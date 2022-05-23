Банки спустились в подземку

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На этой неделе станет известен банк, выигравший тендер Московского метрополитена на эквайринговое обслуживание с использованием карт и системы быстрых платежей (СПБ) на сумму до 1,7 млрд руб. По данным “Ъ”, бороться за контракт будут Сбербанк и ВТБ. По словам экспертов, после ухода из России международных платежных систем (МПС) комиссии за обработку платежей по их картам на транспорте снизились в несколько раз и эквайринговое обслуживание в сегменте стало гораздо привлекательнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Завершился прием заявок по тендеру Московского метрополитена на оказание услуг по проведению расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт и СПБ, сроком на три года. Начальная стоимость контракта составила 1,73 млрд руб., но в ходе тендера цена будет снижаться, и получит его банк, предложивший наименьшую сумму.

Среди задач — организация приема оплаты с помощью различных pay-сервисов, включая Face-Pay (оплата с помощью системы распознавания лиц), а также с помощью СБП. Как пояснили “Ъ” в метрополитене, в техническом задании, размещенном на сайте госзакупок, указано требование для исполнителя обеспечить возможность осуществления платежей в кассах метро с применением СБП. Речи о приеме платежей с использованием сервиса «СБПэй» на турникетах пока не идет, однако в контракте есть оговорка, что список задач может дополняться.

По информации “Ъ”, заявки на участие в тендере подали Сбербанк и ВТБ. В последние годы именно эти банки ведут борьбу за обслуживание Московского метрополитена и чаще побеждает ВТБ. Так, в 2017 году ВТБ выиграл тендер на установку банкоматов на станциях, и Сбербанку пришлось забрать из подземки более сотни своих устройств. В 2018 году ВТБ выиграл конкурс на организацию бесконтактной оплаты банковскими картами и смартфонами на турникетах, а в 2020 году — тендер на эквайринговое обслуживание.

В ВТБ подчеркивают, что банк является основным расчетным банком Московского метрополитена и на данный момент реализовал ряд проектов по построению единого платежного пространства, включая классический POS-эквайринг в кассах и автоматах по продаже билетов, а также прием бесконтактных банковских карт в пассажирском транспорте. «Учитывая это, ВТБ принимает участие и в проводимом Московским метрополитеном аукционе»,— сообщили там. Ранее сервис СБП не был реализован в метрополитене. В Сбербанке на запрос “Ъ” не ответили.

Впрочем, эксперты считают, что победивший в тендере банк может не только не заработать, но и понести убытки. По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Романа Прохорова, проект с метрополитеном – «низкодоходный, скорее имиджевый».

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков добавляет, что при безналичной оплате на транспорте очень важна скорость обработки трансакций, а также механизм защиты от мошенничества — такое решение требует значительного ресурсного обеспечения в банке и инфраструктуры на транспорте. «В то же время прибыльность обеспечивается количеством трансакций, и такие крупные игроки, как Сбербанк и ВТБ, могут обрабатывать их дешево за счет большого количества выпущенных собственных карт»,— отмечает он.

По словам источника “Ъ” на платежном рынке, сейчас ситуация с эквайринговым обслуживанием на транспорте существенно изменилась. Комиссии МПС при оплате на транспорте были фиксированными, а не в процентах от суммы платежа, и номинировались в валюте. Таким образом, на комиссию приходилось около 1 руб., что при стоимости поездки около 50 руб. — 2%, если учесть расходы на поддержание инфраструктуры, это делало эквайринговое обслуживание метро убыточным. Однако сейчас, когда обработкой карт МПС стала заниматься НСПК по своим тарифам, она установила комиссию по транспортным платежам в районе 20 коп. А это делает интересным уже сам чистый эквайринг в метро.

Также проект привлекателен в плане ликвидности. Если учесть, что, по данным Московского метрополитена, в среднем в рабочий день подземка перевозит 7,4 млн человек, это означает, что в год совершается более 2,5 млрд поездок. Даже с учетом того, что часть из них совершается бесплатно, это все равно дает десятки миллиардов рублей на счетах в банке.

Максим Буйлов