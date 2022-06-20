Век самоката не видать

На фоне затянувшихся дискуссий в правительстве РФ о статусе пользователей электросамокатов суды определяют гражданам, нарушающим правила на двухколесных средствах передвижения, все более суровые меры наказания. И, если прежде санкции сводились к штрафам, административным арестам или обязательным работам, впервые суд приговорил тюменца Вячеслава Воронова, который в состоянии алкогольного опьянения управлял электросамокатом, к лишению свободы сроком на один год условно. В отсутствие четких критериев нормативного регулирования, над которым чиновники работают уже третий год, ГИБДД и суды выработали собственную схему наказания граждан и успешно ее применяют, констатируют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суды все чаще лишают пользователей самокатов права управления транспортным средством, предоставляя возможность больше ходить пешком

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Суды все чаще лишают пользователей самокатов права управления транспортным средством, предоставляя возможность больше ходить пешком

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О вынесенном Вячеславу Воронову приговоре сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Как установил Ленинский райсуд, 27-летний господин Воронов в декабре 2021 года направлялся на электросамокате в аптеку после новогоднего корпоратива и был остановлен сотрудниками полиции. Проведенная экспертиза показала, что Вячеслав Воронов находился за рулем двухколесного средства в состоянии алкогольного опьянения. В декабре 2020 года господина Воронова лишили водительских прав из-за отказа пройти медосвидетельствование. Таким образом, на момент нарушения он уже был подвергнут административному наказанию: в этом случае (при повторном нарушении) заводится уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Суд назначил подсудимому наказание в виде года лишения свободы условно. Он лишен права управлять транспортом в течение двух с половиной лет.

Важной деталью является то, что в решении суда электросамокат был приравнен к мопеду (категория М). Напомним, споры о юридическом статусе СИМ (средств индивидуальной мобильности) ведутся уже несколько лет. Последние два года ГИБДД придерживается следующей схемы: если мощность самоката меньше 250 ватт, то пользователь является пешеходом, если мощнее — водителем мопеда или мотоцикла. В последнем случае гражданин обязан по требованию ГИБДД проходить все проверки и может предстать перед судом как любой другой водитель. В материалах суда и прокуратуры не приводится данных о мощности самоката, которым управлял господин Воронин.

Вынесенный в Тюмени приговор, судя по всему, самый строгий на сегодняшний день: ранее водителям электросамокатов, нарушившим ПДД, суды назначали максимум исправительные работы, штрафы, административный арест, в том числе за пьяную езду.

Рассмотрение судом электросамоката в качестве мопеда — сложившаяся практика, говорит руководитель общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов. «Сейчас во всех городах страны активно вылавливают пьяных самокатчиков, которые с удивлением узнают, что едут на мопеде,— пояснил он “Ъ”.— Практика сформировалась от беспомощности исполнительной власти, которая все никак не может внести поправки к ПДД, для урегулирования правового статуса электросамокатов». Минтранс, напомним, еще в 2020 году поправками к ПДД хотел внести специальные правила эксплуатации СИМ (включая ограничения скорости, мест катания и т.д.). Проект долгое время находится в правительстве из-за споров чиновников о возможности внесения каких-либо изменений в ПДД в обход регуляторной гильотины. Финального решения так и не принято.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев на днях призвал как можно скорее выработать единые правила. Аварийность с СИМ в Москве растет, заявлял ранее глава Мосгордумы Алексей Шапошников. «Бесконтрольность и отсутствие ограничений для пользователей электрических СИМ представляет реальную угрозу,— сказано в опубликованном на днях отчете Научного центра безопасности дорожного движения МВД (.pdf).— В связи с тем что дороги населенных пунктов остаются неприспособленными для пользователей СИМ, отсутствует техническое регулирование производства, ввоза и обращения таких технических средств, не определен их правовой статус в качестве категории участников дорожного движения, движение СИМ остается неупорядоченным. Движение СИМ по проезжей части создает дополнительные риски в сфере безопасности дорожного движения, в то же время передвижение СИМ по участкам улично-дорожной сети, предназначенным для пешеходов, без ограничения максимальной скорости представляет угрозу для пешеходов».

Михаил Мананников, Екатеринбург; Иван Буранов