Хорват турецкого

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Президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Таким образом, он стал вторым после президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидером натовского государства, выступившим против включения двух скандинавских стран в Североатлантический альянс. Впрочем, хорватские политики и эксперты убеждены: у президента республики нет никаких шансов предотвратить членство Швеции и Финляндии в НАТО. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Хорватии Зоран Миланович

Фото: Borut Zivulovic / Reuters Президент Хорватии Зоран Миланович

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

С требованием заблокировать членство Швеции и Финляндии в НАТО Зоран Миланович выступил после подачи ими в среду официальных заявок на вступление в альянс (см. “Ъ” от 19 мая). Глава Хорватии призвал последовать примеру Турции, чей президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил против принятия в НАТО двух скандинавских стран, и пообещал проинструктировать хорватского постпреда при НАТО голосовать против. Господин Миланович требует обусловить согласие Загреба на вступление Швеции и Финляндии изменением законов о выборах в соседней Боснии и Герцеговине. Те законы, как он считает, «по вине американцев, англичан и немцев» не защищают в должной мере права живущих там хорватов.

Против членства в НАТО Швеции и Финляндии Зоран Миланович высказывается не впервые, хотя в свое время активно продвигал вступление в Североатлантический альянс своей страны, а нынешние боевые действия России на территории Украины назвал «агрессией».

В начале мая президент Хорватии даже пригрозил «наложить вето» на вступление двух скандинавских стран в альянс и «преследовать, как дьявол грешные души» всех депутатов хорватского парламента, выступающих за членство Швеции и Финляндии.

На эти угрозы жестко отреагировал хорватский премьер Андрей Пленкович, назвавший президента «манипулятором, вандалом и человеком с пророссийскими взглядами».

Так или иначе, как уверяют хорватские политики и эксперты, возможностей у президента Хорватии реализовать свои угрозы практически нет. «Миланович никоим образом не может остановить вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Все это пустые слова. Никакого вето он наложить не может. Соглашение о вступлении ратифицирует Сабор (парламент.— “Ъ”), а на уровне НАТО все решает хорватское правительство через своего постпреда»,— поясняет экс-министр обороны Желька Антунович. По ее словам, президент Миланович популистски пытается предстать защитником прав боснийских хорватов, хотя «их проблемы таким образом не решаются».

С этим согласен и внешнеполитический комментатор хорватского издания Jutarnji list Владо Вурушич. «У Милановича нет никаких шансов предотвратить членство Финляндии и Швеции в НАТО,— заверил он “Ъ”.— Нет сомнений, что хорватский посол при альянсе проголосует за, как и большинство депутатов Сабора». В парламенте правящее «Хорватское демократическое содружество» (HDZ) имеет прочное большинство, а против расширения НАТО выступает лишь небольшая популистская партия «Мост».

Тем не менее, как полагает собеседник “Ъ”, без последствий высказывания Зорана Милановича, похоже, не останутся. «Весь этот цирк, что устроил президент, может создать Хорватии немалые проблемы, особенно в ее стремлении стать членом шенгенской зоны»,— говорит Владо Вурушич.