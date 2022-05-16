Истина в руде

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Как выяснил “Ъ”, правительство рассматривает инициативы «Роснефти» по стабилизации цен на металл на внутреннем рынке. Компания столкнулась с повышением цен со стороны российских поставщиков спецтехники, который те объясняют подорожанием металла. «Роснефть» предлагает ввести норматив по обязательным поставкам металлопродукции на внутренний рынок и потолок роста цены в 4% в год, а также экспортные пошлины на металл и железную руду. Источники “Ъ” среди металлургов считают идеи «Роснефти» трудноосуществимыми и ненужными в ситуации, когда внутренний рынок профицитен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в апреле обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложениями по регулированию внутренних цен на металл. По словам источников “Ъ”, знакомых с обращением, его причиной послужило то, что «Роснефть» столкнулась с трудностями при закупке автомобильной техники: КамАЗ отозвал прежнее коммерческое предложение, а «Объединенная машиностроительная группа» сообщила о повышении цен на 80% по отношению к июню 2021 года. Производители техники ссылаются на удорожание металла и кредитов из-за повышения ставки ЦБ.

«Роснефть» считает, что рост цен на металл по всей цепочке поставок в машиностроении может привести к увеличению затрат на поддержание и реализацию новых проектов в нефтяной отрасли, росту стоимости топлива, масел, битума и, как следствие, росту инфляции. Господин Сечин предложил ввести регулирование цен на железную руду и отдельные виды металлопродукции через соглашения с крупнейшими производителями. В соглашениях будут оговариваться объемы обязательных поставок на внутренний рынок, а также потолок роста цен — на уровне не выше целевой инфляции (4% в год) по отношению к декабрю 2021 года. Во-вторых, нефтекомпания предлагает ввести в ЕАЭС экспортные пошлины на железную руду, сталь и лом с привязкой к мировым ценам и курсу валюты. В-третьих — отменить ввозные антидемпинговые пошлины на трубы.

По словам источников “Ъ”, Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и министру финансов Антону Силуанову рассмотреть предложения «Роснефти». В аппарате господина Белоусова подтвердили “Ъ”, что профильным ведомствам дано поручение рассмотреть и подготовить предложения. В Минпромторге сообщили “Ъ”, что предложения, изложенные в обращении компании, рассматриваются. В «Роснефти» отказались от комментариев.

По данным Всемирной ассоциации стали, объем потребления стали в России в этом году упадет на 20%, до 35,1 млн тонн против 43,9 млн тонн в 2021 году. В этих условиях металлурги вынуждены увеличивать поставки на экспорт, но их осложняют санкции. Кроме того, на внутреннем рынке правительство уже проводит политику сдерживания цен на металл. По данным Минпромторга, сейчас стоимость наиболее востребованных типов металлопродукции у трейдеров снизилась по сравнению с пиковыми значениями марта более чем на 10%. Арматура подешевела на 11–13%, горячекатаный рулон — на 17%.

Металлурги, как и ассоциация «Русская сталь», официально не комментируют предложения «Роснефти». Но источнику “Ъ” среди металлургов эти идеи кажутся не слишком реалистичными. По его мнению, в обязательных поставках на внутренний рынок нет необходимости, поскольку он традиционно профицитен, тем более в нынешней ситуации, когда экспорт снизился из-за санкций. «Когда мы говорим о возможном потолке роста цен, важно учитывать и скорость инфляции, и рост стоимости сырья. Экспортные пошлины на лом уже действуют. Если ввести их также на сталь и руду, это не повлияет на цены из-за отсутствия дефицита на внутреннем рынке»,— добавил он.

Другой источник в отрасли добавляет, что действующие антидемпинговые меры, введенные по итогам расследований Евразийской экономической комиссии, базируются на доказанных фактах демпингового импорта. «Никаких объективных причин, по которым следовало бы лишить производителей РФ и ЕАЭС этой защиты, не существует. Производители РФ и ЕАЭС способны полностью обеспечить текущие и перспективные потребности секторов экономики в трубной продукции»,— подчеркивает он.

Источник “Ъ” в одном из крупных рейтинговых агентств утверждает, что в ценах на автомобили и спецтехнику стоимость стали и тем более руды не занимает существенную долю, а основные причины подорожания нужно искать в структуре рынка: «С уходом иностранных поставщиков и усложнением логистических цепочек для импорта он стал квазиолигопольным для российских производителей техники, чем они и воспользовались, подняв цены».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что из-за введенных санкций, которые ограничивают поставки металла на рынки Европы и США, и ограничений железнодорожной инфраструктуры при отправке грузов в направлении Дальнего Востока на внутреннем рынке существуют предпосылки к формированию профицита. В условиях, когда цены на большинство видов металлопродукции в последние два месяца снижаются, предложения по регулированию «представляются избыточными и необоснованными».

По словам эксперта, хотя нефтяные компании и сталкиваются с проблемами при реализации инвестиционных проектов, их причина — не поставки металлопродукции. Основные трудности лежат во взаимоотношениях с иностранными компаниями и прекращением поставок оборудования и оказания инжиниринговых услуг. Что касается отмены антидемпинговых пошлин на трубы, то, по мнению господина Бурмистрова, России целесообразно сохранить защиту внутреннего рынка в условиях, когда отечественные производители не могут везти экспорт в ряд стран.

Евгений Зайнуллин, Дмитрий Козлов, Ольга Никитина