Нефтебазы сгорают на глазах

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Случившийся в ночь на 25 апреля пожар на двух объектах промышленного хранения топлива в Брянске заставляет по-новому оценить риски безопасности нефтегазовой инфраструктуры в нынешних условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Официально причина пожаров не сообщалась. Тем не менее тот факт, что возгорания произошли одновременно на двух удаленных объектах (расстояние между ними превышает 1,5 км), расположенных соответственно на нефтебазе «Транснефти» и на территории местной воинской части, позволяет предположить, что они возникли неслучайно и в результате внешнего воздействия. Той же ночью, по данным администрации соседней Курской области, над ней были сбиты два военных беспилотника: фото обломков одного из них (Вayraktar TB2, используемый в том числе вооруженными силами Украины) показал местный телеканал.

По данным Минобороны РФ, 14 апреля территория Брянской области (поселок Климово) уже подвергалась ударам вертолетов вооруженных сил Украины, а 1 апреля в результате обстрела украинских вертолетов была серьезно повреждена нефтебаза в соседней Белгородской области. Но в этих случаях объекты располагались сравнительно недалеко от госграницы РФ и Украины, тогда как Брянск от ближайшей точки территории Украины отделяет более 100 км.

Как показывает практика, такое расстояние не является проблемой для современных беспилотников. Так, йеменские хуситы с помощью беспилотников периодически наносят удары по объектам Саудовской Аравии, расположенным за сотни километров от Йемена. Наиболее масштабное нападение в сентябре 2019 года на объекты подготовки нефти в Абкайке и Хурайсе на несколько недель лишило Саудовскую Аравию половины мощностей по добыче. Хотя страна прилагает значительные усилия для защиты от этих угроз, по меньшей мере раз в несколько месяцев хуситам удается поразить какой-либо объект инфраструктуры: нефтехранилище, электроподстанцию или водопровод.

Похоже, теперь как жителям приграничных с Украиной территорий, так и расположенному там бизнесу придется привыкать к существованию в новых условиях. Речь идет в том числе о критической экспортной инфраструктуре: к примеру, нефтеперекачивающая станция Унеча, через которую ежегодно более 60 млн тонн российской нефти идет на экспорт в Европу по трубопроводу «Дружба» и в порт Усть-Луга по БТС-2, располагается всего в 60 км от границы с Украиной.

В данном случае остается лишь рассчитывать на сдержанность Киева. Пока участники украинского конфликта избегали не то что намеренного повреждения, но даже просто остановки работы объектов, обеспечивающих поставки энергоносителей в Европу: хотя «специальная военная операция» идет уже два месяца, транзит российского газа через Украину не прервался ни на миг.