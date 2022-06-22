Микрофонное право

Законодательное собрание Приморского края ужесточило требования к соблюдению парламентской дисциплины: теперь депутаты имеют право выступать только с разрешения спикера. За нарушение им будут отключать микрофон и лишать права голоса на неопределенный срок. Соответствующие поправки были разработаны после майской сессии, в ходе которой двое членов фракции КПРФ обратились к президенту с требованием прекратить военную спецоперацию на Украине.
Зал заседаний Законодательного собрания Приморского края
Фото: Законодательное Собрание Приморского края
По словам главы комитета по регламенту и депутатской этике Всеволода Романова («Единая Россия»), поправки к закону «О статусе депутата» продиктованы необходимостью «повышения ответственности за нарушения порядка на заседаниях». Согласно этим поправкам, парламентарии могут выступать только с разрешения спикера и исключительно по теме обсуждаемого вопроса.
Если депутат возьмет слово самовольно, то председатель может без предупреждения отключить ему микрофон. А если выступающий отклонится от темы обсуждаемого вопроса, то ему сначала сделают предупреждение, а потом отключат микрофон.
Также нельзя «призывать к незаконным действиям», говорится в документе. Нарушителей ждут санкции вплоть до лишения слова на текущем и последующих заседаниях.
Напомним, 27 мая при обсуждении повестки дня член фракции КПРФ Леонид Васюкевич неожиданно зачитал обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить специальную военную операцию на Украине. Он заявил, что документ подписали еще три депутата, но двое из них сразу опровергли свою причастность к демаршу. Отключение микрофона, как и попытки других парламентариев прервать выступление, не помешало парламентарию дочитать обращение до конца. 31 мая господин Васюкевич и второй подписант Геннадий Шульга были исключены из фракции КПРФ (в самой партии они не состояли). Господина Шульгу при этом лишили права выступления на следующем заседании заксобрания.
Вопросы к предлагаемым поправкам ожидаемо возникли у депутатов Васюкевича и Шульги, которых интересовали критерии оценки нарушения и сроки наказания. «Рамки не оговорены, можно сразу на пятьдесят заседаний лишить слова»,— возмутился Геннадий Шульга, воспользовавшись сохранившимся у него правом задавать вопросы.
«Это положение подрывает смысл работы заксобрания,— поддержал коллегу Леонид Васюкевич.— Каждый депутат представляет разных избирателей, чьи мнения и голоса должны быть услышаны».
В ответ Всеволод Романов объяснил, что тяжесть и обстоятельства нарушения будут разбираться на заседании профильного комитета. Он же будет предлагать количество штрафных заседаний, а окончательное решение примет парламент большинством голосов. После этого депутаты одобрили поправки. Против проголосовали только господа Васюкевич и Шульга, еще четыре человека воздержались.
Как пояснила “Ъ” глава правового управления парламента Ирина Володина, предыдущая редакция закона позволяла лишить депутатов слова максимум на двух заседаниях — текущем и очередном. При этом коммунисты не опасаются, что «Единая Россия», контролирующая большинство в заксобрании (22 депутата против 12 у КПРФ), будет использовать ужесточение требований к дисциплине в своих интересах. «Понятно, что это делается для предотвращения повторения шоу, подобных тем, что были на майском заседании»,— заявил “Ъ” глава фракции Анатолий Долгачев.
Воронежский губернатор запретил своим советникам критиковать власть
Губернатор Воронежской области Александр Гусев внес изменения в указ о собственных советниках, запретив им допускать публичные высказывания о власти, «которые могут нанести ущерб государству». Он пояснил, что на эти изменения его сподвигли «новые реалии».
Кроме того, советникам главы области, их супругам и несовершеннолетним детям теперь запрещено иметь счета в иностранных банках и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Этот пост не смогут занимать люди, осужденные за любые преступления, а также отказавшиеся от российского гражданства, уточняется в документе.
Отметим, что количество и персональный состав советников губернатора на официальных ресурсах правительства Воронежской области не раскрывается.