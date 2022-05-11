Грунтовым полосам ничего не светит

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Новые требования Минстроя к организации посадочных площадок вызовут подорожание в сотню раз строительства объектов и фактически заблокируют их реконструкцию, опасаются авиаторы. Министерство утвердило правила, по которым теперь на площадках необходимы комплексы для пассажиров, дорогостоящее светосигнальное оборудование и охрана. В отрасли считают значительную часть требований избыточными и неподъемными для ее участников без подключения бюджетного финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Новый свод правил «Посадочные площадки. Правила проектирования» (СП) серьезно затруднит их строительство и реконструкцию и кратно увеличит расходы собственников площадок, сообщили “Ъ” опрошенные авиаторы. В Минстрое утвердили и анонсировали документ 1 апреля. Разработчики из АО «ЦНИИпромзданий» ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект» подготовили классификацию посадочных площадок, а также требования к инженерным системам, светосигнальному и метеорологическому оборудованию. Анонсируя изменения, в министерстве подчеркивали, что новый порядок упростит проектирование. На запросы “Ъ” в Минстрое и Минтрансе не ответили.

Посадочные площадки в России используются для обслуживания самолетов и вертолетов массой менее 5,7 тонны вместимостью менее 20 пассажиров. По данным Минтранса, на начало 2022 года в госреестре было более 2,4 тыс. таких объектов. Часто они расположены в труднодоступных регионах, в том числе на нефтегазовых месторождениях, предназначены для санитарной, сельскохозяйственной и другой малой авиации.

Воздушный кодекс РФ определяет посадочную площадку как участок земли, льда или поверхности сооружения для взлета, посадки и стоянки ВС. Их использование регулируется ФАП 69. Присутствие зданий и сооружений на площадках «зависит от потребностей на усмотрение собственника», отмечает член рабочей группы при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения Андрей Медведев.

Однако новые правила предполагают наличие служебно-пассажирского здания с раздельными зонами для обслуживания пассажиров и грузов. Отдельно следует предусматривать, например, зоны предполетного контроля безопасности, помещения для сотрудников и обработки почты. СП, по сути, переписан с ФАП 262, описывающих требования, предъявляемые к аэродромам, утверждает господин Медведев. Документ избыточен, имеет массу разночтений и ошибок, подчеркивает эксперт: в частности, в трех пунктах описаны разные требования по ширине взлетно-посадочных полос. Кроме того, правила составлены только для самолетов, вертолетов и беспилотников, не предусматривая другие типы ВС — автожиры, планеры и дельтапланы.

Электроснабжение площадок, обеспечивающих полеты по приборам, теперь должно обеспечиваться от малой электроподстанции и независимого источника. Однако на многих действующих площадках без зданий электричество совершенно не нужно, уверены собеседники “Ъ” на рынке. Они добавляют, что резко осложнит ситуацию и требование отнести площадки минимум на километр от ЛЭП (или на 500 м при наличии лесопосадок). «Соблюсти его будет особенно сложно в центральной части РФ»,— подтверждает Андрей Медведев, уверяя, что расположенная вдоль полосы ЛЭП не угрожает безопасности полетов.

Самыми затратными пунктами станут положения о необходимости установки на посадочных площадках сертифицированного светосигнального, радиотехнического и метеорологического оборудования. Сейчас все освещение обходится в 100–400 тыс. руб. на площадку, но сертифицированный свет будет стоить до $2 тыс. за один «огонь», уточняет господин Медведев. По его словам, сейчас в среднем полное обустройство площадки в целом обходится в 1 млн руб., по новым положениям стоимость возрастет до 70–100 млн руб. По мнению гендиректора «Вельтпласта» Дмитрия Шаповалова, расходы могут оказаться еще выше: только сертифицированный «свет» на аэродроме с полосой в 2 км стоит около 100 млн руб., тогда как без сертификации — примерно 2,5 млн руб.

Сама услуга сертификации в Росавиации стоит для производителя несколько сотен тысяч рублей, уточняет господин Шаповалов. Но для ее прохождения предварительно необходимы продолжительные дорогостоящие лабораторные испытания. «Чаще всего посадочные полосы у нас грунтовые — это кусок планеты с тканевым ангаром для стоянки пары небольших воздушных судов, с проверенным производителем светом и устройством полос. Дополнительное регулирование избыточно и абсурдно»,— считает эксперт. Новые правила он называет «путаными и неисполнимыми», а даже в случае прояснения и корректировки — требующими бюджетного финансирования. Перечисленные в своде вопросы не относятся к сфере регулирования Минстроя, прописаны во многом вразрез с ФАП и не могли быть выпущены без согласования с Минтрансом, подтверждает глава ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев. Там обещают обратиться за разъяснениями в профильные ведомства.

Айгуль Абдуллина