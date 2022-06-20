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Коммерсантъ FM
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Век самоката не видать

Пользователь двухколесного транспортного средства получил условный срок за пьяную езду

На фоне затянувшихся дискуссий в правительстве РФ о статусе пользователей электросамокатов суды определяют гражданам, нарушающим правила на двухколесных средствах передвижения, все более суровые меры наказания. И, если прежде санкции сводились к штрафам, административным арестам или обязательным работам, впервые суд приговорил тюменца Вячеслава Воронова, который в состоянии алкогольного опьянения управлял электросамокатом, к лишению свободы сроком на один год условно. В отсутствие четких критериев нормативного регулирования, над которым чиновники работают уже третий год, ГИБДД и суды выработали собственную схему наказания граждан и успешно ее применяют, констатируют эксперты.

Суды все чаще лишают пользователей самокатов права управления транспортным средством, предоставляя возможность больше ходить пешком

Суды все чаще лишают пользователей самокатов права управления транспортным средством, предоставляя возможность больше ходить пешком

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Суды все чаще лишают пользователей самокатов права управления транспортным средством, предоставляя возможность больше ходить пешком

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О вынесенном Вячеславу Воронову приговоре сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Как установил Ленинский райсуд, 27-летний господин Воронов в декабре 2021 года направлялся на электросамокате в аптеку после новогоднего корпоратива и был остановлен сотрудниками полиции. Проведенная экспертиза показала, что Вячеслав Воронов находился за рулем двухколесного средства в состоянии алкогольного опьянения. В декабре 2020 года господина Воронова лишили водительских прав из-за отказа пройти медосвидетельствование. Таким образом, на момент нарушения он уже был подвергнут административному наказанию: в этом случае (при повторном нарушении) заводится уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Суд назначил подсудимому наказание в виде года лишения свободы условно. Он лишен права управлять транспортом в течение двух с половиной лет.

Важной деталью является то, что в решении суда электросамокат был приравнен к мопеду (категория М). Напомним, споры о юридическом статусе СИМ (средств индивидуальной мобильности) ведутся уже несколько лет. Последние два года ГИБДД придерживается следующей схемы: если мощность самоката меньше 250 ватт, то пользователь является пешеходом, если мощнее — водителем мопеда или мотоцикла. В последнем случае гражданин обязан по требованию ГИБДД проходить все проверки и может предстать перед судом как любой другой водитель. В материалах суда и прокуратуры не приводится данных о мощности самоката, которым управлял господин Воронин.

Вынесенный в Тюмени приговор, судя по всему, самый строгий на сегодняшний день: ранее водителям электросамокатов, нарушившим ПДД, суды назначали максимум исправительные работы, штрафы, административный арест, в том числе за пьяную езду.

Рассмотрение судом электросамоката в качестве мопеда — сложившаяся практика, говорит руководитель общественного центра «Автомобилист» Максим Едрышов. «Сейчас во всех городах страны активно вылавливают пьяных самокатчиков, которые с удивлением узнают, что едут на мопеде,— пояснил он “Ъ”.— Практика сформировалась от беспомощности исполнительной власти, которая все никак не может внести поправки к ПДД, для урегулирования правового статуса электросамокатов». Минтранс, напомним, еще в 2020 году поправками к ПДД хотел внести специальные правила эксплуатации СИМ (включая ограничения скорости, мест катания и т.д.). Проект долгое время находится в правительстве из-за споров чиновников о возможности внесения каких-либо изменений в ПДД в обход регуляторной гильотины. Финального решения так и не принято.

Верховный суд признал электросамокаты опасными для окружающих

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев на днях призвал как можно скорее выработать единые правила. Аварийность с СИМ в Москве растет, заявлял ранее глава Мосгордумы Алексей Шапошников. «Бесконтрольность и отсутствие ограничений для пользователей электрических СИМ представляет реальную угрозу,— сказано в опубликованном на днях отчете Научного центра безопасности дорожного движения МВД (.pdf).— В связи с тем что дороги населенных пунктов остаются неприспособленными для пользователей СИМ, отсутствует техническое регулирование производства, ввоза и обращения таких технических средств, не определен их правовой статус в качестве категории участников дорожного движения, движение СИМ остается неупорядоченным. Движение СИМ по проезжей части создает дополнительные риски в сфере безопасности дорожного движения, в то же время передвижение СИМ по участкам улично-дорожной сети, предназначенным для пешеходов, без ограничения максимальной скорости представляет угрозу для пешеходов».

Михаил Мананников, Екатеринбург; Иван Буранов

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