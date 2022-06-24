Алюминий из прошлого

Поставки алюминия из России в Европу выросли в апреле, но это связано в основном с выполнением контрактов, заключенных еще до военных действий на Украине. Хотя ЕС не вводил санкции против российского алюминия или его крупнейшего производителя «Русала», экспорт осложняют проблемы с логистикой. Аналитики ожидают сохранения волатильности цен на рынке в ближайшие месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Поставки российского алюминия в Европу в апреле выросли, несмотря на сложности с логистикой. По данным Eurostat, импорт необработанного алюминия и катанки из России в ЕС в апреле составил 76 тыс. тонн, что на 15% больше апреля 2021 года. При этом если в апреле 2021 года цена алюминия на LME была на уровне $2400 за тонну, то через год цена колебалась уже на уровне $3100–3400, рекордном с 2008 года.

Крупнейшим поставщиком алюминия в ЕС является «Русал», у которого на Европу приходится 41% продаж. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал “Ъ”, что растаможенный в апреле металл был заказан как минимум за два месяца до указанной даты. «Поэтому апрель не является показательным месяцем для того, чтобы делать какие-либо выводы о влиянии текущей ситуации на поставки "Русала" в Европу,— говорит он.— Дополнительно еще нужно учитывать факторы, которые влияют на импортную статистику, а именно период производства и растаможки металла. Речь идет об ограничениях логистики в зимнее время, которые ведут к колебаниям поставок по месяцам, а также поставках металла со складов в Европе».

Даже не попавшие под санкции российские экспортеры, в том числе производители металла, сталкиваются с усложнением логистики поставок в Европу. Европейские контейнерные хабы отказываются от работы с РФ, что приводит к тому, что даже несанкционные грузы сложно доставить морем. Кроме того, крупнейшие контейнерные линии отказываются от судозаходов в российские порты.

Исполнение контрактов «Русалом» осложнено ситуацией с поставками сырья — глинозема. Сначала металлургическая компания в марте остановила Николаевский глиноземный завод на Украине (годовое производство — 1,8 млн тонн, или 20% всего производства глинозема «Русала») из-за «неизбежных логистических и транспортных проблем на Черном море и прилегающих территориях». Также остановились отгрузки глинозема из порта Николаева. Сам Николаев находится под контролем украинской армии. «Русал» также лишился потенциальных поставок из Австралии. Эта страна в марте объявила запрет на экспорт в РФ глинозема и алюминиевых руд. В Австралии «Русал» владел 20% долей в предприятии Queensland Alumina, где основным акционером является Rio Tinto. «Русал» в отчетности за 2021 год отражал производство глинозема на этом активе в 742 тыс. тонн (9% от общего производства компании).

В этих условиях Россия наращивает закупки глинозема из Китая (см. “Ъ” от 1 июня). В мае Китай направил еще одну крупную партию в 153 тыс. тонн (226 тонн в мае 2021 года). В апреле, по данным Eurostat, из Ирландии, где находится глиноземный завод «Русала» Aughinish Alumina, в РФ поступило 85 тыс. тонн сырья, что вдвое больше уровня марта и в четыре раза больше, чем в феврале.

По мнению экспертов, рынок алюминия в ближайшие месяцы ждет высокая волатильность из-за геополитических факторов. В мае цена на LME упала с $3000 до $2600, чтобы затем вырасти до $2900. Аналитики CRU Group полагают, что из-за военных действий на Украине, экономической неопределенности и сбоев в цепочках поставок периоды высокой волатильности сохранятся до конца года. Они полагают, что, если завершение военного конфликта даст больше ясности относительно поставок российского алюминия, цена на металл может стабилизироваться в районе $2700.

Евгений Зайнуллин