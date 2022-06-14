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Коммерсантъ FM
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Застройщики открывают Дальний Восток

Они ищут регионы, где еще есть спрос на жилье

Крупные застройщики на фоне падения спроса во многих городах РФ после ухудшения условий ипотеки стали интересоваться регионами Дальнего Востока, где действуют льготные кредиты под 2%. Так, группа ПИК с Dars Development экс-заместителя правительства Ульяновской области Дмитрия Рябова решила построить 450 тыс. кв. м жилья в Хабаровске. В этом городе спрос на жилье в 2022 году упал не так значительно, как в целом по России. Но эксперты сомневаются, что интерес девелоперов сохраниться после завершения программ льготной ипотеки.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

О совместном строительстве 450 тыс. кв. м жилья в Хабаровске ГК ПИК Сергея Гордеева и Dars Development бывшего зампреда правительства Ульяновской области Дмитрия Рябова “Ъ” рассказали в компаниях. Проект реализует ООО «Специализированный застройщик "Оптимал"», где по 50% принадлежит подконтрольному ГК ПИК ООО «ПИК-Инвестпроект» и гендиректору ООО «Специализированный застройщик "Стройактив"» (дочерняя компания Dars) Галине Трепалиной.

ПИК — крупный застройщик жилья в РФ с текущим портфелем проектов 5,7 млн кв. м. Выручка группы в 2021 году выросла на 39% год к году, до 516 млрд руб.

Dars Development строит жилье в Ульяновске, Волгограде и Уфе. По собственным данным, земельный банк компании насчитывает 2,5 млн кв. м, а объем проектов — 1 млн кв. м.

Право на застройку 67 га в Хабаровске ПИК получил на аукционе «Дом.РФ» за 104,3 млн руб. Инвестиции в строительство комплекса составят 40–44 млрд руб., а выручка от продажи квартир — 61–65 млрд руб., подсчитал директор департамента жилья и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Таким образом, ГК ПИК и Dars могут заработать по 30–32 млрд руб.

Группа ПИК часто привлекает партнеров в свои проекты. В Москве девелопер строит ряд жилых комплексов с Capital Group и бизнес-центр на юго-западе столицы с Stone Hedge. Для реализации комплекса «Арена» в Ярославле ПИК привлекла франчайзи — ГК «Фора», а в Чите — ООО «Атолл». На региональные рынки многие московские девелоперы выходят с местными компаниями. Так, Wainbridge Кирилла Писарева начала стройку во Владивостоке с «Ареал-Девелопментом». Группа «Самолет» для освоения 113 га в Татарстане создала СП с бизнесменом Джаудатом Миннахметовым из Казани, сообщали «Ведомости». Но в Хабаровске нет опыта ни у Dars Development, ни у ПИК.

Основным драйвером интереса к Хабаровску выглядит льготная дальневосточная ипотека под 2%, отмечает управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка. Только в первый год действия этой программы спрос на первичное жилье в регионе вырос на 75–90%, добавляет глава совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова. Кроме того, в последние месяцы спрос на квартиры в новостройках Хабаровска сократился меньше, чем в других городах. По данным ЦИАН, даже несмотря на высокие цены в Хабаровске — 116 тыс. руб. за 1 кв. м, продажи застройщиков в этом городе в апреле снизились на 38%, в то время как в городах в центре страны — на 54%. В январе—апреле 2022 года в Хабаровске зарегистрировано 1,2 тыс. договоров долевого участия, что сопоставимо с сентябрем—декабрем 2021 года, подсчитали в ЦИАН. Но госпожа Доброхотова сомневается, что после окончания дальневосточной ипотеки такие показатели сохранятся.

Дарья Андрианова

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