Газ раздул евро

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Биржевой курс евро обновил пятилетний минимум, упав до 64,4 руб./€. Курс доллара опустился ниже 62 руб./$, обновив двухлетний минимум. При этом резко увеличился объем операций с европейской валютой, который стал рекордным за два месяца. Количество иностранных плательщиков за газ в рублях достигло трех десятков, ослабляя позиции евро. На следующей неделе курсы ведущих валют могут опуститься до 63 руб./€ и 60 руб./$ на фоне продажи экспортной выручки для уплаты налогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Биржевые валютные торги 18 мая, завершились обновлением многолетних минимумов курсов ведущих мировых валют. В ходе торговой сессии Московской биржи курс доллара достигал 61,56 руб./$, минимальной отметки с января 2020 года. На закрытие курс остановился на отметке 61,91 руб./$, что на 2,5 руб. ниже закрытия среды. Курс евро опускался до минимума с июня 2017 года — отметки 63,82 руб./€, а по итогам торгов остановился возле 64,4 руб./€, на 1,3 руб. ниже закрытия предшествующего дня.

Показательно, что второй раз в истории биржевых торгов объем операций с поставкой tomorrow с европейской валютой (112,5 млрд руб.) превысил объем операций с долларом (83,1 млрд руб.). Кроме того, объем торгов с евро стал вторым в истории. Выше результат был только 24 февраля этого года — 121,8 млрд руб. Но в тот день объем торгов долларом превысил 760 млрд руб.

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В результате повышенного предложения евро динамика валютных курсов на Московской бирже вновь оторвалась от внешних рынков, как это было неоднократно в марте и апреле. По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олега Сыроваткина, по состоянию на 16:35 курс евро к доллару на Московской бирже находился примерно на 100 пунктов ниже уровня этой пары на международном валютном рынке ($1,045 против $1,055).

Аномальный объем торгов с европейской валютой мог быть связан с переходом все большего числа покупателей российского газа на оплату в рублях.

Согласно этой схеме, иностранные покупатели российского газа из недружественных стран переводят средства за газ на специальный валютный счет типа «К» в Газпромбанк, который на основании поручения этих клиентов осуществляет продажу валюты на бирже. Ранее в четверг вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что около половины из 54 иностранных компаний, которые закупают газ у «Газпрома», открыли подобные счета. А с учетом приближения налоговых выплат 25–27 мая «спрос на российскую валюту становится избыточным», отмечает главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

В таких условиях шаги финансовых регуляторов по смягчению валютного контроля почти не оказывают влияние на курсы иностранных валют. В понедельник ЦБ разрешил российским физлицам и нерезидентам из дружественных стран переводить за рубеж до $50 тыс. в месяц при наличии счета. Это в пять раз выше лимита, действовавшего до этого времени. Помимо этого Минфин разрешил экспортерам не продавать валютную выручку при условии, что у них есть контракты на импорт. Прорабатываются планы сокращения доли продажи валютной выручки (в настоящее время 80%).

«Постепенное снятие ограничительных мер на движение капитала слабо играет против рубля, так как существенное сжатие импорта сокращает внутренние потребности в валюте, да и спрос на доллары и евро со стороны населения остается низким»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

На предстоящей неделе поддержку курсу рубля окажет и налоговый период. По оценкам Владимира Евстифеева, пик выплат придется на 25 мая и составит 1,1 трлн руб. Пока денежные власти ищут пути влияния на рубль, уточняет эксперт, приближающийся налоговый период может снизить курс доллара до 60 руб./$, а курс евро — до 63 руб./€.

Виталий Гайдаев