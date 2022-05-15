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Коммерсантъ FM
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У кого дискредитация длиннее

Власти Барнаула связали отказ коммунистам в пикете против роста цен со «специальной военной операцией» на Украине

Городские власти отказали барнаульским коммунистам в согласовании пикета против повышения цен. Мэрия мотивировала отказ тем, что такая акция может привести к «формированию негативного отношения к спецоперации на Украине, необоснованному росту социальной напряженности» и волнениям. В КПРФ, где пикет не собирались связывать со «специальной военной операцией», считают, что в данном случае именно власти способствовали ее дискредитации. Отказ в согласовании пикета коммунисты намерены оспорить в суде.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Мэрия Барнаула отказала городскому комитету КПРФ в проведении пикета против повышения цен. Коммунисты планировали провести акцию 18 мая. «Планировалось, что в пикете примут участие два-три человека. Они вышли бы с плакатами, призывающими власти взять под контроль рост цен на продукты питания в регионе, и раздали бы горожанам наши партийные газеты. Место пикета — окраина города, недалеко от жилого сектора и торговых рядов»,— рассказал “Ъ” секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ по организационно-партийной и протестной работе Антон Арцибашев.

По его словам, «на протяжении двух последних лет продовольственная инфляция в крае составила около 55%, притом что средняя зарплата у более чем 20% населения — около 8 тыс. руб. в месяц». По официальным данным, прожиточный минимум в регионе в 2022 году в среднем составляет более 11 тыс. руб., среднемесячная зарплата на февраль — 32 тыс. руб. По данным Алтайкрайстата на март, стоимость минимального набора продуктов питания за месяц выросла на 10,6%, до 5,8 тыс. руб. на человека, год назад она составляла около 4,5 тыс. руб.

Власти города, мотивируя отказ в проведении акции, пояснили коммунистам, что рост цен на продукты и услуги «обусловлен в том числе политико-экономической ситуацией в стране, связанной с проведением "специальной военной операции" на территории Украины».

«Произошел резкий скачок курса доллара, введены антироссийские санкции, следовательно, изменились цены на некоторые товары,— написано в ответе мэрии на заявку.— Экономическая ситуация в стране, связанная в том числе с введением антироссийских санкций, может рассматриваться как чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство». Администрация Барнаула сочла, что пикет может «повлечь распространение информации среди большого количества людей и формирование у них негативного отношения к военной спецоперации на Украине», а также «необоснованный рост социальной напряженности» и даже общественные волнения, которые способны создать угрозу жизни и здоровью неопределенному кругу лиц и нанесение вреда имуществу.

Алтайский край в числе регионов, где пенсионерам живется плохо

«Этим ответом власти сами формируют негативное отношение к спецоперации,— возражает Антон Арцибашев.— Правоохранительным органам нужно обратить на это внимание. Мы и ранее заявляли пикеты против роста цен. Нам отказывали с формулировкой, что на месте проведения пикета уже заявлено другое мероприятие. Видимо, такая мотивировка отказа вызывает определенные сложности у мэрии — нужно ведь, чтобы кто-то подошел на место и хотя бы создал видимость, что "другое мероприятие" проводится»,— считает Антон Арцибашев.

Отказывать на основании действующих коронавирусных ограничений власти теперь не могут, говорит он: в апреле губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ограничений на проведение массовых и публичных мероприятий на фоне улучшения эпидемиологической ситуации, а также в связи с подготовкой и проведением торжеств, посвященных Дню Победы.

В алтайском отделении КПРФ полагают, что к формулировке отказа по причине дискредитации «специальной военной операции» власти намерены прибегать в течение предстоящей кампании по выборам в горсовет, чтобы блокировать акции оппозиции.

«Прошлогодние выборы в заксобрание региона показали, что именно по Барнаулу наши кандидаты получили большинство голосов»,— напоминает господин Арцибашев. В сентябре 2021 года по итогам выборов в краевое заксобрание «Единая Россия» получила 31 мандат против 43 на выборах 2016 года, коммунисты же утроили свою фракцию: она выросла с 8 до 24 депутатов, причем 11 прошли по барнаульским округам. Отказ мэрии в проведении пикета коммунисты будут оспаривать. «Заявление подадим в суд в понедельник»,— пообещал господин Арцибашев. Получить комментарий в мэрии Барнаула пока не удалось.

Политолог Ярослава Шашкова считает, что количество таких ситуаций в преддверии выборов будет возрастать: «Ситуация будет обостряться, учитывая, что в этом году в регионе пройдут крупные муниципальные выборы (около 3 тыс. мандатов). Кампании в крупных городах — Бийск, Рубцовск, Барнаул — обещают быть очень конкурентными и неоднозначными по результату».

Оксана Павлова, Новосибирск

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