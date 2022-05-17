Инвестактивность в марте резко сжалась

105 1 мин. ...

По оценке ЦМАКП, в марте 2022 года индекс инвестиционной активности (фиксирует изменение предложения инвесттоваров в экономике РФ) сократился сразу на 19,5% — со 127 пунктов в феврале до 103,6 пункта в марте 2022 года. «Падение на 19,5% произошло после бурного роста в конце 2021 — начале 2022 года, так что, несмотря на столь масштабное снижение, интенсивность инвестиционной активности просто вернулась примерно на уровень 2019 года»,— отмечают в ЦМАКП.

Аналитики центра напоминают, что в четвертом квартале 2021 года рост инвестиций в основной капитал восстановился (третий квартал — минус 0,1% ко второму, четвертый — плюс 1,5% к третьему кварталу, сезонность устранена). В годовом же выражении за 2021 год капвложения росли быстрее ВВП — на 7,7% против 4,7%. «В новых условиях, к сожалению, можно ожидать ускоренного падения инвестиционной активности (по крайней мере применительно к частным инвестициям)»,— заключают в ЦМАКП. Это подтверждают и данные свежего консенсус-прогноза FocusEconomics — он предполагает снижение капвложений в РФ в 2022 году на 20% при падении ВВП на 10,2%.

Примечательно, что среди индикаторов, входящих в индекс ЦМАКП, предложение (выпуск и импорт) стройматериалов в марте продолжало расти, а, по данным Росстата, выпуск в строительстве в первом квартале 2022 года довольно интенсивно расширялся (по оценке ЦМАКП, за январь 2022 года — минус 2,2%, за февраль — плюс 2%, за март — 1%, сезонность устранена). «Насколько сильно повлияет на отрасль "война санкций" — пока неясно. Но, очевидно, повлияет»,— отмечают в ЦМАКП. Обвал же индекса обеспечил показатель производства машин и оборудования для внутреннего рынка — вероятнее всего, на фоне проблем с поставками.

Отметим, что, по данным опросов Института Гайдара, инвестпланы после рекордного обвала марта продемонстрировали в апреле самую умеренную, хотя и положительную корректировку из всех прогнозов предприятий. Апрельское исследование деловой активности малых и средних компаний (индекс RSBI) фиксирует: снижение фактических инвестиций респондентов компенсировал рост ожиданий. Наращивали вложения в апреле 16% опрошенных (на 3% меньше, чем в марте), а сокращали — 10% (как и в марте). В ближайший квартал увеличивать их намерены 22% против 19% в марте, а сокращать — 7%, что на 2% меньше, чем марте.

Алексей Шаповалов