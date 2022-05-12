На фоне Лондона снимается семейство

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В четверг президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин, как ожидается, сделают историческое совместное заявление о поддержке вступления своей страны в НАТО. Правящая партия Швеции обещала озвучить свою позицию по этому вопросу в воскресенье. Официальную заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу Хельсинки и Стокгольм могут направить в Брюссель уже на следующей неделе. Процесс их вступления может, однако, затянуться на несколько месяцев. Защиту обеих стран от «российской угрозы» на этот период вчера вызвалась гарантировать Великобритания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Hannah McKay/Pool/File Photo, Reuters Президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Hannah McKay/Pool/File Photo, Reuters

Как ожидается, в четверг примерно в 10 утра по московскому времени канцелярии Саули Ниинистё и Санны Марин выпустят совместное заявление, в котором будет сказано, что оба лидера выступают за присоединение Финляндии к НАТО. До конца недели свое мнение по этому вопросу выскажут финские парламентарии (большинство из которых, судя по предварительным оценкам, тоже поддерживают идею интеграции своей страны в НАТО). Правящая Социал-демократическая партия Швеции свое мнение по вопросу о вступлении в НАТО обещала высказать 15 мая. В случае положительного решения Финляндия и Швеция официально уведомят Брюссель о своем желании вступить в альянс. Заявка, возможно, будет направлена в штаб-квартиру НАТО во время или после намеченного на 17–18 мая государственного визита Саули Ниинистё в Стокгольм.

«Ситуация с обеспечением безопасности в Европе полностью изменилась. Мы не можем оставаться беззащитными перед Россией, которая не соблюдает международных законов. И среди населения, и в парламенте много голосов за вступление в НАТО»,— заявила вчера Санна Марин в интервью японским СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Финляндии Санна Марин

Фото: John Thys / AP Премьер-министр Финляндии Санна Марин

Фото: John Thys / AP

Судя по последним опросам общественного мнения, действительно, как в Финляндии, так и в Швеции рекордное число граждан высказываются за вступление своих стран в НАТО. В альянс хотят 76% финнов (данные, опубликованные 9 мая изданием YLE) и 61% шведов (данные газеты Aftonbladet за 11 мая). Этот показатель резко вырос в обеих странах буквально за несколько месяцев. Еще в январе в НАТО хотели лишь 28% финнов (данные опроса по заказу газеты Helsingin Sanomat) и 37% шведов (данные опроса по заказу телеканала SVT). Однако с началом «специальной военной операции» России на Украине настроения резко изменились. Судя по опросам, вступление в НАТО видится финнам и шведам как гарантия безопасности их стран перед «российской угрозой», а политика военного нейтралитета, которой Хельсинки и Стокгольм придерживались десятилетиями, «не соответствующей сегодняшним вызовам».

В НАТО заранее обещали рассмотреть заявки Финляндии и Швеции в ускоренном режиме. Статус кандидата они могут получить уже в ходе намеченного на конец июня саммита альянса в Мадриде. Однако с учетом того, что принятие новых членов должны одобрить парламенты всех 30 государств—членов НАТО, процесс расширения может затянуться на несколько месяцев. Как уже писал “Ъ”, США неофициально пообещали Финляндии и Швеции защищать их от возможных посягательств со стороны России в ходе этого переходного периода (см. “Ъ” от 7 мая).

При этом Великобритания пошла еще дальше: вчера премьер Борис Джонсон в ходе визитов в Хельсинки и Стокгольм подписал с руководством обеих стран декларации о гарантиях безопасности. В обоих документах говорится о стремлении соответствующих стран укреплять сотрудничество друг с другом в военной и разведывательной сфере, совместно бороться с гибридными угрозами и попытками вмешательства во внутренние дела, защищать «принципы европейского порядка безопасности». При этом документами предусмотрено, что Великобритания в критической ситуации может оказывать Финляндии и Швеции любую помощь, в том числе «военными средствами». В декларациях подчеркивается, что Великобритания готова самым активным образом поддержать заявки обеих стран на вступление в НАТО, если таковые будут поданы, а также всячески способствовать ускорению процесса оформления всех необходимых формальностей. В редакционной колонке Helsingin Sanomat Бориса Джонсона вчера назвали «крестным отцом» вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вчера сказал журналистам, что в Кремле внимательно следят за всеми этими процессами. «Все, что связано с действиями, которые способны так или иначе менять конфигурацию альянса у наших границ, мы наблюдаем самым внимательным образом. Это предмет весьма и весьма тщательного анализа»,— заявил он.

В свою очередь, вице-спикер Совета федерации Константин Косачев в своем телеграм-канале написал, что «ни с одной европейской страной, вступившей в НАТО, у России отношения не улучшились». «Большей частью они радикально деградировали»,— отметил он, добавив, что это происходило не по вине России.

Елена Черненко