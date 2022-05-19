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Коммерсантъ FM
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С ЦОД сбивают статус

В РСПП против введения классификации дата-центров

Комиссия по связи РСПП предложила отказаться от внедрения процедуры классификации для получения юридического статуса центра обработки данных (ЦОД). Соответствующие замечания она подготовила к законопроекту, регулирующему рынок ЦОД, и направила в Госдуму. Распространение процедуры на все ЦОД приведет к тому, что льготы на присоединение к энергоснабжению получат преимущественно владельцы дата-центров, оказывающих услуги госзаказчикам, полагают в РСПП. Эти опасения разделяют эксперты и участники рынка. В Минцифры настаивают, что на льготы сможет претендовать любой дата-центр, соответствующий необходимым критериям.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с предложениями комиссии по связи и IT РСПП к поправкам к закону «О связи», которые предполагают введение в правовое поле понятия ЦОД. Документ 16 мая направлен в Госдуму и правительство.

Поправки к закону «О связи» внесены правительством 17 апреля и приняты Госдумой в первом чтении 6 мая. Они оговаривают понятие ЦОД как «специализированного сооружения связи». Это необходимо, чтобы операторы дата-центров могли получить собственный ОКВЭД, который позволит претендовать на льготы при присоединении к энергоснабжению. Сейчас операторы ЦОД квалифицируются как «операторы связи». Комиссия по связи РСПП в своем отзыве отметила, что в тексте законопроекта под ЦОД понимается сооружение связи, соответствующее «утвержденной классификации». Такие ЦОД попадут в специальный реестр и смогут получить льготы.

Как пояснили “Ъ” в РСПП, чтобы дата-центр попал под необходимые критерии классификации, его оператор должен обеспечить высокую защищенность данных, а также переход на российское оборудование (системы хранения данных, серверы) и программное обеспечение. Подобные требования, как правило, предъявляются операторам, которые оказывают услуги хранения данных для госзаказчиков. Это вынуждает участников рынка тратить большие средства и «устанавливает достаточно высокую планку» для прохождения процедуры, отмечают в комиссии: «Ситуация станет барьером для строительства новых дата-центров и приведет к консолидации рынка и снижению уровня конкуренции».

В Минцифры лишь отметили, что «любой ЦОД, соответствующий утвержденной правительством классификации, может быть включен в реестр». В пресс-службе правительства сообщили, что письмо РСПП «отправлено на проработку в профильные ведомства». В Госдуме не ответили на запрос “Ъ”.

По оценке iKS-Consulting, объем рынка коммерческих ЦОД в 2021 году в деньгах составил 54,2 млрд руб. По количеству серверных стоек первое место на рынке занимает «Ростелеком» — доля госоператора составляет 28%. На втором месте — DataPro и IXcelerate с долей по 9%, на третьем — Selectel с 6% и МТС с 5%.

В подконтрольном государству «Ростелекоме» предсказуемо заинтересованы «в скорейшем принятии законопроекта». В IXcelerate и 3data не ответили на запросы “Ъ”, в Selectel отказались от комментариев.

Необходимость прохождения классификации исходно была предусмотрена только для ЦОД, размещающих инфраструктуру государственных информационных систем (ГИС), отметил источник “Ъ” на рынке дата-центров: «Однако теперь требование распространяют на все дата-центры, которые хотят получить соответствующий юридический статус. При этом критерии для соответствия будут определяться постановлением правительства». До сих пор не ясно, подчеркивает собеседник “Ъ”, кто будет проводить эту процедуру и будет ли она доступна для всего рынка.

Получить юридический статус ЦОД может любой дата-центр, если предоставит проектную документацию и соответствует критериям классификации, заверил председатель АНО «Координационный совет по центрам обработки данных и облачным технологиям» Дмитрий Горкавенко. Но, полагает аналитик iKS-Consulting Татьяна Толмачева, компании с госучастием «имеют больше пространства для маневра», поэтому важно, чтобы «в периметр государственной поддержки попали все игроки рынка».

Анастасия Гаврилюк

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