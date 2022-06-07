Акцизы сплавили в бюджет

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Пока в правительстве обсуждают целесообразность отмены акциза на жидкую сталь, металлурги уже перечислили в бюджет больше половины от запланированных Минфином на год доходов — 31 млрд руб. Несмотря на радикально изменившиеся условия работы компаний и попадание ряда из них под санкции, чиновники не спешат отменять акциз, считая финансовые результаты отрасли «удовлетворительными». Поддержать сталеваров может президент: отметив, что металлурги сигнализируют о рисках снижения производства, он призвал «помогать отраслям преодолевать трудности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Металлургические компании за январь—май перечислили в федеральный бюджет около 31 млрд руб. акциза на жидкую сталь, сообщили “Ъ” в пресс-службе Минфина. Таким образом, бюджет получил уже больше половины от запланированных средств по этой статье: на этот год Минфин заложил поступления от акциза в размере 61,6 млрд руб. Акциз на сталь был введен с 1 января и пришел на смену действовавшим в августе—декабре 2021 года экспортным пошлинам. Ставка акциза составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга РФ.

О необходимости сохранения акциза в новых условиях, когда против России в целом и отдельных компаний введена масса санкций и экспорт затруднен, в правительстве идет дискуссия. В мае в Минпромторге заявляли, что вопрос требует повторного обсуждения из-за снижения рентабельности металлургов. Министр Денис Мантуров 7 июня рассказал о договоренности с Минфином до конца месяца провести мониторинг движения средств предприятий, чтобы понять, насколько срочно требуется отмена акциза.

Пока, по мнению министра, спешки нет: «За первые четыре месяца финансовый результат по предприятиям металлургии неплохой по сравнению с 2021 годом, поэтому срочно, наверное, принимать скоропалительных решений не требуется».

«Но, как я подтверждаю, мы с Минфином уже начали диалог, потому что мы видим, что последние полторы недели тенденция негативная, в первую очередь из-за курса рубля»,— цитирует его «Интерфакс».

Поддержать металлургов может Владимир Путин. Он признал, что ряд отраслей, в том числе черная металлургия, «сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе». Президент отметил, что прошло несколько отраслевых совещаний, на которых были рассмотрены и обозначены приоритетные задачи и меры поддержки. «Я обращаю внимание коллег из правительства: важно доводить эти решения до практической реализации, помогать отраслям преодолеть трудности»,— сказал он.

Президент уже поручал правительству представить к 1 июня предложения по корректировке налогообложения металлургов. Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках к Налоговому кодексу, однако они содержали лишь точечные предложения по отдельным компаниям.

Металлурги предсказуемо просят об ослаблении нагрузки на отрасль.

В мае «Русская сталь» направила в профильные ведомства письма с просьбой о скорейшем принятии решений об освобождении от уплаты акциза на жидкую сталь, а также о возвращении к прошлогоднему порядку исчисления НДПИ на коксующийся уголь и железную руду (сейчас привязано к мировым котировкам).

Ассоциация обращала внимание на ухудшение ситуации в российской металлургии из-за санкций Запада против компаний. После эмбарго ЕС российские металлургические компании потеряли крупнейший рынок сбыта, а на остальные приходится поставлять с крупным дисконтом. Одновременное укрепление рубля снизило до нуля маржинальность в отрасли: по данным ассоциации «Русская сталь», при курсе 63,5 руб./$ экспорт слябов становится нерентабельным. Емкость же внутреннего рынка снижается, из-за чего «Северсталь» и ММК ожидают снижения выпуска в июне на 20–40%. World Steel прогнозирует падение потребления в стране в этом году на 20%, до 35,1 млн тонн, хотя Денис Мантуров говорит об «однозначных» показателях снижения.

Акциз на жидкую сталь применялся, чтобы изъять у металлургов сверхприбыли, которые они зарабатывали в прошлом году, говорит Сергей Гришунин из НРА. Сейчас на фоне падения экспорта и снижения цен отрасль должна поддерживать внутренний рынок, особенно в части обеспечения государственных строек, и компенсировать себе выпадающие доходы от санкций, отмечает он. Даже 30 млрд руб., считает эксперт, позволит поднять зарплаты в отрасли на 5–7% для компенсации роста цен на продовольственные товары и закупать запчасти для оборудования, подорожавшие из-за необходимости обхода санкций.

Евгений Зайнуллин