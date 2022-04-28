Лекарства взяли в оборот

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В Росздравнадзоре заявили, что лекарства, на которые зафиксирован ажиотажный спрос в марте, сейчас есть практически во всех регионах России. Как выяснил “Ъ”, инсулины действительно можно купить в аптеках, однако цена на них выросла на 30%. Появляются и препараты гормонов щитовидной железы эутирокс и L-тироксин, но, как показал опрос в пациентском сообществе, более 30% все еще не могут найти «ничего и нигде». С иммуноглобулинами сложности у 43% пациентов, а противопаркинсонические препараты с леводопой и вовсе по-прежнему отсутствуют в продаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Лекарства, на которые наблюдался ажиотажный спрос в марте, сейчас есть в достаточном количестве почти во всех регионах России, заверила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. «В марте был на самом деле ажиотажный спрос, пациенты запасались лекарственными препаратами, в основном это были те лекарственные препараты, которые принимаются пациентами длительно и уже давно. Но сегодня мы уже видим, что практически все эти препараты в достаточном количестве имеются практически во всех субъектах и во всех аптечных организациях»,— сказала госпожа Самойлова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным (цитата по ТАСС).

“Ъ” месяцем ранее рассказывал о дефиците импортного инсулина, препаратов гормонов щитовидной железы, лекарств для лечения болезни Паркинсона. Сейчас пациенты с диабетом сообщают, что ситуация изменилась к лучшему. По словам матери ребенка с диабетом 1-го типа из Москвы Анны Андреевой, в апреле они «свободно» получили инсулин в аптеке. Госпожа Андреева говорит, что в коммерческой продаже препараты тоже есть. Инсулин, отмечает она, перепродают также те, кто, «видимо, нахватал излишки». Руководитель диабетического объединения «Свежий ветер ХМАО-ЮГРЫ» Татьяна Минаева рассказывает, что с выдачей инсулина для льготных категорий граждан проблем нет — власти АО сделали запас в начале года. А в аптеках еще неделю назад купить импортный препарат было невозможно. Это особенно актуально для пациентов старше 18 лет, которые могут получить от государства, как правило, только инсулины российского производства. Сейчас, по словам госпожи Минаевой, зарубежные препараты появились в аптеках, однако цена на них выросла в среднем на 30%. Пациентка с диабетом, автор профильного популярного блога Дина Доминова утверждает, что ситуация с импортными инсулинами в целом не изменилась: «Не могу сказать, что все в свободном доступе и, самое главное, в нужном количестве. Как был ажиотаж, так он и остается».

L-тироксин и эутирокс (синтетические препараты гормона щитовидной железы) также стали появляться в аптеках. «Есть регионы в России, где они, пусть и в небольших количествах, не во всех дозировках, пусть сразу разлетаются, но все-таки есть. Хотя до сих пор остается ряд регионов, где эти препараты отсутствуют»,— говорит Елена Семенкова, автор петиции о дефиците эутирокса и L-тироксина немецких компаний «Мерк» и «Берлин-Хеми», которая набрала более 90 тыс. подписей. По просьбе “Ъ” сообщество «Гипотиреоз. Группа для пациентов и врачей» провело опрос среди своих подписчиков о наличии препаратов в аптеках. Из 314 респондентов только 7% опрошенных ответили, что покупают препараты свободно, как прежде. 46,2% сообщили, что эутирокс и тироксин есть, но не в каждой аптеке и не во всех дозировках. 5,4% находят препараты только в интернет-аптеках, 9,9% свободно могут купить только отечественный препарат фирмы Ozon. При этом 31,5% не могут купить «вообще ничего и нигде».

В фонде «Подсолнух» “Ъ” рассказали о продолжающихся проблемах с препаратом «Иммуноглобулин человеческий нормальный», необходимым для людей с первичным иммунодефицитом. Мониторинг в марте показал, что проблемы с льготным лекарственным обеспечением испытывают 43,5% пациентов. Основные причины — отсутствие препарата в аптеке (35,7%), отсутствие на рынке (21,4%), проведение закупки по другому торговому наименованию (14,3%), отсутствие препарата в стационаре (14,3%), слишком долгая закупка и отсутствие аукциона (7,1%). В «Подсолнухе» рассказали, что получили запросы на юридическую поддержку из-за необеспечения препаратом от жителей Московской, Иркутской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской областей, Башкирии, Крыма, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев. Фонд направил письма компаниям—держателям регистрационных удостоверений. Они устно подтвердили, что не планируют уходить с рынка РФ и будут продолжать поставки, однако предупредили, что «существует ряд серьезных логистических проблем».

Елена Шубина, руководитель неофициального сообщества больных Паркинсоном, сообщила, что не видит улучшения ситуации с наличием противопаркинсонических препаратов. Пациенты, как рассказывал “Ъ”, жаловались на отсутствие лекарств с леводопой. В случае с ними, как и с иммуноглобулинами, санкции лишь усугубили проблему, которая развивается давно: иностранные производители уходят с рынка, а российские сворачивают производство из-за низкой зарегистрированной ФАС цены на препарат. Минздрав России заявлял, что прорабатывает вопрос увеличения объемов производства и поставок препаратов для лечения болезни Паркинсона и держит ситуацию на контроле. По словам госпожи Шубиной, иностранной леводопы «нет и не предвидится», а российская, производства «Изварино фарма» и «Канонфарма», появится в аптеках не раньше августа.

Наталья Костарнова