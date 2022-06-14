Подшипникам не прокатило

Минпромторг не собирается отменять антидемпинговую пошлину в размере 41,5% на импорт китайских кассетных подшипников: она, по мнению министерства, помогает выравнять цены импортной продукции с внутрироссийскими. Участники рынка просили допустить китайцев, опасаясь дефицита подшипников после ухода крупнейших западных игроков. По словам источника “Ъ”, знакомого с ходом дискуссии, точка в вопросе о пошлинах пока не поставлена. Аналитики считают позицию Минпромторга обоснованной, поскольку допуск китайской продукции повредит импортозамещению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Минпромторг не считает нужным отменять антидемпинговую пошлину на ввоз из КНР кассетных подшипников для тележек железнодорожных вагонов, сообщили “Ъ” в министерстве. «В качестве защитной меры для российских производителей с 2011 года действует антидемпинговая пошлина, составляющая 41,5% от цены продукции, на подшипники, происходящие из КНР, что позволяет выравнять ценовые предложения игроков на рынке»,— пояснили там.

Кассетными подшипниками комплектуются тележки инновационных вагонов (с повышенной осевой нагрузкой). Ранее такие подшипники в РФ выпускали ООО «ЕПК-Бренко» (СП российской ЕПК и американской Brenco, входящей в Amsted Rail), ООО СКФ (завод шведской SKF в Твери) и ООО «Тимкен ОВК» (производство американской Timken и Объединенной вагонной компании в Ленобласти). После начала военных действий на Украине Amsted Rail, SKF и Timken ушли из РФ (см. “Ъ” от 31 марта и 24 апреля). ООО «Тимкен ОВК» прекратило деятельность, «ЕПК-Бренко» продолжает выпуск, как и переименованное после выкупа менеджментом ООО СКФ, действующее под маркой «ТЕК-КОМ производство». О готовности к 2023 году наладить выпуск кассетных подшипников на Челябинском кузнечно-прессовом заводе с выпуском 2,5 млн единиц до 2027 года сообщал на прошлой неделе минпром Челябинской области.

Как сообщалось в материалах к совещанию у вице-премьера Юрия Борисова 8 июня (“Ъ” видел их), средняя стоимость кассетных подшипников на внутреннем рынке Китая составляет около 18 тыс. руб., в РФ — 20–29 тыс. руб. для производителей вагонов и 25–35 тыс. руб. для вагоноремонтных предприятий. При этом выпуск их на 1 июня в РФ составил около 95 тыс. штук, а понадобится примерно 385 тыс. (при выпуске в 2021 году 350 тыс.) — более 144 тыс. штук для ремонта 18 тыс. инновационных вагонов и около 240 тыс. для выпуска нового инновационного парка. Минпромторг в начале месяца объявлял, что прогноз производства подшипников на 2022 год составляет около 390 тыс. единиц, что позволит удовлетворить внутренний спрос. Но, по оценке Минтранса, есть дефицит, который может составить около 107,2 тыс. единиц, в том числе 60,1 тыс. для нового вагоностроения и 47,1 тыс. для ремонта. В Минтрансе от комментариев отказались.

Участники рынка просили облегчить ввоз китайских аналогов продукции ушедших фирм, в том числе отменить пошлину. Тем не менее для эксплуатации таких подшипников потребуются, в частности, долгосрочные процедуры сертификации (см. “Ъ” от 14 марта).

По данным источника “Ъ”, знакомого с ходом дискуссии, точка в ней еще не поставлена. «Мы весьма скептически относимся к преувеличенно оптимистическим заявлениям о возможности удовлетворения внутреннего спроса за счет подшипников, произведенных в стране,— говорит источник на рынке.— В производстве у локальных компаний превалирует сборка, и они уже испытывают дефицит комплектующих. Если учитывать долгие бюрократические проволочки с получением сертификата, не стоит надеяться на скорое получение кассетного подшипника российского производства».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что если бы вагоностроители действительно испытывали острые проблемы с подшипниками, им бы удалось убедить Минпромторг в необходимости отмены пошлины. Хотя вагоностроительный завод ОВК в Тихвине стоит в том числе из-за нехватки подшипников, господин Бурмистров считает, что в этом решении играет роль и оценка спроса на вагоны: «Уже понятно, что в 2022 году, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ, будет выпущено меньше вагонов, чем ожидалось: вопрос в том, на сколько». По его мнению, для Минпромторга важно поддерживать курс на полное импортозамещение подшипников, а этот процесс осложнится при активизации импорта из Китая.

Наталья Скорлыгина