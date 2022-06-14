Метрополитен-опера

В День России полиция задержала минимум 43 человека в столичном метро, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов). Некоторым неформально пояснили, что камеры видеонаблюдения идентифицировали их как потенциальных участников протестов, и посоветовали не заходить в метро в дни государственных праздников. В МВД ситуацию не комментируют; опрошенные “Ъ” эксперты опасаются, что столичную систему видеонаблюдения будут использовать для задержания «засветившихся» прямо у подъездов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под столичной землей протестующим не рады

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Под столичной землей протестующим не рады

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Подробности о «праздничном» задержании рассказала в соцсетях популяризатор науки Ася Казанцева. Полицейские подошли к ней на станции «Фили» и «попросили проследовать в служебное помещение». Там девушке сообщили, что ее «распознали по камерам» как лицо, уже имевшее «митинговые» проблемы. «Полиция объяснила: смысл задержания в том, чтобы я не поехала в центр Москвы и не осуществила там какой-нибудь антивоенный протест,— рассказала госпожа Казанцева.— Со мной была проведена профилактическая беседа о том, что людям, имеющим административные задержания в прошлом, не следует заходить в метро в День России».

Москвичку Арину (попросила “Ъ” не указывать фамилию) задержали в метро дважды: «Сначала подошли на "Белорусской". Полицейские держали планшет, а на нем было мое лицо. Проверили документы; сотрудники сказали, что это "серая сработка"». Девушку доставили в ОВД «Тверское», где объяснили, что ее «распознали по камерам». Полицейские сфотографировали Арину и взяли отпечатки пальцев. Через несколько часов она села в поезд на станции «Сокольники»; по вагону прошел полицейский с планшетом — и остановился напротив нее. «Он посмотрел в планшет, а потом на меня — и так несколько раз. Затем проверил документы и предложил выйти на станции,— рассказала “Ъ” Арина.— Мои пояснения, что я уже была в полиции, не сработали». В ОВД «Сокольники» девушку снова сфотографировали и попросили написать объяснительную.

Впрочем, жаловаться на полицейских Арина не собирается: «Я понимаю, что это их работа, и если мое лицо высветилось, значит, не задержать меня они не имеют права. Все сотрудники в тот день были вежливыми, все старались отпустить меня поскорее. Мне кажется, это показатель, что хорошие люди сильнее и важнее плохой системы». По словам девушки, с начала «спецоперации» к ней домой «каждый месяц приходит полиция»: «Говорят, чтобы я никуда не ходила, хотя я не активистка и не стояла ни с какими пикетами. Но мне повторяют, что я есть в каком-то списке МВД и что они перестанут ходить, "когда все закончится". Что именно — "спецоперация" или режим,— непонятно».

Напомним, регулярные поквартирные обходы оппозиционеров, «засветившихся» на протестах, начались в 2021 году — после митингов в поддержку политика Алексея Навального. Тогда же все чаще стала применяться тактика задержания людей уже после несанкционированных акций — на улицах или в метро. Московская система распознавания лиц в подземке называется «Сфера». Как сообщало ГУ МВД Москвы, за 2020 год она помогла раскрыть более 5 тыс. преступлений, а с начала 2021 года «узнала» более 2,2 тыс. человек. Как подчеркивают полицейские, среди них были не только преступники и правонарушители, но и 307 пропавших и потерявшихся. Неизвестно, впрочем, входят ли в эту статистику «праздничные» превентивные задержания оппозиционеров. Аналитики проекта «ОВД-Инфо» указывают, что 8 и 9 мая полиция задержала в метро более 50 «несогласных»: «Людей задерживают как бы авансом, чтобы не дать им поехать в центр в праздничный день».

Так, 9 мая в вагоне метро был задержан адвокат Михаил Бирюков — его даже попросили снять очки. «Они радостно улыбнулись и сказали — "О, это точно вы"»,— рассказал “Ъ” адвокат. Он успел заметить, что в полицейском планшете были его «цветные фотографии». Адвоката продержали в ОВД «Дорогомилово» ровно три часа, «минута в минуту». Он связывает задержание с работой «Сферы», «планом» полиции и со своей профессиональной деятельностью. «Для сотрудников полиции я являюсь потенциальным участником пикета, ведь я появляюсь в месте их проведения и почти сразу же — в отделе полиции, где находится задержанный»,— предположил господин Бирюков. Он советует в случае задержания «не поддаваться на провокации, не оказывать сопротивления, вести себя спокойно, узнать причину задержания, узнать о протоколе доставления и протоколе задержания, записать ФИО сотрудников». После выхода из ОВД можно «подать в суд, направить жалобу начальнику ГУВД на незаконное задержание».

Именно так поступил активист «Яблока» Николай Кавказский, который был задержан 9 мая на станции метро «Преображенская площадь». Он обратился к правозащитнику, члену СПЧ Андрею Бабушкину, который написал жалобу на это и другие «праздничные» задержания. В начале июня господин Кавказский получил ответ от замначальника оперативного отдела полиции по Восточному округу Москвы Олега Арефьева. Тот сообщил, что все «факты, указанные в обращениях» господина Бабушкина, «подтвердились», «должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», за что управление МВД «приносит свои извинения». Андрей Бабушкин уже не дождался этого ответа — он скончался 14 мая.

На запрос “Ъ” о количестве распознанных людей 12 июня пресс-служба метрополитена ответила: «Доступ к системе "Сфера" есть у правоохранительных органов. К формированию базы данных мы не имеем никакого отношения. Мы лишь предоставляем инфраструктуру для использования системы». На запрос редакции в МВД не ответили.

И адвокат Бирюков, и аналитики «ОВД-Инфо» подчеркивают: основания для выборки задержанных в ходе праздников «непонятны ни юристам, ни даже самим полицейским». Эксперты опасаются, что из-за камер наблюдения на подъездах превентивные задержания в ближайшем будущем начнутся уже у дома — еще до попадания человека в метро.

Мария Старикова, Ульяна Миронова