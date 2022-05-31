Бизнес полюбил тишину

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Владельцы ресторанов, кафе и магазинов все чаще предпочитают не покупать для своих заведений каталоги популярной иностранной музыки, заметили в сервисе Cubic Music. Такие каталоги требуют регулярных лицензионных выплат, а многие владельцы считают, что на фоне ухода из России лейблов-мейджоров отчисления за музыку можно вовсе не переводить. Впрочем, в Российском авторском обществе (РАО) пока не наблюдают снижения лицензионных отчислений в потребительском сегменте. Юристы и эксперты подчеркивают, что такие платежи при любом развитии событий останутся обязательными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

С марта по конец мая в России в 2,4 раза год к году снизилось число заказчиков на каталоги популярной музыки, которая требует ежемесячных отчислений авторских вознаграждений в РАО и Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), подсчитали в сервисе Cubic Music (обеспечивает музыкальное сопровождение магазинов, торгцентров, ресторанов, обслуживает 27 тыс. точек в РФ и СНГ).

Причинами отказов аналитики компании считают новости об уходе лейблов-мейджоров (в марте Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group заявили об остановке поставок новинок) и «неочевидную для бизнеса ситуацию с выплатами авторского вознаграждения», которая возникла после подписания указа о новом формате расчетов с правообладателями (см. “Ъ” от 22 мая). По нему российские компании обяжут отправлять правообладателям, которые ввели санкции, лицензионные платежи через специальный рублевый счет в банке. Музыкальные мейджор-лейблы опасались, что правообладатели не смогут оперативно получать доступ к этому счету (см. “Ъ” от 24 мая).

Руководитель Cubic Music Дмитрий Яковлев рассказал, что клиенты компании спрашивают о возможности не платить за популярный каталог: «Они считают, что утвержденные процедуры не позволят правообладателям оперативно получать доступ к счету. Поэтому многие думают, что за музыкальный контент можно вообще не платить». Но порядок выплат не изменился. За незаконное использование предусмотрены штрафы от 10 тыс. до 5 млн руб., подчеркивает он.

Рестораторы не отказываются от уплаты лицензионных выплат, утверждает советник президента Федерации рестораторов и отельеров России Ирина Благовещенская, но отмена платежей или их сокращение «были бы значимой помощью в текущей ситуации». В марте, отмечает она, уже обсуждался вопрос о приостановке отчислений за иностранную музыку, однако он не решен (см. “Ъ” от 23 марта). Для торговых центров музыка в целом — незначительная часть расходов, уточнил президент Российского союза торгцентров Дмитрий Москаленко: «Но это все же расходы. Поэтому, если их можно сокращать, ТЦ будут это делать, особенно если появится правовое обоснование».

Пока информации о снижении объема выплат от ресторанов и магазинов в пользу иностранных артистов нет, говорит гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (объединяет Sony Music, Universal Music, Warner Music) Никита Данилов, но «отчеты поступают с большой задержкой». В РАО утверждают, что, несмотря на уход из РФ иностранных лейблов, там не отмечают существенных спадов лицензирования предприятий потребительского рынка: «Для ужесточения контроля нет оснований». В ВОИС не ответили “Ъ”.

Введение порядка платежей с использованием рублевых спецсчетов, наоборот, подтверждает тот факт, что обязательства перед правообладателем не исчезают, даже если санкции технически не позволяют проводить переводы, считает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт: «Другой вопрос, что уровень контроля со стороны правообладателей и представляющих их интересы в РФ организаций снизился, в связи с чем, очевидно, у нарушителей и возникает некое ощущение безнаказанности». В случае введения принудительного лицензирования (поправок к ГК, которые позволят российским компаниям получать права на санкционный контент через суд), добавил юрист, вознаграждения для правообладателя все равно будут предполагаться, даже если он не согласен на возмездное предоставление прав на произведение.

Валерия Лебедева, Дарья Андрианова