В Госдуме предлагают принять «золотой стандарт» школьного образования

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова предложила принять поправки к закону «Об образовании в РФ», внеся в него понятие «единых основных федеральных образовательных программ». Речь идет «о так называемом золотом стандарте знаний, которые должны получать обучающиеся во всех школах страны», сообщила госпожа Казакова. Разработать такие программы, по мнению депутата, должны в Минпросвещения РФ. «Сегодня закон об образовании описывает учебную программу как примерную, но абсолютно ничего обязательного мы юридически не видим. А там, где нет обязательного, возникают различные версии, варианты, много проблем. Фундамента, стержня, нет. Мы предлагаем его юридически закрепить и ввести»,— пояснила госпожа Казакова.

Соответствующие поправки депутат предлагает внести в Госдуму ко второму чтению другого законопроекта, посвященного снижению бюрократической нагрузки на учителей (внесен в парламент группой депутатов во главе с первым вице-спикером Совета федерации Андреем Турчаком; принят в первом чтении в июне 2022 года). «Это также снизит нагрузку на наших учителей, потому что излишняя вариативность создает излишний документооборот»,— сочла госпожа Казакова. С этой же целью глава комитета Госдумы по образованию предложила законодательно обязать Минпросвещения «отвечать за содержание учебников». «Нам главное — оговорить не то, как это будет печататься, а то, что содержание будет единым»,— предложила госпожа Казакова. Депутат также пообещала, что адаптивные программы и программы развития детей «сверх золотого стандарта» останутся в системе образования.

Иван Тяжлов