Застройщики открывают Дальний Восток

Крупные застройщики на фоне падения спроса во многих городах РФ после ухудшения условий ипотеки стали интересоваться регионами Дальнего Востока, где действуют льготные кредиты под 2%. Так, группа ПИК с Dars Development экс-заместителя правительства Ульяновской области Дмитрия Рябова решила построить 450 тыс. кв. м жилья в Хабаровске. В этом городе спрос на жилье в 2022 году упал не так значительно, как в целом по России. Но эксперты сомневаются, что интерес девелоперов сохраниться после завершения программ льготной ипотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

О совместном строительстве 450 тыс. кв. м жилья в Хабаровске ГК ПИК Сергея Гордеева и Dars Development бывшего зампреда правительства Ульяновской области Дмитрия Рябова “Ъ” рассказали в компаниях. Проект реализует ООО «Специализированный застройщик "Оптимал"», где по 50% принадлежит подконтрольному ГК ПИК ООО «ПИК-Инвестпроект» и гендиректору ООО «Специализированный застройщик "Стройактив"» (дочерняя компания Dars) Галине Трепалиной.

ПИК — крупный застройщик жилья в РФ с текущим портфелем проектов 5,7 млн кв. м. Выручка группы в 2021 году выросла на 39% год к году, до 516 млрд руб. Dars Development строит жилье в Ульяновске, Волгограде и Уфе. По собственным данным, земельный банк компании насчитывает 2,5 млн кв. м, а объем проектов — 1 млн кв. м.

Право на застройку 67 га в Хабаровске ПИК получил на аукционе «Дом.РФ» за 104,3 млн руб. Инвестиции в строительство комплекса составят 40–44 млрд руб., а выручка от продажи квартир — 61–65 млрд руб., подсчитал директор департамента жилья и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Таким образом, ГК ПИК и Dars могут заработать по 30–32 млрд руб.

Группа ПИК часто привлекает партнеров в свои проекты. В Москве девелопер строит ряд жилых комплексов с Capital Group и бизнес-центр на юго-западе столицы с Stone Hedge. Для реализации комплекса «Арена» в Ярославле ПИК привлекла франчайзи — ГК «Фора», а в Чите — ООО «Атолл». На региональные рынки многие московские девелоперы выходят с местными компаниями. Так, Wainbridge Кирилла Писарева начала стройку во Владивостоке с «Ареал-Девелопментом». Группа «Самолет» для освоения 113 га в Татарстане создала СП с бизнесменом Джаудатом Миннахметовым из Казани, сообщали «Ведомости». Но в Хабаровске нет опыта ни у Dars Development, ни у ПИК.

Основным драйвером интереса к Хабаровску выглядит льготная дальневосточная ипотека под 2%, отмечает управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка. Только в первый год действия этой программы спрос на первичное жилье в регионе вырос на 75–90%, добавляет глава совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова. Кроме того, в последние месяцы спрос на квартиры в новостройках Хабаровска сократился меньше, чем в других городах. По данным ЦИАН, даже несмотря на высокие цены в Хабаровске — 116 тыс. руб. за 1 кв. м, продажи застройщиков в этом городе в апреле снизились на 38%, в то время как в городах в центре страны — на 54%. В январе—апреле 2022 года в Хабаровске зарегистрировано 1,2 тыс. договоров долевого участия, что сопоставимо с сентябрем—декабрем 2021 года, подсчитали в ЦИАН. Но госпожа Доброхотова сомневается, что после окончания дальневосточной ипотеки такие показатели сохранятся.

Дарья Андрианова