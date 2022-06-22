Микрофонное право

Законодательное собрание Приморского края ужесточило требования к соблюдению парламентской дисциплины: теперь депутаты имеют право выступать только с разрешения спикера. За нарушение им будут отключать микрофон и лишать права голоса на неопределенный срок. Соответствующие поправки были разработаны после майской сессии, в ходе которой двое членов фракции КПРФ обратились к президенту с требованием прекратить военную спецоперацию на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зал заседаний Законодательного собрания Приморского края

Фото: Законодательное Собрание Приморского края Зал заседаний Законодательного собрания Приморского края

Фото: Законодательное Собрание Приморского края

По словам главы комитета по регламенту и депутатской этике Всеволода Романова («Единая Россия»), поправки к закону «О статусе депутата» продиктованы необходимостью «повышения ответственности за нарушения порядка на заседаниях». Согласно этим поправкам, парламентарии могут выступать только с разрешения спикера и исключительно по теме обсуждаемого вопроса.

Если депутат возьмет слово самовольно, то председатель может без предупреждения отключить ему микрофон. А если выступающий отклонится от темы обсуждаемого вопроса, то ему сначала сделают предупреждение, а потом отключат микрофон.

Также нельзя «призывать к незаконным действиям», говорится в документе. Нарушителей ждут санкции вплоть до лишения слова на текущем и последующих заседаниях.

Напомним, 27 мая при обсуждении повестки дня член фракции КПРФ Леонид Васюкевич неожиданно зачитал обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить специальную военную операцию на Украине. Он заявил, что документ подписали еще три депутата, но двое из них сразу опровергли свою причастность к демаршу. Отключение микрофона, как и попытки других парламентариев прервать выступление, не помешало парламентарию дочитать обращение до конца. 31 мая господин Васюкевич и второй подписант Геннадий Шульга были исключены из фракции КПРФ (в самой партии они не состояли). Господина Шульгу при этом лишили права выступления на следующем заседании заксобрания.

Вопросы к предлагаемым поправкам ожидаемо возникли у депутатов Васюкевича и Шульги, которых интересовали критерии оценки нарушения и сроки наказания. «Рамки не оговорены, можно сразу на пятьдесят заседаний лишить слова»,— возмутился Геннадий Шульга, воспользовавшись сохранившимся у него правом задавать вопросы.

«Это положение подрывает смысл работы заксобрания,— поддержал коллегу Леонид Васюкевич.— Каждый депутат представляет разных избирателей, чьи мнения и голоса должны быть услышаны».

В ответ Всеволод Романов объяснил, что тяжесть и обстоятельства нарушения будут разбираться на заседании профильного комитета. Он же будет предлагать количество штрафных заседаний, а окончательное решение примет парламент большинством голосов. После этого депутаты одобрили поправки. Против проголосовали только господа Васюкевич и Шульга, еще четыре человека воздержались.

Как пояснила “Ъ” глава правового управления парламента Ирина Володина, предыдущая редакция закона позволяла лишить депутатов слова максимум на двух заседаниях — текущем и очередном. При этом коммунисты не опасаются, что «Единая Россия», контролирующая большинство в заксобрании (22 депутата против 12 у КПРФ), будет использовать ужесточение требований к дисциплине в своих интересах. «Понятно, что это делается для предотвращения повторения шоу, подобных тем, что были на майском заседании»,— заявил “Ъ” глава фракции Анатолий Долгачев.

Алексей Чернышев, Владивосток