Туристы расхватали звезды

Возросшая за год на 50% средняя стоимость отдыха в Турции скорректировала структуру спроса: сохранившие активность туристы концентрируются на высокобюджетных средствах размещения. В результате доля пятизвездных отелей за год выросла почти до 75%, а ключевыми курортами для россиян стали Кемер и Бодрум.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Доля пятизвездных отелей в структуре бронирований туров в Турцию в июне достигла 74%, увеличившись с 56% относительно прошлого лета. Такие данные приводит директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев. Доля отелей категории «четыре звезды» сократилась с 29% до 19%, трехзвездных — с 12% до 6%. Тенденцию подтверждает представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов, отмечая, что основная масса продаж приходится на средства размещения категории «четыре-пять звезд», а доля трехзвездных отелей минимальна. «Гостиницы две-три звезды сейчас никому не нужны»,— соглашается гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. В Fun&Sun и Tez Tour говорят о повышенном спроса на «пять звезд».

На этом фоне лидером по спросу со стороны российских туристов стал Кемер, считающийся более дорогим местом отдыха, свидетельствуют расчеты Travelata.ru. Направление формирует 30% продаж. В прошлом сезоне его доля оценивалась в 20%, курорт занимал третье место после бюджетных Аланьи и Сиде. Алексан Мкртчян также говорит о небывалом спросе на Бодрум, а интерес к бюджетному Мармарису называет сниженным.

Турция — наиболее массовое сегодня направление организованного пляжного отдыха. По данным Travelata.ru, страна формирует 52% бронирований на летние месяцы. На втором месте Россия с 32% продаж, на третьем Абхазия с 6%. Следом идут Египет — 5% и ОАЭ — 3%.

Олег Козырев связывает растущую долю пятизвездных отелей в структуре бронирований в Турции с ростом общей стоимости туров: за год средний чек при бронировании вырос на 50%, до 160,14 тыс. руб. «Такая тенденция выглядит логичной: если уж отдавать солидную сумму за перелет, то в отель высокой категории»,— рассуждает он. Алексан Мкртчян отмечает, что если перелет из Москвы в Турцию подорожал в 1,5–2 раза, то из Новосибирска и Красноярска — сразу в 3–4 раза. «Готовые платить за такой перелет, как правило, заинтересованы в более качественных отелях»,— рассуждает он.

Господин Блинов добавляет, что обращающимся за помощью с подбором тура клиентам агенты сейчас, как правило, советуют не рассматривать трехзвездные варианты, ссылаясь на несущественность разницы в цене с более качественными отелями (20–30% от цены тура) по сравнению с качеством отдыха. Игорь Блинов добавляет, что бюджетные варианты размещения в Турции до сих пор не открылись после пандемии COVID-19 из-за нехватки персонала и сниженного в целом турпотока из России и Украины.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин считает, что в этом году Турцию могут посетить 3–3,5 млн российских туристов — около 50% от докризисного объема. Основным сдерживающим фактором он считает нехватку перевозки. В целом, по прогнозам господина Горина, выездной поток за рубеж достигнет около 20% от докризисного уровня. Игорь Блинов соглашается, что сейчас динамика бронирований в целом на 40% ниже, чем до пандемии. В условиях возросшей стоимости зарубежных поездок снижение спроса на высокобюджетный отдых не ощущается: представители туристической розницы, напротив, отмечали рост продаж в этом сегменте.

Турция — не единственное направление, где спрос сконцентрирован на высокобюджетных средствах размещения. По словам Алексана Мкртчяна, аналогичная тенденция прослеживается в Египте. Хотя расходы на отдых в стране выросли не так значительно: средний чек при бронировании организованного тура на эти выходные, по оценкам Travelata.ru, находится на уровне 152,2 тыс. руб., что на 25% выше, чем годом ранее. На бронирование отдыха в России путешественники в среднем тратят 52,35 тыс. руб., за год показатель вырос примерно на 5%. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что интерес к внутренним курортам в целом на 10–12% ниже прошлогоднего.

Александра Мерцалова