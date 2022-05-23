ИИСчетное множество

182 2 мин. ...

Как стало известно “Ъ”, в Госдуме обсуждается законопроект, разрешающий гражданам иметь несколько индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в рамках единого налогового вычета. По мнению авторов документа, это решит проблему сохранения льгот для клиентов, переводивших счета между профучастниками из-за санкций. Другим вариантом решения проблемы, который, возможно, предлагают Минфин и ЦБ, выглядит разрешение хранения активов в рамках одного ИИС в разных депозитариях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам президента Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева, в комитете Госдумы по финансовому рынку «в рабочем порядке» обсуждался законопроект о разрешении владельцам ИИС, пострадавшим при переводе средств между брокерами, иметь более одного такого счета. Глава комитета Анатолий Аксаков уточнил, что документ «находится на согласовании с правительством и экспертами».

Позволить гражданам открывать несколько ИИС еще летом 2019 года предлагал Сергей Швецов, занимавший тогда должность первого зампреда Банка России. Но сейчас вопрос приобрел особую актуальность на фоне массового перевода активов между брокерами под давлением западных санкций. Технические сложности, непонимание со стороны инвесторов и нежелание теряющих активы брокеров помогать им разбираться выливаются в массовую потерю гражданами льгот (см., например, “Ъ” от 6 и 20 мая).

Господин Тимофеев пояснил, что принятие закона позволит открыть в 2022 году новый ИИС инвесторам, которым пришлось перевести активы со «старого» счета из-за санкций, наложенных на исходного брокера, и дает, таким образом, возможность сохранить налоговый вычет, который они в противном случае потеряли бы. Кроме того, для всех случаев перевода с одного ИИС на другой срок увеличивается с 30 до 60 дней. Анатолий Аксаков полагает, что законопроект может быть внесен в Госдуму в течение месяца.

О том, что Минфин совместно с ЦБ подготовил некие изменения в Налоговый кодекс, сохраняющие для инвестора налоговый вычет при переводе активов с ИИС другому брокеру, 20 мая написал Frank Media. Источник “Ъ”, близкий к одному из участников процесса, сообщил, что соответствующие решения могут быть обнародованы уже на этой неделе. Алексей Тимофеев и Анатолий Аксаков предположили, что речь идет как раз о документе, подготовленном думским комитетом, допуская, однако, и параллельную разработку другого проекта.

Три источника “Ъ” на финансовом рынке утверждают, что речь идет о возможности разрешить хранение ценных бумаг, учитываемых в рамках одного ИИС, в разных депозитариях. При этом два собеседника “Ъ” узнали об инициативе в ЦБ. По словам одного из них, поэтому инициатива с высокой степенью вероятности будет принята.

Однако источник “Ъ” в крупной брокерской компании считает использование для хранения бумаг разных депозитариев нереалистичным. По его словам, у каждого брокера есть свой депозитарий и построение отношений с десятками других — слишком затратная процедура, если не будет какого-то единого шлюза. В Банке России на запрос “Ъ” не ответили. В Минфине сообщили, что «знают об этой проблеме» и «сейчас готовят решение».

Обе описанные ситуации, по сути, будут работать одинаково: лицо получит возможность хранить бумаги на счетах, открытых у нескольких депозитариев, при этом каждый из таких счетов будет считаться ИИС и на каждый будет распространяться возможность получения налогового вычета, пояснила старший юрист BGP Litigation Елена Коломиец. Сейчас этому препятствует норма закона «О рынке ценных бумаг», которая не допускает передачу активов клиента, учтенных на ИИС, другому профучастнику без прекращения договора на ведение этого счета.

Кроме того, по словам эксперта, потребуется внести некоторые изменения в Налоговый кодекс (ст. 214.9 и ст. 219.1, касающиеся исчисления налогового вычета для держателя ИИС). Елена Коломиец полагает, что помочь инвесторам сохранить льготы в описанной ситуации могло бы также продление срока, в течение которого физическое лицо может иметь два открытых ИИС у разных депозитариев, однако такое изменение выглядит менее удачным.

Будет ли иметь новое регулирование обратную силу, уточняет эксперт, зависит исключительно от воли законодателя, юридических препятствий для этого нет.

Ксения Куликова