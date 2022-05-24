Закрыто на ресторацию

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Официальные ритейлеры техники Apple в России re:Store и iPort начали закрывать убыточные магазины, чтобы перераспределить дефицитную технику в точки с более высоким трафиком. При этом re:Store не просто сокращает сеть, а пытается договориться с собственниками помещений на арендные каникулы и скидки, чтобы перестроить логистику. По информации “Ъ”, компания рассматривает возможность организации параллельного импорта техники. Но в таком случае, убеждены эксперты, Apple вряд ли в будущем возобновит сотрудничество с re:Store, даже если решит возобновить остановленные поставки в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Оператор фирменной розницы Apple (прекратила поставки в Россию после начала военных действий на Украине) re:Store (входит в Inventive Retail Group, IRG) начал закрывать магазины в Москве, обратил внимание “Ъ”. В выходные перестал работать магазин в ТЦ «Фестиваль» на Мичуринском проспекте, на прошлой неделе — на Кутузовском проспекте. Из данных на сайте компании следует, что «временно закрыты» восемь точек в Москве и часть в регионах — Санкт-Петербурге, Казани. Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и других городах. Всего в сети 87 магазинов. В IRG не стали комментировать ситуацию.

По словам собеседника “Ъ” на рынке недвижимости, IRG решила приостановить работу магазинов на три месяца, в течение которых компания рассчитывает перестроить логистику: «Ритейлер договаривается с собственниками помещений о приостановке работы и окончательно закрывает только точки, где не удается договориться об арендных каникулах или скидках». Другой источник “Ъ” говорит, что компания хочет наладить параллельный импорт. Собеседник “Ъ” из числа управляющих торгцентрами сообщил, что про расторжение договоров ему неизвестно.

Из информации на сайте iPort (ООО «Портативная техника», зарегистрировано в 2005 году в Санкт-Петербурге, на 100% принадлежит Андрею Годунову) следует, что она «временно закрыла по техническим причинам» четыре магазина в Санкт-Петербурге. Всего в сети 28 магазинов в разных регионах. В iPort не ответили на запрос. Официальным продавцом оборудования Apple в России также выступает Cstore (принадлежит «Связному», порядка 30 магазинов). В компании отказались от комментариев.

Авторизованные дилеры Apple, в числе которых re:Store и iPort, закрывают убыточные магазины, чтобы перераспределить товар в точках, которые аккумулируют наибольшую прибыль, пояснил источник на рынке дистрибуции электроники.

Консультант Jos De Vries The Retail Company Ирина Болотова отмечает, что договориться об арендных каникулах или скидках сейчас крайне сложно: «Условия договоров достаточно жесткие, и за нарушения могут последовать штрафные санкции». Однако эксперт допускает, что арендодатели могут пойти навстречу, поскольку после пандемии все еще пустуют многие площади, а в связи с новым кризисом трафик в ТЦ сократился до 30%.

Основная причина закрытия магазинов техники Apple — дефицит товара и в целом снижение спроса на смартфоны, отмечает источник “Ъ” на рынке электроники. Продажи смартфонов в РФ в апреле снизились, по данным ритейлеров, на 30% (см. “Ъ” от 12 мая), а предпочтения пользователей сместились в сторону бюджетных китайских моделей: в тройку лидеров вошел Realme, вытеснив Apple на четвертое место. С наличием техники американского бренда на складах сейчас ситуация хуже всего, подчеркивает источник “Ъ”: «Запасов хватит только до третьего квартала». Но, по его словам, re:Store и iPort пока опасаются продавать товары, ввезенные по схеме параллельного импорта, поскольку надеются на возобновление отношений с Apple.

Проблема любой монобрендовой розницы — в зависимости от поставок только одного производителя, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «Компании три месяца надеялись на разрешение ситуации с официальными поставками, но теперь очевидно, что для сохранения бизнеса необходимо искать другие варианты». Если re:Store и iPort начнут параллельный импорт, это поставит крест на возможности сотрудничества с Apple, если компания вернется в Россию, полагает эксперт. Один из вариантов для re:Store, по его мнению,— регистрация для этого отдельной компании с измененным брендом, которой сеть может передать в субаренду свои магазины.

Юлия Тишина, Никита Шуренков, Юрий Литвиненко