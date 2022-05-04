Каникулы метят кредитки

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Кредитные каникулы стали для банков новым поводом для сомнений в платежеспособности заемщиков. Клиенты сообщают о блокировках неиспользованных лимитов по кредиткам при подаче заявок на каникулы по другим продуктам в тот же банк. В силу масштаба лидирует Сбербанк, но проблема носит общий характер. Юристы уверены, что такая практика законна, но по мнению правозащитников, «выглядит негуманно». В ЦБ считают, что вопрос требует «отдельного рассмотрения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На финансовых форумах и в соцсетях появились сообщения клиентов Сбербанка о блокировке расчетных операций по кредитной карте при подаче заявления на кредитные каникулы по госпрограмме (106-ФЗ). За март—апрель Сбербанк предоставил кредитные каникулы по 22 тыс. кредитов граждан, из них на кредитные карты пришлось примерно 2 тыс. кредитов.

Впрочем, по словам собеседников “Ъ” из числа банковских клиентов, Сбербанк далеко не единственный игрок, использующий подобный подход. Практика блокировки кредитных карт по расчетным операциям при наличии кредитных каникул распространена и среди других банков. Так, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и Почта-банк обнуляют лимиты по кредитным картам заемщиков. В ЦБ подтвердили, что тоже получают жалобы по вопросу блокировки кредитных карт при подаче заявки на кредитные каникулы.

В Сбербанке пояснили “Ъ”, что при обращении за кредитными каникулами клиент уведомляет банк о том, что не может обслуживать кредитный договор по графику. Чтобы не допустить увеличения долговой нагрузки на клиента, банк приостанавливает проведение расходных операций и по кредитной карте, при этом у клиента сохраняется возможность пополнять счет карты, отмечают там. Расходные операции по кредитной карте блокируются на 180 дней.

Эксперты отмечают, что кредитные каникулы предоставляются на каждый продукт по отдельному заявлению. Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков обращает внимание, что обычно в периоды, когда возникают кризисы, все финансовые участники более осторожно рассматривают вопросы выдачи заемных средств, в том числе могут уменьшать или закрывать кредитные лимиты.

Юристы уверены, что действия банков полностью законны, даже в ситуации, когда в кредитных каникулах отказано, так как одна заявка уже указывает на неплатежеспособность заемщика.

По словам руководителя практики имущественных и обязательственных отношений «Амулекс.ру» Галины Гамбург, банк имеет право изменить лимит кредитования в соответствии с правилами кредитования. Председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго добавляет, что когда гражданин обращается в банк за кредитными каникулами, он обосновывает это в том числе тем, что у него снизился доход, и в этой ситуации банк, снижая свои риски, такому клиенту новый кредит не одобрит, в том числе по кредитной карте.

Эксперты считают, что кредитные каникулы в одном из банков создают риски для займов клиента в других кредитных организациях. Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков объясняет, что наличие действующего кредитного договора дает кредитору право запрашивать кредитную историю действующего заемщика в течение всего срока действия договора, при этом данные о кредитных каникулах фиксируются в специальном блоке кредитной истории «Изменения и дополнения к договору, сведения о льготных периодах». Партнер ЮБ «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко добавляет, что наличие кредитных каникул может служить сигналом о неплатежеспособности клиента для других банков, и они также могут обнулить лимиты по кредитным картам, что необходимо учитывать заемщику.

Между тем директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает, что банки в данной ситуации прибегают к радикальным мерам, что не вполне корректно и должно привлечь внимание регулятора. «Карточные долги — это одни из самых дорогих банковских продуктов, и Сбербанк пытается защитить себя и клиента — если клиент не справляется с обслуживанием из-за снижения дохода, то пусть не наращивает размер долга расходной частью,— объясняет госпожа Лазарева.— Однако на фоне ажиотажного спроса на каникулы по всем видам кредитов стоило занять более клиентоориентированную позицию».

В ЦБ заявили “Ъ”, что случаи блокировки банками кредитных карт, когда в кредитных каникулах заемщику отказано, требуют «отдельного более детального рассмотрения и анализа».

Юлия Пославская