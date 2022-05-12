Загрузки гуглхромают

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Браузер Google Chrome на телефонах с операционной системой Android перестал обновляться в России. Проблемы последовали за решением отключить загрузки в стране платных приложений из магазина Google Play на фоне санкций США. Из России не обновляется и системный компонент, отвечающий за отображение веб-страниц в других приложениях. Отсутствие обновлений грозит пользователям уязвимостями и может сказаться на репутации Google в других странах, считают эксперты, допуская, что речь идет о технической ошибке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gokhan Balci / Anadolu Agency / Getty Images Фото: Gokhan Balci / Anadolu Agency / Getty Images

Пользователи устройств на Android из России с 9 мая не могут обновить браузер Google Chrome и системный компонент Android System WebView через магазин приложений Google Play, следует из обсуждений на форуме 4PDA. Первым на проблему обратило внимание издание Rozetked. “Ъ” удалось воспроизвести ее на телефонах Samsung и Xiaomi, работающих на Android версий 10, 11 и 12, тогда как на телефоне Nokia под управлением Android 9 браузер обновился до последней версии без ошибки.

При попытке обновления на затронутых устройствах выдается сообщение: «Не удается скачать приложение». Та же ошибка появляется и при попытке обновить платные приложения и игры или скачать ранее купленные.

Все 37 тыс. отзывов, оставленных на странице Google Chrome российскими пользователями Google Play после выхода новой версии, отрицательные (одна звезда), свидетельствуют данные data.ai (ранее App Annie). Для сравнения, средний рейтинг новой версии в США — 4,73 из 5. Подобная статистика отзывов наблюдается и в отношении Android System WebView: средний рейтинг новой версии в России — 1,17 (по данным 7 тыс. отзывов), в США — 4,35.

Телефоны на Android 10 и новее, а также старые устройства (начиная с Android 5) используют Android System WebView, чтобы отображать веб-страницы внутри приложений без открытия новой вкладки в браузере. Этот компонент основан на тех же технологиях, что и Chrome. На устройствах с Android 7, 8 и 9 за эту функцию отвечает непосредственно Chrome.

Google объявила, что c 5 мая блокирует обновление платных приложений для соблюдения санкций, наложенных на Россию из-за военной операции на Украине. О других изменениях компания не сообщала, Chrome для компьютеров и устройств Apple загружается нормально. “Ъ” направил запросы Google и Xiaomi, в Samsung отказались от комментариев.

Минфин США 8 мая обновил генеральную лицензию, разрешавшую поставлять в Россию браузеры и прочие программы для связи через интернет. В новом документе прописан запрет поставки таких программ только «Первому каналу», НТВ и «России 1». Но бизнес сам определяет свои политики соблюдения требований, подчеркивает руководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Сергей Гландин: «Не всегда ответы можно найти в законах, регламентах и указах». Единственный сценарий, при котором ситуацию с Chrome можно было бы объяснить формальным исполнением санкций,— это если Google планировала сделать браузер платным, полагает юрист.

WebView внутри мобильных приложений используется для отображения «простейших страниц — например, правил пользования сервисом, странички с политикой конфиденциальности или заранее заготовленных контентных страниц», говорит старший Android-разработчик Touch Instinct Дмитрий Костин. По его словам, пока компонент продолжает работать, а если проблема сохранится, разработчики могут использовать альтернативы — например, GeckoView от Mozilla (создатель браузера Firefox).

Директор фонда «Общество защиты интернета» Михаил Климарев (объявлен в РФ иноагентом) надеется, что речь идет о технической ошибке со стороны Google.

В противном случае это может плохо сказаться на репутации компании, в том числе за пределами России, полагает эксперт: «Пользователи в других странах увидят, что они там россиянам поломали, и решат больше не пользоваться продуктами Google. В Африке, например, это запросто может произойти». Если пользователи Android останутся без обновлений браузера, злоумышленники могут воспользоваться уязвимостями, которые в нем обнаружатся позднее, добавляет господин Климарев. Это особенно рискованно, по его мнению, поскольку подпавшие под санкции российские банки «переходят на "иранский вариант"», то есть заменяют приложения на веб-версии личных кабинетов.

Юрий Литвиненко