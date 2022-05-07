Совбезу ООН не вывели единую формулу

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На фоне отсутствия серьезных изменений на карте боевых действий на Украине основное внимание на этой неделе было приковано к мариупольскому заводу «Азовсталь». ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) начали уже третью операцию по эвакуации оттуда мирных жителей. Ранее РФ не раз обвиняла Украину в использовании гражданского населения в качестве живого щита, а в пятницу на заседании Совбеза ООН предъявила Киеву и другие претензии. Организованная по инициативе Москвы встреча прошла по «формуле Арриа», то есть была неформальной. Зато полноценным было заседание Совбеза, состоявшееся днем ранее. И звучавшие там заявления российские дипломаты сочли односторонними.

О начале третьей совместной операции ООН и МККК по эвакуации людей с территории «Азовстали» было объявлено в четверг вечером, но основные события развернулись в пятницу. К вечеру Минобороны РФ сообщило: за день эвакуировано 50 гражданских лиц, в том числе 11 детей. Эту же цифру привела вице-премьер Украины Ирина Верещук, отметив: речь идет о «женщинах, детях и пожилых людях». Эвакуация продолжится в субботу.

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, в ходе первой операции, завершившейся 3 мая, с завода был эвакуирован 101 мирный житель и еще 59 человек вывезли из близлежащей зоны. Практически сразу последовала вторая операция, в результате которой из Мариуполя и окрестностей удалось эвакуировать 320 человек. Однако международные организации продолжало беспокоить, что на территории завода, заблокированного российскими войсками, а также милицией Луганской и Донецкой народных республик, вместе с украинскими военными (преимущественно бойцами батальона «Азов») остается гражданское население. Российские военные неоднократно объявляли об открытии гуманитарных коридоров для их выхода с завода, однако в Киеве настаивали на участии в эвакуации международных посредников, не доверяя Москве. Россия обвинила Украину в использовании гражданского населения в качестве живого щита.

После визита господина Гутерриша в Москву и Киев в конце апреля консенсус был найден, однако провести эвакуацию оказалось непросто. Представители международных организаций были разочарованы, что в ходе первой операции с завода вышло очень мало людей.

Пока в Мариуполе прилагались усилия по эвакуации гражданского населения, на площадке ООН в Нью-Йорке разворачивалась очередная дипломатическая баталия. В пятницу Россия созвала заседание Совбеза ООН по «формуле Арриа» (то есть неформальное и с гибкими процедурными рамками). Объявленная повестка — обсуждение случаев нарушения Украиной международного гуманитарного права. В ходе заседания постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и его заместитель Дмитрий Полянский продемонстрировали видеосвидетельства жителей Донбасса, в том числе мариупольцев. В основном речь шла о «преступлениях украинских военных»: использовании населения в качестве гражданского щита, в частности установки военной техники перед домами, обстрелах жилых кварталов, отсутствии информации о гуманитарных коридорах и препятствовании эвакуации. Были упомянуты и издевательства украинских военных над российскими военнопленными.

Представители РФ также остановились на кампании по дезинформации о происходящем на Украине, которая, по их словам, идет сейчас в западных СМИ. Было предоставлено слово иностранным журналистам, которые работают в Донбассе и не согласны с общим трендом на Западе. Они показали свои репортажи из зоны боевых действий: опрошенные люди в целом подтверждали российскую версию событий. Журналисты обратились к присутствовавшим на заседании дипломатам с призывом поверить тем, кто был в зоне боевых действий, и не забывать о том, что население Донбасса пережило за восемь лет.

Впрочем, старания России успехом не увенчались. Присутствовавшие на заседании по «формуле Арриа» представители Франции, Норвегии, США и Великобритании заявили: необходимо остановить попытки России «оправдать свои преступления на Украине» и «распространять ложь через площадку ООН», игнорируя факт, кто развязал военный конфликт.

Отметим, что организованное РФ неформальное мероприятие состоялось на следующий день после официального заседания Совбеза ООН по Украине, где на Россию обрушилась критика со стороны верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. По ее словам, за 71 день «с начала российского вооруженного нападения» на Украину число «жертв среди гражданского населения» достигло 6731 человека (примерно поровну погибших и раненых), большинство из них пострадали в результате применения «оружия с широким радиусом действия» в населенных пунктах (артиллерия, ракетные и авиаудары). Госпожа Бачелет говорила также о задержаниях и последовавших за этим пропажах мирных жителей мужского пола на территориях, занятых российскими военными, имеющейся информации о случаях изнасилования и других военных преступлениях. Упомянула она и о том, что Управление верховного комиссара зафиксировало «восемь случаев возможных насильственных исчезновений людей, считающихся пророссийски настроенными». Это фраза была единственной, которая касалась ответственности украинской стороны. Василий Небензя назвал выступление Мишель Бачелет односторонним. Ранее МИД РФ обвинял Управление верховного комиссара в использовании информации, основанной на фейках.

Вечером в пятницу, между тем, впервые с начала «специальной военной операции» на Украине появилась обнадеживающая информация, касающаяся деятельности Совбеза ООН. Сторонам удалось согласовать компромиссный документ — заявление председателя этого органа. Как передало «РИА Новости», в документе говорится, что «Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины», а также поддерживает «усилия генсека по поиску мирного решения» проблемы.

Дмитрий Полянский, впрочем, в эфире телеканала «Россия-24» сразу дал понять, что речи о сенсации не идет: документ «очень короткий» и «абсолютно ничего революционного» в нем нет. То есть все разногласия между Москвой и Западом остаются на месте.

Марианна Беленькая