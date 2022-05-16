Апрельская активность долгой не будет

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Майский мониторинг ЦМАКП содержит объяснение «неожиданного отскока экономической активности (в наблюдаемой, гражданской, промышленности в марте спад все же был)» в апреле 2022 года — он зафиксирован опережающими индикаторами состояния промышленности и услуг (см. “Ъ” от 28 апреля и 13 мая). Отскок заметен не только в индикаторах, которые основаны на опросах компаний, но и в агрегатах экономической активности. В центре такой показатель считают как динамику добавленной стоимости товаров и услуг, созданных в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, транспорте, торговле и услугах населению (см. график).

В ЦМАКП также отмечают, что в апреле не было нового значимого спада производства (по косвенным данным об энергопотреблении), но новейшие данные о грузоперевозках свидетельствуют, что в начале мая их объем все-таки заметно упал. Аналитики говорят, что причины такой «частичной стабилизации» пока не ясны — это временные факторы («кризисный спрос» граждан; активизация военного производства) или фундаментальные (замедление инфляции, меры стимулирования экономики, снижение ключевой ставки ЦБ). «Вероятно, причина в своеобразной "мертвой зоне" эффектов антироссийских санкций: их "первый" эффект завершился (произошла стабилизация обменного курса, инфляция замедлилась). В то же время негативные эффекты для производства на тот момент (апрель.— “Ъ”) еще почти не проявились. В мае PMI, видимо, снизится»,— ждут они.

Оценки схожего краткосрочного показателя ВВП, которые делает ИНП РАН на основе модели временных рядов из «более 100 высокочастотных индикаторов… и динамики внутренних и мировых цен на отдельные товары», обнаруживают: в первом квартале 2022 года ВВП вырос на 4% в годовом выражении и на 0,15% за март к февралю 2022 года, с учетом сезонности. Авторы расчетов указывают, что «ожидаемый экспертами спад российской экономики по итогам года в 8–10%» пока не виден официальной статистике, а при падении ВВП на 8% за год с учетом роста на 4% в первом квартале спад во втором квартале должен составить более 14% без перспектив восстановления роста до конца года. При этом в ИНП РАН поясняют, что модель краткосрочного прогнозирования не учитывает экономические взаимосвязи и реализуемые меры экономической политики.

Алексей Шаповалов