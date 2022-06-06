Пас высокого полета

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Лидер нападения «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров не позволил победителям двух предыдущих розыгрышей Кубка Стэнли оказаться на краю пропасти в полуфинале play-off против «Нью-Йорк Рейнджерс». Три набранных им очка, в том числе волшебным пасом на последней минуте на Ондржея Палата, стали одним из главных факторов, обеспечивших проигравшей ньюйоркцам первые два матча серии «Тампе» победу в домашней встрече со счетом 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Тампа-Бей» Никита Кучеров (№86) внес решающий вклад в победу своей команды над «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче полуфинальной серии

Фото: Chris O'Meara / AP Форвард «Тампа-Бей» Никита Кучеров (№86) внес решающий вклад в победу своей команды над «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче полуфинальной серии

Фото: Chris O'Meara / AP

Это матч, несомненно, вошел в число наиболее драматичных и нервных, наиболее забористых, что ли, среди всех, сыгранных в нынешнем play-off. В середине второго периода те, кому довелось его освещать, уже, конечно, готовились выдать заранее припасенные объяснения происходящему в серии, указав, например, на то обстоятельство, что, как бы мощно ни выглядела «Тампа», «Рейнджерс», пусть перед play-off он котировался и пониже, для нее точно жутко неудобный соперник. Доказано тремя столкновениями команд в «регулярке», в каждом из которых верх брали ньюйоркцы. Доказано двумя стартовыми матчами в play-off: в них они на своей площадке одолели «Тампу», поставив ее в сложное положение.

Положение между тем грозило вот-вот превратиться из сложного в катастрофическое, практически безнадежное: с 0:3 в play-off, как известно, «подняться» практически невозможно. В третьем матче трибуны родной арены «Тампе» нисколько не помогали — ну, или, точнее, они никак не мешали гостям. Все признаки беды были налицо. Снова шикарно играл российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отбивший в итоге 48 бросков (нагрузка на его соотечественника Андрея Василевского из «Лайтнинг» оказалась вдвое меньше). Снова ключевые персонажи нападения ньюйоркцев показывали, что в большинстве их сдержать чрезвычайно трудно. «Рейнджерс» после перерыва дважды реализовал численное преимущество (в числе ассистентов и Мики Зибанежада, и Криса Крайдера фигурировал россиянин Артемий Панарин), и это было похоже на нокаут. В play-off ведь нью-йоркская команда научилась и неплохо «сушить» игру с помощью поставленных на конвейер подвигов Шестеркина.

«Тампу» выручил человек, который выручал ее множество раз в предыдущие, в том числе триумфальные, сезоны.

Речь о Никите Кучерове. Строго говоря, он провел неидеальный, скорее противоречивый, что ли, матч. В нем российский форвард сделал немало такого, что могло бы принести ему статус антигероя. Скажем, он не реализовал несколько отличных моментов, включая чистейший выход один на один, однажды допустил потерю в своей зоне, после которой хозяева чудом убереглись от гола (шайба угодила в штангу), а в заключительном периоде заработал четырехминутное удаление за игру высоко поднятой клюшкой против Зибанежада. И если бы «Тампа» не «убила» его, все наверняка закончилось бы для нее плохо.

Но никуда не денешься от того, что, если оставить за скобками эти моменты, именно Никита Кучеров в таком важном и таком трудном матче был ключевым элементом своего клуба. Большую его часть он провел в режиме зверя, разными способами — рывками, передачами — терзающего оборону «Рейнджерс», и принял непосредственное участие во всех трех голевых комбинациях «Тампы». Выстрел Кучерова в большинстве сократил ее отставание до минимума еще во втором периоде, а в начале периода заключительного он поспособствовал тому, чтобы шайба дошла до Стивена Стэмкоса, прошившего Шестеркина и счет, тоже реализовав лишнего, сравнявшего.

Но самое сладкое Никита Кучеров припас для концовки. Шла последняя минута третьего периода. «Тампа» закрепилась в чужой зоне, и дежуривший на дальней стойке форвард Ондржей Палат, наверное, думал, что шайба до него не дойдет: вроде бы все пути перекрыты. Но Кучеров распахнул их изумительным «слепым» — за спину — пасом, огорошившим всех без исключения находившихся на льду ньюйоркцев. Палат не промахнулся, и «Тампа-Бей» одержала победу, которая похожа на те, что вносят радикальный перелом в тяжелое противостояние.

Сценарий другого полуфинала Кубка Стэнли куда проще. В нем «Колорадо Эвеланш» трижды подряд обыграл «Эдмонтон Ойлерс», очутившись в шаге от успеха в серии. Четвертый ее матч состоялся поздно ночью по московскому времени.

Алексей Доспехов