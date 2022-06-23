РПЛ снимет деньги с карточки

Новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ) в ближайшее время может стать платежная система «Мир». Контракт будет рассчитан на четыре года и должен принести футбольной лиге за время действия более 3 млрд руб. Отметим, что всего две недели назад РПЛ обзавелась еще более крупным спонсором: сотрудничество с новым беттинг-партнером лиги Winline принесет ей за те же четыре года 11 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В четверг президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что новый титульный спонсор лиги будет представлен 9 июля перед матчем за Суперкубок России, в котором в Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Спартак». «Сейчас работаем над контрактом»,— сказал журналистам господин Хачатурянц. По информации источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, новым титульным спонсором лиги станет платежная система «Мир». На данный момент никакие бумаги не подписаны, но переговоры находятся в завершающей стадии. Контракт планируется подписать на четыре года. Как сообщает, в свою очередь, «РБ Спорт», соглашение будет приносить лиге примерно по 800 млн руб. за сезон, или около 3,2 млрд за все время действия.

Напомним, что с 2020 года титульным спонсором РПЛ являлся банк «Тинькофф». Контракт с кредитным учреждением истек по завершении минувшего сезона (по нему лига получала более 300 млн руб. за сезон), а новый «Тинькофф», влившийся в группу компаний «Интеррос», подписывать не стал, не воспользовавшись имевшимся у него правом преимущественного продления соглашения.

В РПЛ планировали провести в конце июня конкурс среди потенциальных претендентов на статус титульного спонсора, но он в итоге не состоялся. Господин Хачатурянц признал, что рассчитывал на «Сбер» и ВТБ (предполагалось, что им предлагали соглашение, по которому лига получала бы по 1,2 млрд руб. за сезон), но они интереса к сотрудничеству не проявили.

Ситуация с поиском титульного спонсора в чем-то похожа на ту, что сложилась в ходе переговоров по подбору беттинг-партнера лиги. Прежний — «Лига ставок» — весной отказался от продолжения сотрудничества, несмотря на то что новый контракт уже был согласован. Он должен был принести РПЛ более 15 млрд руб. против 2,4 млрд руб. по предыдущему контракту, также действовавшему четыре сезона. По словам господина Хачатурянца, руководство букмекера отказалось от сделки в последний момент, уже получив приглашение на общее собрание лиги, на котором предполагалось официально подтвердить параметры сделки. В «Лиге ставок» объяснили решение «критическими изменениями, которые сегодня происходят в мире и влияют на экономику спорта». Речь в том числе об изоляции, в которую попал российский футбол после начала событий на Украине: отечественные клубы еще в марте были отстранены от участия в еврокубках. Не примут они участия в них и в новом сезоне. Однако уже в начале июня было объявлено о подписании четырехлетнего контракта с Winline. Он поскромнее, чем сорвавшееся соглашение с «Лигой ставок», но все равно рекордный для РПЛ и принесет ей 11,04 млрд руб.

Таким образом, если подписание соглашения с НСПК «Мир» состоится, РПЛ «закроет» все три основных источника дохода. С учетом денег, которые лиге будет приносить подписанный в прошлом году четырехлетний контракт с «Матч ТВ» (в течение двух следующих сезонов «Матч ТВ» будет платить за права на телетрансляции по 6,6 млрд руб., затем по 7,7 млрд руб.), доходы РПЛ только от основных источников с запасом будут превышать 10 млрд руб. за сезон.

Александр Петров