграют, потому что большой складской запас позволит получить препарат импортного производства»,— заключает Андрей Кондрахин.

По мнению Ольги Шуппо, научного руководителя сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic, инициатива выглядит «вполне логичной» и должна помочь снизить риски, связанные с логистическими проблемами, возможными срывами поставок по действующим контрактам и отчасти решить проблему дефицита. Вместе с тем, полагает госпожа Шуппо, важен и механизм реализации инициативы: «Нельзя допустить, чтобы к пациентам попали лекарства с истекшим сроком годности».

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев уверен, что лекарства будут использоваться лишь в период срока годности. Однако, по его мнению, дефицит постановление «все равно не устранит», так как льготных препаратов в принципе закупается недостаточно. Проблема, по словам господина Жулева, «на самом деле» в крайне низком уровне приверженности лечению пациентов: «Граждане не информированы о возможностях льготного обеспечения препаратами, не забирают их, не придерживаются врачебных рекомендаций. Очень часто после сердечно-сосудистых катастроф пациенты прекращают лечение после двух месяцев терапии на фоне первых полученных улучшений».

Наталья Костарнова