У киллера таганской ОПГ нашли смягчающие обстоятельства

Вчера Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных приговорил киллера таганской преступной группировки Марата Янбухтина к 19 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в убийстве адвоката Натальи Вавилиной, совершенном в апреле 2017 года, а также мошенничестве при получении пенсии и незаконном хранении оружия, причем наказание суд назначил с учетом смягчающих обстоятельств. Еще двое предполагаемых «таганских» — Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович — находятся под следствием, а один из лидеров группировки Владимир Греков объявлен в международный розыск.

Оглашение приговора активному члену таганской преступной группировки Марату Янбухтину заняло около часа, поскольку судебное решение было основано на вынесенном ранее вердикте присяжных. 25 июля коллегия из восьми заседателей, ответив на поставленные перед ней вопросы относительно доказательств вины Янбухтина по разным пунктам обвинения, в итоге признала его виновным (пятью голосами против трех) в незаконном хранении и ношении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), а также в заказном убийстве адвоката Натальи Вавилиной (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вину Янбухтина в мошенничестве при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) признали все присяжные, но по этому эпизоду они сочли подсудимого заслуживающим снисхождения. Было принято во внимание наличие у обвиняемого малолетнего ребенка.

При обсуждении юридических последствий вердикта гособвинитель потребовал приговорить Янбухтина к 20 годам лишения свободы, причем, по мнению прокурора, первую половину этого срока «таганский» должен был провести в тюрьме, а вторую — в колонии строгого режима. Однако судья принял более мягкое решение, назначив Янбухтину наказание в виде 19 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Расследование уголовного дела в отношении Марата Янбухтина, задержанного 29 мая 2017 года, ГСУ Следственного комитета России завершило в марте этого года. В окончательном обвинении Янбухтину, которого следствие считает активным членом таганской ОПГ, основным эпизодом было убийство в апреле 2017 года соучредителя ООО «Дельфи» (услуги и консультации по сопровождению бизнеса), адвоката Натальи Вавилиной. Кроме того, «таганскому» инкриминировалось незаконное получение в 2012–2017 годах по поддельным документам пенсии по инвалидности на общую сумму более 570 тыс. руб., а также незаконное владение оружием.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, в начале 2017 года Марат Янбухтин получил от неустановленного лица заказ на ликвидацию Натальи Вавилиной. Установив маршруты и время ее передвижения из дома и обратно, Янбухтин 26 апреля подстерег женщину в подъезде ее дома на Алтуфьевском шоссе и расстрелял ее. Адвоката поразили четыре пули, она скончалась на месте преступления.

Мотивом преступления следствие сочло служебную деятельность адвоката, при этом сыщикам так и не удалось пока найти орудие преступления, а также установить, в чьих интересах было совершено убийство.

Отметим, что приговор для Янбухтина может оказаться не последним: по данным “Ъ”, СКР сейчас проверяет его на причастность и к другим преступлениям. Дело в том, что в ходе расследования преступлений таганской ОПГ сотрудники ФСБ обнаружили крупный арсенал в Подмосковье. Тогда, как сообщала официальный представитель СКР Светлана Петренко, следствие и оперативники ФСБ изъяли 36 кг взрывчатки, две бомбы и около ста единиц различного огнестрельного оружия, в том числе снайперскую винтовку, пистолеты-пулеметы «Скорпион» и «Узи» и даже огнемет «Шмель» и несколько гранатометов.

Кроме того, в настоящее время в следственном изоляторе находятся еще двое предполагаемых активных участника таганской ОПГ Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович. А Владимир Греков, которого правоохранители считают одним из лидеров группировки, был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Всем им инкриминируют, в частности, убийство в 2008 году гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева, рейдерские захваты здания этой компании в Тверском-Ямском переулке Москвы и крупного земельного участка ООО «Колор» в Подмосковье. Всего, по данным сыщиков, «таганские» в свое время взяли под контроль большое количество коммерческих объектов и земельных участков, все эти случаи проверяются в рамках расследования.

Юрий Сенаторов