«Газпром» вложился в бурение

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«Газпром» берет под контроль своего крупнейшего бурового подрядчика через кредит в 68 млрд руб. На такую сумму «Газстройпром» профинансировал приобретение компании у Игоря Ротенберга малоизвестной структурой. Сходная схема передачи контроля использовалась при покупке «Газстройпромом» у господина Ротенберга «Стройгазмонтажа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, крупнейший строительный подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» профинансировал покупку третьей стороной «Газпром бурения» почти на 68 млрд руб. «Газпром бурение» — основной профильный подрядчик «Газпрома», его выручка за 2021 год составила около 101 млрд руб., чистая прибыль — около 7 млрд руб.

Монополия продала «Газпром бурение» Аркадию Ротенбергу в 2011 году за 4 млрд руб. Попав под санкции в 2014 году, бизнесмен передал долю сыну Игорю. Последний вышел из капитала «Газпром бурения» в прошлом году: в августе 2021 года Игорь Ротенберг (доля 78,7%), ЗПИФ «Оскар» (16,3%) и Александр Замятин продали компанию неизвестному АО «НПС Стар» (бенефициаром значилась Екатерина Михайлова), а буквально через месяц 100% в «Газпром бурении» перешли к АО «Фирма Армадис» с тем же акционером.

Из отчетности «Фирмы Армадис» следует, что «Газстройпром» выдал ей на покупку «Газпром бурения» кредит на 67,93 млрд руб. «Фирма Армадис» расплатилась с «НПС Стар», в ее отчетности отражены «прочий доход» на чуть менее 67,929 млрд руб., а также расходы в 67,97 млрд руб. и убыток в 8 млн руб. Таким образом «Газстройпром» помог расплатиться за актив с господином Ротенбергом. Представитель Игоря Ротенберга, «Газпром», «Газпром бурение» и «Газстройпром» не ответили на запросы “Ъ”.

Аналогичная схема с участием «Газстройпрома» использовалась для приобретения «Стройгазмонтажа». Исходно подрядчика получил неизвестный «Стройинвестхолдинг», а «Газстройпром» выдал ему кредит в 75 млрд руб. Позже «Стройгазмонтаж» вошел в «Газстройпром».

Сам «Газстройпром» создан в 2018 году для объединения крупных строительных активов, работающих в основном на «Газпром». Именно «Газстройпрому» отошли «Стройгазконсалтинг», а также «Стройгазмонтаж» и «Стройтранснефтегаз», которые в 2000-х принадлежали Аркадию Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Смена владельцев потребовалась после того, как бизнесмены попали под жесткие санкции США, тогда как их компании получали подряды на крупнейшие стройки «Газпрома», в том числе в Европе.

По данным Kartoteka.ru, «Газстройпромом» владеют ООО МК-1 (49%), МК-2 (25%) и МК-3 (26%). Первое из них в конечном итоге подконтрольно «Газпрому», МК-2 — Сергею Кучерявенко (согласно «СПАРК-Интерфакс» — ООО «Регион групп» Сергея Величко и Михаила Тимошенко), МК-3 — Сергею Фурину и Сергею Филимонову. На рынке говорят, что в реальности «Газстройпром» подконтролен «Газпрому» и Газпромбанку.

Нежелание «Газпрома» обнародовать факт контроля над подрядчиком «легко объяснимо», считает глава практики международного арбитража и трансграничных споров КА «Регионсервис» Мария Любимова: «Важность компании для отрасли заставляет всех заинтересованных лиц максимально дистанцироваться от ряда структур во избежание попадания в санкционные списки».

Между тем финансирование в столь крупном объеме создает фактический контроль. «Когда речь идет о значимых суммах заемных средств, кредитор в любом случае стремится максимально усилить контроль над деятельностью должника — как экономический, так и корпоративный»,— поясняет юрист. На практике, уточняет госпожа Любимова, для этого могут использоваться разные инструменты: от включения в сделку условий об обязательном предоставлении с определенной периодичностью финансовой отчетности до введения в состав органов управления заемщика представителей кредитора.

Дмитрий Козлов