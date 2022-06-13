Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР
1 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7950 очков. 2 (3). Александр Зверев (Германия) — 7075. 3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 6770. 4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6525. 5 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 5050. 6 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4945. 7 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 4893. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4125. 9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3895. 10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3570. 11 (11). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3455. 12 (13). Хуберт Хуркач (Польша) — 3258. 13 (12). Янник Синнер (Италия) — 3185. 14 (14). Тейлор Фриц (США) — 2920. 15 (16). Денис Шаповалов (Канада) — 2473. 15 (16). Диего Шварцман (Аргентина) — 2325. 17 (17). Марин Чилич (Хорватия) — 2130. 18 (18). Рейлли Опелка (США) — 2100. 19 (19). Пабло Карреньо Буста — 1965. 20 (20). Роберто Баутиста Агут (оба — Испания) — 1858… 23 (23). Карен Хачанов — 1710... 38 (40). Аслан Карацев (оба — Россия) — 1093.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8631 очко. 2 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4511. 3 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4245. 4 (4). Онс Жабер (Тунис) — 4150. 5 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4145. 6 (5). Мария Саккари (Греция) — 4075. 7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 3678. 8 (8). Джессика Пегула — 3255. 9 (9). Даниэль Коллинс (обе — США) — 3255. 10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3060. 11 (11). Эмма Радукану (Великобритания) — 2975. 12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2765. 13 (13). Коко Гауфф (США) — 2756. 14 (14). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2642. 15 (15). Лейла Фернандес (Канада) — 2605. 16 (16). Елена Остапенко (Латвия) — 2596. 17 (17). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2585. 18 (18). Анжелик Кербер (Германия) — 2474. 19 (19). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2330. 20 (20). Симона Халеп (Румыния) — 2196… 24 (24). Вероника Кудерметова — 2000... 27 (30). Екатерина Александрова — 1751… 29 (28). Людмила Самсонова (все — Россия) — 1650.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.