Фейкова грамота

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Юристы Московской Хельсинкской группы, проекта «ОВД-Инфо» и ликвидированного ранее «Мемориала» (две последние организации внесены в реестр иноагентов) обратились к спецдокладчику ООН по свободе выражения мнения с просьбой оценить уголовное преследование россиян за дискредитацию армии РФ. Поводом стало дело муниципального депутата Москвы Алексея Горинова, арестованного в апреле по ст. 207.3 УК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские правозащитники просят ООН обратить внимание на дело Алексея Горинова (на фото)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Российские правозащитники просят ООН обратить внимание на дело Алексея Горинова (на фото)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Юристы МХГ пожаловались в ООН на применение новой статьи УК о дискредитации российской армии и «распространении ложных сведений» о ней (ст. 207.3 УК РФ). Поводом для обращения (есть в распоряжении “Ъ”) стало дело муниципального депутата Москвы Алексея Горинова, которому вменяют сговор с другими депутатами и организованное публичное выступление в интернете против «спецоперации России на Украине». Алексею Горинову и другой обвиняемой, муниципальному депутату Елене Котеночкиной (она покинула Россию за несколько дней до возбуждения уголовного дела) может грозить лишение свободы сроком до десяти лет. Следственный комитет вменил в вину фигурантам «распространение ложной информации» о российской армии после публичного спора о конкурсе детского рисунка для жителей Красносельского района Москвы. На заседании 15 марта господин Горинов заявил, что о развлекательном досуге для москвичей речь идти не может, так как «на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия». Его поддержала Елена Котеночкина и депутат Илья Яшин (проходит по делу свидетелем). Запись заседания была опубликована в интернете, поэтому СКР увидел в действиях депутатов «публичное распространение заведомо ложной информации».

В обращении в ООН сказано, что Алексей Горинов и Елена Котеночкина «стали первыми депутатами, которым предъявили уголовные обвинения по новой статье 207.3 УК».

Более того, это первое дело, по которому правозащитники смогли получить копию обвинительного заключения, рассказала “Ъ” соавтор обращения юрист «ОВД-Инфо» Дарья Короленко. «В нем сказано, что Горинов и Котеночкина заранее преступно сговорились для распространения фейков, то есть спланировали и распределили роли, как члены какой-то преступной организации»,— пояснила она. Речь идет также об использовании «служебного положения» для распространения «фейков».

Каждое подобное обращение российских правозащитников — повод для ООН задать соответствующие вопросы правительству РФ: в соответствии с международными обязательствами, оно должно предоставлять свои пояснения.

«Будучи избранным, Горинов получил полномочия представлять интересы граждан, что он и сделал, участвуя во встрече депутатов и высказывая свое мнение по обсуждаемым там вопросам (конкурс детского рисунка был одним из вопросов повестки заседания 15 марта.— “Ъ”),— считают авторы жалобы в ООН.—

Возникающая правоприменительная практика наглядно демонстрирует, что под термином "недостоверная информация" понимается любая информация, не тождественная официальной позиции российских властей. Таким образом, эти новые законы по существу установили цензуру».

Авторы имеют в виду пакет поправок к КоАП и УК, вступивший в силу 4 марта этого года. Согласно новым нормам, акты «дискредитации армии РФ» могут наказываться штрафами до 50 тыс. руб. или лишением свободы на срок до 15 лет. В обращении в ООН юристы отмечают, что им известно о 50 уголовных делах за «дискредитацию армии», возбужденных с 4 марта. Ранее правозащитники сообщали, что по административной статье о «дискредитации» (ст. 20.3.3 КоАП) составлено более 2 тыс. протоколов. По словам госпожи Короленко, от ООН правозащитники ждут не только «внимания к делу Горинова», но и обсуждения нового российского законодательства «на сессии Совета по правам человека ООН, которая начинается 13 июня». «Мы надеемся, что спецдокладчики потребуют от России объяснить практику привлечения граждан к уголовной ответственности по ст. 207.3 УК», — говорит Дарья Короленко.

Глава Международной группы «Агора» Павел Чиков в понедельник обнародовал статистику, подтверждающую данные обратившихся в ООН коллег – по его данным, с 4 марта в России возбуждены 53 дела по ст. 207.3 УК РФ. «После дел Майкла Наки и Руслана Левиева (журналисты, заочно арестованы 24 и 18 мая соответственно, находятся за пределами РФ.— “Ъ”) следователи возбудили еще три дела — в Нижнем Новгороде, Тюмени и Челябинске,— сообщил господин Чиков.— Также расследуется аналогичное дело в Твери в отношении неустановленных лиц. Всего дела о военных фейках расследуются в 27 регионах РФ. 13 обвиняемых находятся под стражей. Еще 12 фигурантов находятся не в России». По данным господина Чикова, первые уголовные дела направлены в суды. В большинстве случаев вменяется п. «д» ч. 2 — распространение ложной информации «по мотивам политической ненависти или вражды», отмечает эксперт.

Дело Алексея Горинова было направлено в суд 19 мая, его рассмотрение может состояться уже на этой неделе.

Отметим, в понедельник в ООН было направлено еще одно обращение с «призывом оперативно рассмотреть вопрос и назначить специального докладчика по ситуации с правами человека в Российской Федерации» в целом. Документ подписали 33 правозащитника, часть которых внесены в реестр иноагентов или находятся за пределами РФ. «В текущих условиях назначенный спецдокладчик по России будет для российских правозащитников и организаций де-факто основным контактным лицом в правозащитной инфраструктуре ООН именно в то время, когда такая роль имеет решающее значение»,— говорится в заявлении.

Мария Старикова