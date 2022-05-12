Возобновляемый рост

15 2 мин. ...

В 2022 году прирост общей мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире вновь станет рекордным — плюс 8% после увеличения на 6% в 2021-м, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Его эксперты полагают, что на фоне высоких цен на ископаемое топливо зеленая энергетика сохранит конкурентоспособность даже после заметного удорожания необходимых этому сектору материалов. Впрочем, хорошие перспективы ВИЭ не отменяют для зависимых от РФ европейских импортеров возросшей необходимости срочно увеличивать инвестиции в производство традиционной энергии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В МЭА подсчитали, что мировая мощность ВИЭ в 2021 году возросла на 6%, или на 295 гигаватт (ГВт), несмотря на проблемы с поставками, простой в строительстве и инфляцию. В этом году показатель на фоне кризиса на рынках энергоносителей продолжит рост — на 8%, или на 320 ГВт. Этот прирост, по подсчетам МЭА, эквивалентен объему производства электроэнергии в ЕС из газа. Солнечная энергия обеспечит 60% прироста мощности ВИЭ, во многом за счет объектов коммунального хозяйства. Это станет возможным благодаря политике ЕС и Китая в отношении зеленой энергии (КНР в 2022–2023 годах обеспечит 45% мирового роста мощностей ВИЭ).

Напомним, что в России также действуют меры господдержки строительства генерирующих объектов на основе ВИЭ. Минэнерго ожидает, что в РФ до 2035 года будет введено 6,7 ГВт мощности на базе ВИЭ. Сейчас, по данным Ассоциации развития возобновляемой энергии, мощность ВИЭ равна 5,3 ГВт, или 2,1% мощности энергосистемы РФ (см. “Ъ” от 26 апреля).

Согласно докладу МЭА, затраты на производство солнечной и ветряной энергии в 2022 году останутся выше, чем они были до пандемии, из-за повышения цен на необходимые этим секторам металлы и удорожания перевозок. По данным агентства, к марту 2022 года относительно начала 2021-го цены на поликремний марки PV выросли более чем на 300%, на алюминий — на 100%, на медь — на 70%, на сталь — на 50%, транспортные расходы — на 400%. Ранее в МВФ отмечали высокие риски энергоперехода для Европы, в том числе из-за зависимости от российского палладия (около 35% в импорте ЕС), который важен для декарбонизации (см. “Ъ” от 22 апреля).

Несмотря на эту и другие проблемы, конкурентоспособность ВИЭ, по прогнозу МЭА, все равно вырастет из-за высоких цен на ископаемое топливо: в Германии, Франции, Италии и Испании оптовые цены на электроэнергию подскочили в среднем более чем на 500% к средним значениям 2016–2020 годов. Домашние и коммерческие солнечные установки позволят потребителям сократить счета за электроэнергию. МЭА полагает, что успех ВИЭ в Европе будет коррелировать со степенью зависимости от российского сырья. Франции и Нидерландам (где эта зависимость низкая) будет проще увеличить потенциал ВИЭ для замены газа из РФ; Австрии, Венгрии и Греции — сложнее.

Впрочем, сейчас эта зависимость подвигает страны ЕС увеличивать вложения в производство традиционной энергии. По данным западных источников, Еврокомиссия (ЕК) 18 мая представит план по сокращению зависимости ЕС от энергоресурсов из РФ к 2027 году объемом €195 млрд. В его рамках предлагается инвестировать в инфраструктуру для импорта сжиженного и трубного газа из новых источников, а также, вероятно, в инфраструктуру стран, которые больше всех зависят от поставок нефти из РФ. При этом ЕК предлагает к 2030 году повысить с 40% до 45% целевой показатель доли зеленой энергетики в энергобалансе ЕС, а также сократить к этому сроку потребление энергии на 13%.

Отметим, что в недавней работе Аналитического центра при правительстве РФ «Новая диверсификация на рынках газа» отмечалось, что «оживление инвестиций в добычу ископаемого топлива ставит под угрозу выполнение долгосрочных климатических целей ЕС». Снижение привлекательности подорожавшего газа может не только повысить спрос на ВИЭ, но и способно вернуть рынок к угольной и нефтяной энергетике, нарушая европейские планы «зеленого перехода».

Георгий Смирнов