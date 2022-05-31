Калининград побережет гигаватты

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По данным “Ъ”, после остановки экспорта электроэнергии в Литву выработка электростанций в Калининградской области упала сразу на треть год к году. Из-за этого четыре новые ТЭС под управлением «Интер РАО» лишились валютной выручки. Потеря доходов может быть компенсирована за счет потребителей европейской части РФ и Урала. По оценкам “Ъ”, нагрузка на них вырастет на 500 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

После прекращения экспорта электроэнергии из России в Литву выработка электростанций в Калининградской области упала на 33,3% год к году, по оценкам собеседников “Ъ” на основе данных «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы). С 22 по 29 мая электростанции региона произвели 90,85 млн кВт•ч при внутреннем потреблении 90,02 млн кВт•ч (рост на 0,7% год к году). В целом с начала года выработка в энергосистеме Калининградской области достигла 2,81 млрд кВт•ч, внутренний спрос — 2 млрд кВт•ч.

Поставки электроэнергии из РФ в ЕС полностью прекращены из-за невозможности проводить денежные расчеты на бирже Nord Pool (см. “Ъ” от 21 мая). С 1 января по 21 мая коммерческий экспорт из Калининградской области в Литву составил около 750,69 млн кВт•ч, отмечают собеседники “Ъ”. В «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта) лишь подтвердили “Ъ” остановку экспорта.

В 2021 году общая выработка энергосистемы Калининградской области составила 6,6 млрд кВт•ч (рост на 2,7% год к году). Внутреннее потребление области за год достигло 4,7 млрд кВт•ч (плюс 7,4%). Экспорт электроэнергии из Калининградской области в Литву за прошлый год составил 1,81 млрд кВт•ч, по данным Litgrid (оператор сетей Литвы).

Калининградская область — энергоизбыточный регион. Его установленная мощность — 1,9 ГВт при максимуме потребления в 810 МВт, согласно отчету СО за 2021 год. Базовая станция региона — Калининградская ТЭЦ-2 на 900 МВт. С 2017 по 2020 год в регионе построили еще три газовые ТЭС (Прегольскую на 440 МВт, Маяковскую и Талаховскую по 156 МВт) и одну угольную (Приморскую на 195 МВт) для решения проблемы энергодефицита при выходе стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, РФ, Эстония, Латвия, Литва), который изначально был намечен только на 2025 год. Под проект в 2015 году было создано ООО «Калининградская генерация», где 99,99% принадлежит «Роснефтегазу», остальное — «Интер РАО».

Строительство четырех новых станций обошлось в 100 млрд руб. без НДС, сообщали в «Интер РАО». Объекты окупаются за счет специальной надбавки к цене на мощность для оптовых потребителей первой ценовой зоны (европейская часть РФ и Урал). Так, в 2021 году платеж первой ценовой зоны за мощность новых ТЭС составил 25,786 млрд руб., по оценкам источников “Ъ”.

Тарифы для потребителей Калининградской области и объем надбавки для ценовой зоны зависят от объема поставок за рубеж. В 2020 году цены в Калининградской области резко выросли из-за неожиданного для ФАС падения экспорта в Литву. Тогда регуляторам пришлось экстренно снижать тарифы для местных потребителей, увеличив платеж промышленности европейской части РФ и Урала на 1,3 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 июня 2020 года).

Нагрузка на потребителей первой ценовой зоны вырастет и в этом году из-за остановки экспорта лишь на 500 млн руб., уверяют два источника “Ъ”. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сообщили “Ъ”, что рост платы потребителей первой ценовой зоны из-за снижения экспорта из Калининградской области может составить менее 0,1% от совокупной нерегулируемой стоимости электроэнергии. В ФАС “Ъ” не ответили. «Если регулятор, учитывая прежние тарифные просчеты, установил минимальный прогноз экспорта, то прирост платежа за мощность для внутреннего рынка уже произошел с начала года»,— замечают в «Сообществе потребителей энергии».

По оценкам эксперта по электроэнергетике Владимира Скляра, платеж за мощность новых калининградских ТЭС в текущем году составит около 21,3 млрд руб. Причем он обеспечивает более 80% прибыли станций, уточняет господин Скляр, поэтому снижение выработки вряд ли кардинально изменит их финансовое состояние.

Полина Смертина