Избирательное обновление

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в четверг утвердило семь из 14 членов городской избирательной комиссии. Еще семь человек в понедельник назначил губернатор Александр Беглов. В итоге состав избиркома обновился ровно наполовину. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова неоднократно критиковала петербургскую комиссию, называя нормальной работу лишь «двух-трех» ее членов. По мнению экспертов, горизбирком выходит из-под влияния бывшего спикера законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова, что может положительно сказаться на деятельности комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Утверждая свою часть горизбиркома, депутаты заксобрания обошлись без комментариев. Только лидер фракции «Яблока» Александр Шишлов похвалил назначенного его партией юриста Павла Шапчица, а также попросил проголосовать за назначение представителя организации «Наблюдатели Петербурга» Виктора Венгерова. Но депутаты его не поддержали.

Ранее в понедельник, 20 июня, со своей половиной комиссии определился губернатор Петербурга Александр Беглов. В результате в новый состав избиркома прошли семь человек из старого — это секретарь комиссии Екатерина Астафьева, глава юридического управления Олег Зацепа, Валерий Николаев (от ЛДПР), Екатерина Фесик (от «Справедливой России — За правду»), Андрей Беляков (от КПРФ), а также Людмила Боричева и Юрий Кузьмин.

Отметим, что накануне истечения срока полномочий избиркома его членами стали руководитель аппарата общественной палаты Петербурга Ирина Артюхова, сотрудник аппарата комиссии Денис Козенко и глава Зеленогорского муниципального округа Борис Семенов. Все трое переназначены и в новый состав. А вот представитель «Яблока» Ольга Покровская комиссию покинула. Ранее в разговоре с “Ъ” она объясняла, что устала от этой работы. Партию «Новые люди» представит экс-глава Калининского территориального избиркома Артем Тарасов. Его сменщик в ТИК Александр Шильман тоже назначен в городской избирком.

По губернаторской квоте в состав комиссии вошел бывший вице-губернатор по внутренней политике Максим Мейксин, который, как ранее сообщал “Ъ”, станет председателем горизбиркома. А нынешний руководитель комиссии Наталья Чечина, в свою очередь, займет место господина Мейксина и станет вице-губернатором.

Напомним, глава ЦИКа Элла Памфилова давно и последовательно критикует работу избиркома Санкт-Петербурга. После муниципальных выборов 2019 года в отставку ушел тогдашний глава комиссии Виктор Миненко, однако его сменщица Наталья Чечина госпожу Памфилову тоже не устроила. В 2021 году ЦИК даже обращался в Генпрокуратуру и Следственный комитет с жалобами в том числе на конфликт интересов будущего спикера заксобрания Александра Бельского: в ходе избирательной кампании он был кандидатом в депутаты, одновременно сохраняя пост вице-губернатора, курирующего организацию выборов. Но о результатах рассмотрения этих обращений публично не сообщалось.

Политтехнолог Валерий Чебеков отмечает, что новый состав комиссии выходит из-под влияния бывшего спикера заксобрания, а ныне депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

«Это говорит о том, что позиция ЦИКа была услышана, влияние бывшего спикера заметно ослабло. Уверен, что это положительно скажется не только на избирательном процессе, но и на имидже Санкт-Петербурга: информация о вопиющих нарушениях на выборах совсем не красила город. В то же время сохранение среди членов комиссии Олега Зацепы говорит о некой преемственности в работе горизбиркома, что тоже может рассматриваться как положительный факт»,— рассуждает эксперт.

Бывший член петербургского избиркома Сергей Цыпляев считает, что при действующем принципе формирования комиссии ее персональный состав не играет существенной роли, и положительных изменений в работе комиссии ждать не стоит.

Олег Дилимбетов, Арина Швецова, Санкт-Петербург; Андрей Прах