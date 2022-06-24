Мать или мачеха?

В федеральном бюджете нет денег на компенсации сиротам для погашения долгов по ЖКХ. Так правительство ответило на поручение президента помочь детям, которые находятся в детском доме, или под опекой, или получают профобразование. В Минэкономразвития заявили, что вопрос о погашении долгов должны решать регионы, исходя из своего бюджета. Регионы же продолжают отправлять сирот в долговую яму. Оспорить решения местных властей в судах стало еще сложнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Пашина

Оксана Пашина



Уже три года я вместе с Алексеем Голованем веду рубрику «Русфонд.Право», в которой рассказываю читателям, как юристы благотворительного центра «Соучастие в судьбе» помогают сиротам отстоять их права. Имена героев и города — разные, но истории очень похожи. Вот только одно письмо, пришедшее из Петербурга на этой неделе: Вика, 17 лет, находится под опекой в семье, учится в школе, прописана в квартире в Колпине, где не живет, но должна заплатить 161 тыс. руб. за долги по ЖКХ. Викин опекун не понимает, как несовершеннолетнюю сироту сделали соответчиком в суде и где взять денег, чтобы погасить долги.

— Мне кажется, всех сирот с долгами по ЖКХ следует передать под опеку тем чиновникам из министерств, которые возражают против принятия законопроекта, чтобы они из своих зарплат погасили задолженности подопечных. Это будет патриотично,— невесело шутит правозащитник, соучредитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе» Алексей Головань.

О ситуации с сиротскими долгами в декабре 2021 года президенту рассказала зампредседателя СПЧ Ирина Киркора и аргументированно объяснила, почему такое положение дел противоречит закону. Она также представила законопроект, подготовленный СПЧ на основе предложений центра «Соучастие в судьбе». Владимир Путин тогда назвал эту тему очень важной и поручил рассмотреть законопроект до 1 июня.

— А ответ СПЧ получил такой: «Вопросы, которые ставятся в законопроекте, заслуживают внимания, но он нуждается в существенной доработке и не может быть рассмотрен в представленной редакции»,— рассказывает Ирина Киркора.— Законопроект полностью поддержал Минтруд и частично Минстрой. А вот Минэкономразвития — против: регионы должны решать этот вопрос, исходя из своего бюджета. А если в бюджете денег нет, то власти перекладывают решение проблемы на опекунов или на самих сирот — как только они становятся совершеннолетними.

Именно поэтому Ирина Киркора настаивает на внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

— Дети не должны зависеть от возможностей регионального бюджета или от позиции региональной законодательной власти.

Из 66 субъектов РФ, рассмотревших законопроект, 28 поддержали его полностью, 25 — привели ряд замечаний, 13 — не поддержали.

Алексей Головань отмечает неприятные прецеденты:

— Если раньше сирот можно было освободить от незаконных долгов хотя бы через суд, то сейчас суды начали выносить решения против наших подопечных. Поэтому мы вместе с сенатором Александром Башкиным подготовили письмо в Верховный суд, который должен дать разъяснения.

Но в целом, по мнению Голованя, проблему можно решить только системно. Усилий правозащитников просто не хватит на сотни судов по всей стране.

— Ответственным за поручение президента было назначено Минпросвещения,— напоминает Ирина Киркора.— Хорошо, редакция СПЧ вызвала вопросы, но где тогда новый законопроект, который должны были бы разработать коллеги из Минпросвещения и внести его в Госдуму?

Киркора пообещала, что СПЧ будет ставить этот вопрос перед федеральной властью до тех пор, пока не найдется работающее решение.

Ну а со стороны создается впечатление, что у государства правая рука не знает, что делает левая. По Конституции родительские обязанности в отношении сироты берет на себя государство. Но то же самое государство-мачеха выгоняет сироту из дома за долги. Так все-таки мать или мачеха? Пора бы уже определиться.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда