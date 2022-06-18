Стыковочка вышла

Из-за осложнения логистики и ограниченного числа сохранивших рейсы в России перевозчиков стоимость билетов в страны Европы для российских туристов за год выросла почти в два раза. В таких условиях граждане увеличивают продолжительность поездок и сроки их планирования. Тем не менее спрос российских туристов на поездки в Европу продолжает восстанавливаться, хотя пока и не превышает 10% от показателей докризисного 2019 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На пути в Европу российские туристы преодолевают многочисленные трудности

Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ На пути в Европу российские туристы преодолевают многочисленные трудности

Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Медианная стоимость авиабилетов в страны Европы из России, забронированных на лето с мая по середину июня, за год выросла на 87,84%, до 61,33 тыс. руб. Это привело к изменению характера поездок: их средняя продолжительность выросла на 9,8%, до 18 дней, а глубина бронирования увеличилась на 8,4%, до 54 дней. Такие данные в своем исследовании приводит сервис «Яндекс Путешествия». Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова подтверждает тенденцию, приводя немного другие цифры. По ее словам, средняя стоимость перелета из России в Европу в одну сторону за год выросла с 18,5 тыс. руб. до 42 тыс. руб. По ее данным, 42% билетов сейчас продается за два-три месяца до поездки против 25% годом ранее. По данным «Туту.ру», средняя стоимость перелета из Москвы в Милан и обратно за год выросла в 2,4 раза, до 83,1 тыс. руб., билеты в Барселону подорожали почти в 2,5 раза, до 73,2 тыс. руб.

Динамика во многом объясняется усложнением логистики: почти во все страны ЕС после закрытия воздушного пространства можно улететь только с пересадкой, из-за чего доля стыковочных билетов в общей структуре продаж за год выросла с 26% до 48%. «Логистика поездки стала сложнее, а авиабилеты — дороже, в ответ на это путешественники увеличили длительность путешествий в европейские страны, компенсируя увеличившееся время в пути»,— рассуждает руководитель «Яндекс Путешествий» Ирина Рейдер. Одновременно, по ее словам, снятие ограничений в связи с COVID-19 и стабилизация обстановки добавили путешественникам уверенности, что приводит к росту спроса и глубины бронирований.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отмечает, что относительно прошлого года количество поездок россиян в Европу действительно выросло в разы. «Но нужно понимать, что мы сравниванием фактически с нулевой базой, относительно уровня докризисного 2019 года спрос восстановился лишь на 10% и в дальнейшем может вырасти незначительно»,— поясняет она. Госпожа Ломидзе уточняет, что туроператоры предлагают таким клиентам наземную программу и размещение, авиаперелеты они бронируют самостоятельно.

Собеседник “Ъ” на туристическом рынке поясняет, что чаще всего российские туристы летают в европейские страны со стыковками в Турции и ОАЭ. Альтернативный вариант — на автобусе добраться из РФ и Белоруссии до Вильнюса, Таллина или Хельсинки и вылететь оттуда, добавляет он. Последняя схема набирает популярность из-за резкого роста цен на перелеты из России, говорит другой собеседник “Ъ” на рынке. По его словам, до кризиса в продаже были билеты примерно 120 авиакомпаний, а сейчас — 20 и на некоторых направлениях зарубежные перевозчики «монополизировали рынок». Из динамического ценообразования на билеты, включающие перелет в Россию или из нее, были убраны наиболее бюджетные тарифы, а цены никак не привязаны к валютному курсу, потому и не снижаются с укреплением рубля, указывает собеседник “Ъ”.

По словам Майи Ломидзе, наиболее востребованы для европейских поездок у россиян страны, возобновившие выдачу виз и отменившие основные ограничения для туристов в связи с COVID-19 — Италия, Испания, Греция и Франция. В «Яндекс Путешествиях» отмечают также высокий спрос на Черногорию, Германию и Кипр.

В популярные страны СНГ (Армения, Киргизия, Казахстан, Узбекистан), логистика с которыми упростилась, россияне напротив, совершают больше коротких поездок. По данным «Яндекс Путешествий», средняя продолжительность путешествия на лето по этим направлениям сократилась на 30,6%, до 13 дней. Глубина бронирований в данном случае выросла с 34 до 37 дней, а медианная стоимость забронированного билета за год увеличилась только на 3,2%, до 26 тыс. руб.

Александра Мерцалова