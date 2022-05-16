Без прояснений, местами рост

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Одним из способов рационализовать и этим сделать немного менее болезненными ожидания больших проблем, которые принесет экономике России санкционное давление, является обсуждение прогнозных цифр. В последние недели, например, настоящим хитом стало сообщение Bloomberg о наличии в Минфине (что Минфин опровергает) «внутреннего» прогноза падения ВВП РФ в 2022 году на 12%. Напомним, большая часть аналитиков и в РФ, и за ее пределами ждет спада в 10%, базовый прогноз ЦБ — 8–10% ВВП. Понятно, что сами по себе эти два процентных пункта кто-либо остающийся в своем уме не назовет судьбоносными — во всяком случае, при резервах власти в РФ объемом в несколько таких же процентных пунктов ВВП в год и не на один год. Но обсуждение цифр превращает ожидание в привычную безопасную дискуссию — так немного проще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для тех, кому эта аутопсихотерапия помогает, есть две подходящие новости. Первая: споры о будущем эффекте санкций есть не только в РФ. Нет, в США то, как включенность в санкции экономики Соединенных Штатов повлияет на нее, не обсуждают, но в ЕС и Японии об этом спорят. И в последние недели победы в таких спорах одерживают скорее пессимисты, тогда как оптимисты, напротив, констатируют (это нашло отражение в апрельском обзоре GlobBaro Высшей школы экономики), что уже в апреле 2022 года и Турция, и Индия научились помогать РФ обходить (еще не введенное) нефтяное эмбарго, а Индия даже нарастила так экспорт дизтоплива в ЕС. Есть повод и для радости (ВВП еврозоны упадет не так сильно), и для огорчения (санкции, на которые так много поставлено, обходятся без проблем). Вторая новость: в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, проанализировав данные Росстата, пока не находят следов обвала ВВП РФ в апреле 2022 года. Это удивляет экспертов, которые ждут падения в 6% и видят основания считать даже этот прогноз слишком пессимистичным.

На деле, конечно, стоит пока уйти от обсуждения — шесть, восемь, двенадцать? Несложно придумать сценарий, при котором и 4% спада ВВП в 2022 году будут катастрофой. Например, если всей страной делать вид, что ничего вообще не происходит, и, веруя в то, что контейнер с необходимыми для производства запчастями все равно (куда он денется!) доедет до Санкт-Петербурга, пока не делать ничего и уповать на полугодовые запасы, так примерно и будет: отставание падения ВВП от прогнозов может свидетельствовать и о слабой и медленной адаптации к будущему. В ближайший год цифры для экономики РФ менее важны, чем суть происходящего. Все сданные карты будут открыты в 2023–2024 годах, но тогда уже не будет иметь смысла ими во что-то играть. А пока не стоит удивляться даже росту ВВП во втором квартале: не в нем дело.