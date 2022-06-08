«Тампа» сыграла на уравнение

136 2 мин. ...

«Тампа-Бей Лайтнинг», победитель двух предыдущих розыгрышей Кубка Стэнли, сравнял счет в полуфинальной серии розыгрыша нынешнего против «Нью-Йорк Рейнджерс». Домашнюю победу в четвертом матче со счетом 4:1 он одержал, показав очень убедительную игру, фактически не оставившую соперникам никаких шансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин быстрее всех в истории Кубка Стэнли — за 18 матчей — перекрыл отметку в 600 отраженных бросков в рамках одного play-off, но спасти свою команду от поражения в матче с «Тампой» не сумел

Фото: Chris O'Meara / AP Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин быстрее всех в истории Кубка Стэнли — за 18 матчей — перекрыл отметку в 600 отраженных бросков в рамках одного play-off, но спасти свою команду от поражения в матче с «Тампой» не сумел

Фото: Chris O'Meara / AP

Этот матч был жутко похож на такой, который после окончания восточного полуфинала play-off те, кто привык во всем искать закономерности и тренды, выделят красным цветом — как индикатор, указывающий на то, что фаворит достиг необходимых кондиций. В серии против «Рейнджерс» у «Тампы» до сих пор игра, строго говоря, не клеилась. Ну по крайней мере по ее собственным меркам, меркам клуба, дважды подряд взявшего главный приз НХЛ, тянущего на кубковый эталон. В двух открывавших противостояние нью-йоркских матчах — матчах проигранных — «Тампу», например, отличала незадачливость в завершении атак. Третий, уже после переезда на домашний лед, она выиграла, но выиграла, пройдя через мучения, уступая во втором периоде со счетом 0:2. И это тоже точно была не эталонная игра.

От края пропасти «Тампа» отползла благодаря не столько классу, сколько злости и удачливости, то есть факторам неустойчивым, из категории таких, которые могут исчезнуть в любой момент.

Но вот в четвертой встрече она наконец-то предстала той самой идеально скроенной для того, чтобы брать Кубок Стэнли, командой. Со всеми нужными для таких побед характеристиками.

Лучше остальных их, видимо, описал тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан, немножко сбивчиво, но вполне исчерпывающе объяснявший после матча, почему гости проиграли вот именно так, по сути, без вариантов. Он делал акцент в первую очередь не на мастерстве хоккеистов «Тампы», а на других вещах — на постоянной работе в средней зоне, на плотности защиты в своей. И с этими тезисами совершенно невозможно было спорить.

Тем, кто внимательно наблюдал за игрой «Нью-Йорк Рейнджерс», в голову наверняка приходили сравнения с трактором, который по ошибке забрался с ровного и твердого поля в болото и теперь вязнет в трясине. Ревет мощный мотор, крутятся гусеницы, но выбраться никак не удается.

Трясиной была вся трудолюбивая и дисциплинированная «Тампа». Она встречала соперников в центре площадки, у своей синей линии. Она не давала им разогнаться, комфортно расположиться возле ворот и даже поодаль от них. И еще очень важно, что, прикладывая массу усилий, чтобы связать до этого острое и активное нью-йоркское нападение по рукам и ногам, хозяева все время были готовы распрямить сжатую пружину, выстрелить контратакой.

Ну и мастерство все-таки тоже имело значение. Допустим, мастерство российских лидеров «Тампа-Бей». После матча североамериканские ресурсы, разумеется, обратили внимание на достижение вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина: он быстрее всех в истории Кубка Стэнли — за 18 матчей — перекрыл отметку в 600 отраженных бросков в рамках одного play-off. Но, строго говоря, скалой в этой встрече выглядел соотечественник Шестеркина Андрей Василевский — фантастически спокойный, уверенный в себе. До «сухого» матча он не дотянул, но единственный гол — от Артемия Панарина — пропустил, уже когда пропустить было вполне можно, за три с половиной минуты до сирены, при 3:0 в пользу «Тампы».

А Никита Кучеров продолжил набирать баллы за результативность. На сей раз он во втором периоде довел преимущество «Тампы» до 2:0, забив свой седьмой гол в этом play-off. Гол, может быть, наиболее показательный, поскольку как раз родился из строгой и четкой игры хозяев в районе центрального круга, откуда пасом на выход российскому форварду выстрелил Ондржей Палат. Кучеров пас использовал идеально, легко разобравшись с Шестеркиным.

Пятый матч серии пройдет в четверг на площадке «Рейнджерс», игроки которого, разумеется, обещали извлечь уроки из гостевых осечек. Ньюйоркцам в нем, возможно, придется обходиться без двух основных форвардов. К четвертой игре так и не восстановился Райан Строум, а по ходу нее травму получил еще и Филип Хытил.

Победитель серии сыграет в финале с «Колорадо Эвеланш», разбившего в четырех встречах «Эдмонтон Ойлерс».

Алексей Доспехов