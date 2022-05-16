Предпринимательско-педагогический состав

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«Единая Россия» завершила регистрацию кандидатов на свое предварительное голосование. На 687 мандатов в региональных парламентах и гордумах административных центров уже сейчас претендуют 3842 человека, еще около 70 заявок кандидатов находятся на рассмотрении. 562 претендентов (15%) — действующие депутаты, 1116 человек (29%) — представители малого и среднего бизнеса, коммерческого сектора, 846 кандидатов (22%) работают в сфере образования. Эксперты считают, что такой набор кандидатов демонстрирует ставку партии на компромисс между притоком новых сил и курсом на стабильность, а также снижает финансовые издержки на кампанию: действующим депутатам не нужно тратить деньги на раскрутку, а предприниматели могут и сами вложиться в свое избрание. В ЕР напоминают, что о степени предполагаемого обновления депутатского корпуса можно будет судить только по итогам предварительного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Единая Россия» не против кандидатов, идущих на выборы не с пустыми руками и способных поддержать собственную избирательную кампанию

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ «Единая Россия» не против кандидатов, идущих на выборы не с пустыми руками и способных поддержать собственную избирательную кампанию

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

13 мая завершилась регистрация на предварительное голосование «Единой России». С помощью этого инструмента партия власти отбирает кандидатов на региональные выборы этого года. Напомним, в сентябре в России будут избираться депутаты шести заксобраний и одиннадцати гордум региональных столиц. ЕР предоставила “Ъ” данные по итоговой стратификации участников процедуры. На 687 мандатов претендуют 3842 человека. За право сохранить мандаты поборются 562 действующих парламентария (15% от всех участников). 46% участников праймериз являются членами партии, 11% — сторонниками, 43% — беспартийными. Мужчин среди кандидатов 58%, женщин — 42%. 36% кандидатов младше 35 лет. Больше всего желающих стать депутатами среди представителей малого и среднего бизнеса, коммерческого сектора — 29%. В сфере образования работают 22% кандидатов, занимаются общественной деятельностью 11%, государственным и муниципальным управлением — 10%, работают в сфере культуры 6%, здравоохранения — 5%, ЖКХ — 3%.

Желание депутатов сохранить свои мандаты видно и в региональном разрезе. В Краснодарском крае в праймериз участвуют 32 действующих депутата заксобрания от ЕР, 25 — нет. В Госсовете Удмуртии заявки на участие в процедуре подали две трети депутатов ЕР (34 из 51). В Пензенской области из 36 действующих депутатов планируют остаться в заксобрании 23. А вот в Саратовской области из 42 региональных парламентариев документы на праймериз подали только 15.

В некоторых случаях в голосовании не участвуют достаточно статусные фигуры. Так, в Краснодарском крае на праймериз не заявились председатель заксобрания Юрий Бурлачко и традиционный фронтмен регионального списка ЕР, депутат и главврач краевой больницы №1 Владимир Порханов. Не стали участвовать в гонке за место в списках и несколько представителей крупного бизнеса: бенефициар холдинга КЗП Алексей Сидюков, директор агроконцерна «Возрождение» Андрей Куемжиев, директор нефтеперерабатывающей компании «Славянск Эко» Роберт Паранянц. В Удмуртии в праймериз не участвуют первый вице-спикер госсовета Надежда Михайлова и руководители постоянных комиссий по образованию, спорту и бюджету Татьяна Ишматова, Иван Черезов и Владимир Паршин, бывший спикер госсовета Алексей Прасолов (ранее он покинул этот пост из-за негласного конфликта с главой республики). В Саратовской области не будет пробовать свои силы в процедуре праймериз спикер заксобрания Александр Романов. Зато среди зарегистрированных кандидатов значатся экс-губернатор области Валерий Радаев, врио главы региона Роман Бусаргин, глава Саратова Михаил Исаев и сенатор от региона Олег Алексеев.

Верхняя часть списков ЕР часто формируется региональными конференциями и решением федеральных партийных органов. По словам источников “Ъ” в регионах, кто-то из не заявившихся на праймериз влиятельных партийцев станет кандидатом именно таким образом. «Итоги праймериз, вероятно, станут компромиссом между притоком новых сил и ставкой на стабильность»,— оценивает политолог Ростислав Туровский большое количество «проверенных кадров» в списках участников голосования. Их общий социальный состав он оценивает как «привычный»: «Местные предприниматели соседствуют с работниками бюджетной сферы с особым акцентом на сферу образования. Заметно и привычное подключение общественников».

Политолог Владимир Шемякин говорит, что итоговый расклад участников праймериз может отражать и еще одно обстоятельство — неизбежное удорожание избирательных кампаний. Кампании уже раскрученных действующих депутатов обойдутся дешевле, а представители бизнеса смогут сами финансировать свое избрание. И бизнесмены, и действующие политики хотят получить мандаты, так как они дают им надежду на стабильность и минимизируют риски для основной деятельности. «Ну и главное, конечно, их стремление поставить свои опыт и силы на службу интересам страны в это непростое время»,— добавляет эксперт.

Заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов считает, что предприниматели в последние годы охотно принимают участие в праймериз, так как видят, что с помощью депутатских статусов могут позитивно влиять на установление правил игры в сфере предпринимательства, при этом по роду своей деятельности они обладают «мужеством принимать вызов времени». Единоросс напоминает, что об обновлении депутатского корпуса ЕР можно будет судить уже по итогам голосования: «Это уже полностью зависит от выборщиков. Но думаю, что мы продолжим тренд на вовлечение в нашу политическую орбиту сильных и ответственных, неравнодушных людей».

Андрей Винокуров; Анна Перова, Краснодар; Михаил Красильников, Ижевск; Сергей Петунин, Саратов