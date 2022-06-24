ГИБДД выставляет нарушителей на «Витрину»

МВД РФ позволит каршеринговым операторам и автопредприятиям проверять водительские документы граждан и историю их штрафов за нарушения ПДД. Для этого с 1 июля вводится в эксплуатацию «Витрина данных ГИБДД». Фактически эта служебная информсистема, выяснил “Ъ”, работает с прошлого года, но с ограниченным функционалом: с ее помощью Минтруд проверяет автопарк граждан, претендующих на социальные выплаты. Информация о штрафах и правах компаниям будет доступна осенью, но предоставляться будет лишь с согласия гражданина через портал госуслуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На pravo.gov.ru опубликованы поправки к приказу МВД №60 «О порядке эксплуатации специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции». С 1 июля вводится в эксплуатацию новая подсистема под названием «Витрина данных ГИБДД».

Официальные разъяснения от МВД в пятницу не поступили. Источник, знакомый с разработкой подсистемы, пояснил “Ъ”, что «Витрина» позволит организациям получать важные сведения о водителях. К примеру, каршеринговый оператор или автотранспортное предприятие сможет узнать, не лишен ли гражданин (потенциальный клиент или работник) водительских прав и сколько у него нарушений. Для этого компании надо послать ему запрос через единый портал госуслуг (ЕПГУ), чтобы тот подтвердил (или отклонил) возможность проверки. Передача сведений через «Витрину» будет происходить только с согласия гражданина, подчеркивает собеседник “Ъ”.

Сегодня на портале гибдд.ру уже можно проверить водительское удостоверение, но сервис предназначен для разовых проверок. Штрафы же за нарушение ПДД может «пробить» только обладатель документов, указав номера СТС и водительского удостоверения. Запуск более удобного сервиса через «Витрину данных» ГИБДД анонсировала несколько раз. Сейчас, говорит собеседник “Ъ”, в подсистеме собраны лишь данные об автомобилях: Минтруд с помощью этого сервиса проверяет автопарк граждан при принятии решения о социальных выплатах. «Витрина» также используется для встроенного в ЕПГУ сервиса по проверке транспортных средств: любой гражданин может по VIN посмотреть технические характеристики и историю автомобиля, включая количество собственников, наложенные на авто ограничения и т. д. Персональных данных такая выкладка не содержит.

1 июля произойдет формальный запуск системы с действующим функционалом, говорит источник “Ъ”, ничего нового не появится.

Ряд СМИ в пятницу сообщили о том, что запускается именно сервис проверки «злостных нарушителей», но это не так. Анонсированная ранее возможность для коммерческих компаний (операторов каршеринга, автопредприятий и т. д.) проверять штрафы и права появится осенью, говорит собеседник “Ъ”.

По данным ГИБДД, аварийность с участием машин каршеринга растет: в 2021 году зафиксировано 891 ДТП (+40,8% к 2020 году). В 30 из них у водителей не оказалось прав, еще 13 граждан управляли машиной, будучи лишенными удостоверений. Статистика подтверждает проблему допуска к управлению каршеринговыми машинами, сказано в недавно опубликованном годовом отчете Научного центра безопасности дорожного движения МВД (НЦ БДД). Там прогнозируют рост популярности услуг каршеринга и, соответственно, увеличение интереса к нему «лиц, не имеющих законных оснований» для управления транспортным средством. Поэтому, подчеркивают в НЦ БДД, необходимо улучшать «механизмы контроля».

В «Яндекс.Драйве» и BelkaCar начинание пока не комментируют. «Мы, безусловно, приветствуем инициативу ГИБДД, так как она направлена на повышение безопасности на дорогах,— заявили “Ъ” в пресс-службе "Ситидрайва".— Мы готовы оперативно подключиться к обсуждению нововведения и рассмотреть предложенные возможности». В подмосковном «Мострансавто» “Ъ” заявили, что им интересен сервис ГИБДД. «Он может существенно ускорить и упростить проверку водителя при приеме на работу,— говорят в компании.— Сейчас мы проверяем кандидатов, используя общедоступные ресурсы, и направляем запросы на предыдущее место работы».

Новая система, говорят в «Мострансавто», позволит в онлайн-режиме контролировать и водителей, уже работающих в компании.

Сведения о штрафах в «Витрине» могут быть неточными, обращает внимание эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман, так как постановления с камер выносятся на автовладельца, а не на водителя. В системе ГИБДД может оказаться большое количество граждан, которые правил не нарушали. Это, считает господин Шухман, может ввести в заблуждение операторов каршеринга и создать неудобства для добропорядочных клиентов. Аналогичные проблемы могут возникнуть при трудоустройстве граждан на автопредприятия.

Иван Буранов