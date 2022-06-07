«Колорадо» сыграл на опережение

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Первым финалистом нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли стал «Колорадо Эвеланш». Фаворит Западной конференции очень убедительно подтвердил свой статус, разгромив в полуфинальной серии «Эдмонтон Ойлерс» всухую — в четырех матчах. Четвертый, правда, получился очень сложным. В заключительном периоде «Колорадо» отыграл отставание в два гола, а победы — 6:5 — добился в овертайме благодаря броску своего «джокера» Арттури Лехконена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шайба форварда «Колорадо» Нейтана Маккиннона (№29) в ворота «Эдмонтона» в четвертом матче полуфинальной серии стала для него 11-й в нынешнем play-off

Фото: Reuters Шайба форварда «Колорадо» Нейтана Маккиннона (№29) в ворота «Эдмонтона» в четвертом матче полуфинальной серии стала для него 11-й в нынешнем play-off

Фото: Reuters

На стыке прошлого и нынешнего столетий «Колорадо» был безусловным грандом НХЛ. Но после кубкового триумфа 2001 года следующего выхода в финал play-off ему пришлось ждать почти два десятилетия. Правда, в том, что череда поражений на разной степени отдаленности подступах к решающей серии сейчас наконец-то прервалась, не найдешь ничего странного. Еще перед стартом сезона в «Колорадо» совсем нетрудно было разглядеть фаворита. Классные лидеры, такие как быстрый, словно молния, форвард Нейтан Маккиннон, умеющий играть в атаке не хуже элитных нападающих защитник Кейл Макар, плюс отличная «глубина» заявки. Все линии, все звенья как минимум качественные. Все игроки по-настоящему полезны, и каждый на своем месте, как, например, выполняющий уйму черновой работы, но при этом иногда «взрывающийся» важными шайбами россиянин Валерий Ничушкин, который органично смотрится и в ударном, и в каком-то из «нижних» звеньев, сконцентрированном не на креативе, а на пахоте.

«Колорадо» подтвердил котировки в регулярном чемпионате, финишировав на верхней строчке в таблице Западной конференции, а потом принялся убедительно подтверждать их в play-off.

В стартовом раунде он фактически не заметил «Нэшвилл Предаторс», убрав его в четырех встречах. Во втором немножко помучился с «Сент-Луис Блюз», дважды допустив осечки, а в третьем снова разделался с соперником всухую, несмотря на то что были веские причины думать, что «Эдмонтон» хотя бы попытается побороться.

Первая из них — фантастическая форма главных звезд канадского клуба. После окончания серии в активе Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля 33 и 32 набранных очка. И рядом с ними никого в бомбардирской гонке play-off нет.

Вторая причина — кадровые потери, которые понес «Колорадо» и которые выглядят весомыми, даже учитывая его «глубину». В матче, открывавшем полуфинал, «сломались» основной вратарь Дарси Кемпер и неплохой форвард Андре Бураковски. В третьей встрече игрок «Эдмонтона» Эвандер Кейн, возможно, до конца play-off вывел из строя нападающего Назема Кадри, почти такую же важную для команды фигуру, как Маккиннон с Макаром. Но все эти неприятности «Колорадо» пережил и обошелся в серии без единого срыва.

Более того, близок к срыву он был лишь в четвертом ее матче. Он и вправду складывался для «Колорадо» безумно тяжело. Казалось, что «Эдмонтон» в конце концов нащупал более или менее верные способы доставлять оппонентам проблемы. В порядке были Макдэвид с Драйзайтлем (семь баллов на двоих), в порядке были многие их партнеры. Денверцы по ходу этого матча дважды отпускали хозяев достаточно далеко, на два гола. Во второй раз — уже в заключительном периоде, когда Зак Хайман сделал счет 4:2.

Самое интересное между тем только начиналось. «Колорадо», забив трижды подряд, вышел вперед. «Эдмонтон», не опустив руки, счет сравнял, и матч вырулил к овертайму. Его уже через минуту с небольшим оборвал бросок Кейла Макара и добивание от Арттури Лехконена, которое как бы подчеркнуло еще и прозорливость денверского менеджмента. Финский форвард появился в «Колорадо» в марте, перед финишем «регулярки». Его выменяли из тонущего «Монреаль Канадиенс», и оказалось, что в клубе-фаворите Лехконен может быть весьма эффективен.

Самое же любопытное заключается в том, что год назад Арттури Лехконен также вывел свою команду в финал play-off голом в овертайме: играя еще за «Монреаль», он забил его в ворота «Вегас Голден Найтс».

В прошлогодней финальной серии монреальцев разнес «Тампа-Бей Лайтнинг». Не исключен вариант, при котором Лехконену, теперь уже с «Колорадо», вновь доведется пересечься с этим клубом в битве за Кубок Стэнли. Впрочем, в восточном полуфинале не все так просто, как в западном. Перед состоявшимся во вторник поздно ночью по московскому времени четвертым его матчем «Тампа» уступала «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2.

Алексей Доспехов