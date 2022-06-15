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Коммерсантъ FM
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Рожденные для ССР

«Газпром нефть» просит подправить налогообложение сервисных соглашений

«Газпром нефть» просит правительство доработать налогообложение доходов по соглашениям о сервисных рисках (ССР), которые могут позволить инвесторам из «дружественных» стран участвовать в нефтегазовых проектах в России без угрозы вторичных санкций. Такие соглашения не предусматривают передачи долей и создания общего имущества, позволяя распределять доходы или продукцию между партнерами на договорной основе.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, «Газпром нефть» предлагает более четко установить в законодательстве налоговые параметры для соглашений о сервисных рисках. Соответствующее обращение (копия есть у “Ъ”) глава нефтекомпании Александр Дюков направил вице-премьеру Александру Новаку в мае. Речь идет о соглашениях, создание которых разрешил вступивший в силу 12 апреля ФЗ 75. Они, отмечается в письме господина Дюкова, направлены на создание партнерств с китайскими, индийскими и арабскими компаниями и позволяют без передачи долей привлекать инвесторов для разработки месторождений, что «особенно актуально в условиях санкций». ЕС в мае ввел блокирующие санкции против «Газпром нефти».

Идея ССР начала обсуждаться с 2015 года, после введения секторальных санкций против российского ТЭКа, которые запретили привлечение инвестиций в сланцевые и шельфовые проекты. ССР предполагает, что недропользователь заключает договор с компанией-оператором на разработку участка недр или его части, а доходы делятся по договоренности.

Главным отличием таких соглашений от создания СП является сохранение лицензии и контроля над активами за российским недропользователем, указывает господин Дюков.

Также в случае отказа от сотрудничества финансирующей стороны из-за санкций или бесперспективности разработки российская сторона не будет обязана возвращать инвестиции. По мнению «Газпром нефти», такие соглашения «напрямую не ограничены санкциями и не создают риски вторичных санкций» для иностранных партнеров, позволяют гибко настраивать доли сторон в доходах и расходах и исключают сложные процедуры входа и выхода, характерные для классических СП.

Однако, отмечает Александр Дюков, вопрос налогообложения доходов по таким соглашениям требует проработки: к ним не могут быть применены правила налогообложения деятельности простых товариществ из-за «рисковой природы», отсутствия общего имущества при осуществлении общих расходов и возможности распределения доходов между участниками в иной пропорции, чем расходов. Поэтому компания просит правительство принять изменения в Налоговый кодекс до конца весенней сессии Госдумы, иначе «инвестиционная привлекательность ССР сводится к нулю».

Александр Дюков, глава «Газпром нефти», 19 мая:

«Рост спроса на нефть и нефтепродукты в основном происходит в развивающихся странах... Рынок Азии является наиболее перспективным, в том числе и туда мы и перенаправляем те объемы, которые поставляли раньше на более традиционный рынок Европы».

В Минфине заявили “Ъ”, что рассматривают предложения о внесении изменений в налоговое законодательство.

Особенность соглашения о сервисных рисках в том, что оно позволяет переложить на оператора не только технологические, но и экономические риски — стороны договариваются о разделе добытой продукции или полученных от ее продажи денег, говорит партнер адвокатского бюро КИАП Антон Самохвалов: «По сути, это соглашение о разделе продукции на уровне компаний».

Как иностранные нефтесервисные компании, работающие в России, адаптируются к работе в условиях санкций

В мировой практике уже давно существуют привычные инвесторам модели совместной деятельности без создания нового юридического лица, отмечает юрист коллегии адвокатов Delcredere Карина Анненкова. Наиболее популярной такой моделью является типовое соглашение о совместной деятельности (Model Joint Operating Agreement, JOA), разработанное Ассоциацией специалистов по международным нефтегазовым переговорам (AIPN). На данный момент исключительно контрактная система недропользования действует в двух странах — Бразилии и Норвегии. За рубежом аналогичная конструкция во многом используется именно благодаря «прозрачности» налогообложения, подчеркивает Карина Анненкова: она позволяет избежать двойного налогообложения прибыли от совместной деятельности, ведь в корпорации налог сначала уплачивается с прибыли совместного предприятия, а затем — с прибыли участников. Существо новых договорных конструкций никак не влияет на риск вторичных санкций и санкционные ограничения, считает она. Если партнеры «Газпром нефти» опасаются риска вторичных санкций США, шанс заключения таких контрактов с российским подсанкционным лицом невелик, полагает юрист.

Дмитрий Козлов

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