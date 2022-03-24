Энергетикам не хватает доходности

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Как выяснил “Ъ”, инвесторы в ВИЭ попросили ускоренно увеличить платежи за мощность новых электростанций, пересчитав платежи с учетом текущей ставки гособлигаций и ключевой ставки ЦБ. Изменение правил может повысить нагрузку на промышленность, по подсчетам аналитиков, на 220–240 млрд руб. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Инвесторы в ВИЭ предложили ускоренно повысить платеж за мощность новых электростанций с 1 июля, исходя из резко выросших ставок облигаций федерального займа (ОФЗ). Генераторы включили инициативу в список дополнительных мер поддержки отрасли (есть у “Ъ”), который обсуждался в «Совете рынка» (регулятор энергорынков) 22 марта.

Новые электростанции в РФ строятся по механизмам договоров поставки мощности (ДПМ), которые гарантируют инвестору возврат вложений. Доходность ДПМ зависит от ставки ОФЗ. Сейчас объем платежа рассчитывается один раз в год, исходя из ставки ОФЗ и индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2021 году средняя ставка ОФЗ составляла 7,3%, из-за чего доходность ДПМ ВИЭ в этом году снизится до 10,76%, посчитал Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». Средняя ставка ОФЗ по десятилетним бумагам с начала этого года по 22 марта составляет 9,74%.

При такой ставке платеж по ДПМ ВИЭ вырастет примерно на 14% от текущего уровня, отмечает Сергей Гарамита из Райффайзенбанка.

По словам источников “Ъ”, инициативу на совещании отстаивал «Фортум» (подконтролен финской Fortum). Представители «Фортума» ссылались на возникновение убытков из-за резкого скачка плавающей ставки кредитов примерно до 23%. В качестве альтернативы компания предложила субсидировать ставки коммерческих банков со стороны ЦБ. В «Фортуме» отказались от комментариев.

Представитель «Совета рынка» на совещании говорил, что изменение формул расчета цен для всех ДПМ-объектов (включая тепловые и другие станции) приведет к резкому росту одноставочной цены энергорынка на 10%, предложив выбрать другие варианты поддержки отрасли. В январе одноставочная цена в европейской части РФ и на Урале составляла 2,66 тыс. руб. за 1 МВт•ч, а в Сибири — 2,08 тыс. руб.

Увеличение ставки доходности ДПМ до 20% и индекса потребительских цен до 19% потребует роста платежей потребителей по всем инструментам ДПМ на 220–240 млрд руб. в год, что эквивалентно росту конечного тарифа на электроэнергию на 5%, посчитал Владимир Скляр.

Генераторы также предлагают индексировать капитальные затраты для проектов с вводом после 2022 года, исходя из динамики курса валют (по аналогии с 2015 годом). Инвесторы рассматривают вариант полной отмены требований по локализации оборудования или хотя бы разрешение использовать наравне с российским оборудование из стран, которые не ввели санкции против России (например, Китай и Индия). При этом представитель «Совета рынка» на совещании отметил, что регулятор предлагает отменить штрафы для генераторов при отказе от проекта.

Представитель от «Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) предложил запускать станции по частям с возможностью сразу получать платежи за мощность, а также отменить штрафы за недостижение нормативного коэффициента использования установленной мощности. Эти меры необходимы для поддержки экономики строящейся Кольской ВЭС (201 МВт), говорят источники “Ъ”. В «Энел Россия» от комментариев отказались.

В «Совете рынка» сообщили “Ъ”, что сейчас проводится анализ ситуации. «Обобщенные сведения о возникающих проблемах и перечень всех поступивших предложений по соответствующим мерам будут направлены в Минэнерго»,— отметили там. В Минэнерго вновь повторили, что предложения от всех участников рынка рассматриваются и оцениваются.

«Стремление энергетиков нажиться на сложностях вдвойне неприглядно,— говорят в "Сообществе потребителей энергии" (объединяет промышленных потребителей энергии).— Мало того что оно безосновательно, эти сверхдоходы вряд ли принесут пользу экономике, поскольку, скорее всего, достанутся кредиторам или осядут на счетах энергетиков».

Полина Смертина