Пролетарии всех стран, не закупайтесь

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Стремление россиян оптимизировать расходы на фоне экономического кризиса сказалось и на проведении ими праздничных дней. Так, почти 50% потребителей потратят на грядущие майские праздники меньше, чем в прошлом году. Экономию уже заметили торговые сети и рестораторы, хотя из-за высокой инфляции средний чек у тех остается на прежнем уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Около 45% российских потребителей потратят на грядущие майские праздники меньше, чем в прошлом году, свидетельствует опрос аналитической компании Calltouch. По данным исследования «Ромира», 40% россиян не планируют дополнительные расходы на праздники. Еще 44% потратят не более 5 тыс. руб., 10% — до 10 тыс. руб., 4% — до 15 тыс. руб. Коммерческий директор Calltouch Артур Саркисян добавляет, что если потребители и закупаются заранее к праздникам, то в меньших объемах, чем годом ранее, а треть не планируют покупать продукты впрок.

Основная причина сокращения расходов — вынужденная экономия, о чем сообщили 14% опрошенных. Еще 4,5% россиян сэкономят бюджет из-за отмены туристических поездок, говорят в Calltouch. По данным Tinkoff Data, из-за приостановки авиасообщения с некоторыми аэропортами на юге РФ и закрытия многих зарубежных направлений спрос на авиабилеты на майские праздники снизился на треть. Переориентирование части россиян на туры по стране и поездки на железнодорожном транспорте дало прирост спроса по этим категориям только на 8–11%, подсчитали аналитики.

Снижение потребительской активности стало заметно уже в этом месяце. После ажиотажного потребительского спроса в начале марта в апреле количество трансакций и средние траты снизились год к году, отмечают в Tinkoff Data. Количество обращений в интернет-магазины снизилось в апреле на 10%, добавляют аналитики Calltouch. В Wildberries, «Яндексе» и Ozon говорят, что не заметили падения объемов заказов. В компаниях считают, что сэкономленные на поездках средства россияне потратят на благоустройство дома и подготовку к дачному сезону. В «Сбермаркете» говорят, что пользователи стали делать закупки реже, но в большем объеме. Там отметили также рост интереса покупателей к скидкам. По данным NielsenIQ, 73% покупателей в России стараются сократить расходы по сравнению с прошлым годом.

В X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») подтверждают, что из-за снижения реальных доходов населения и растущей неопределенности в апреле покупатели снизили расходы. Во «Вкусвилле» заметили, что увеличился спрос на маленькие упаковки.

Аналогичная ситуация наблюдалась с овощами открытого грунта: когда цены на них выросли, покупатели стали приобретать тот объем, который понадобится для одного приготовления блюда, добавляют в сети. Последние пару месяцев покупатели стали переходить на товары более низкого ценового сегмента и выбирать собственные торговые марки сети, говорит гендиректор «Улыбки радуги» Алексей Баулин. В «Ленте» также заметили, что потребители активно прибегают к различным стратегиям экономии.

Россияне урезали и траты на походы в рестораны. По данным Tinkoff Data, в кафе и ресторанах количество трансакций с 1 по 20 апреля уменьшилось на 22% год к году, а доставка упала на 17%. Гости сокращают траты уже с начала марта и стараются заказывать блюда по более демократичной стоимости, но за счет роста цен средний чек не упал, говорит владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. По данным Росстата, за март потребительские цены в среднем увеличились на 7,61%. В этом году на майские праздники посещаемость в заведениях в центре Москвы и в торговых центрах традиционно упадет, а спрос переместится в загородные кафе, ждут в «Моремании».

В мае в структуре расходов сохранятся обычные для этого месяца сезонные тренды, в этом году снижение трат на выездной туризм поддержит внутренний потребительский рынок, говорит руководитель направления макроэкономического анализа X5 Group Илья Федоров. По его словам, в основном расходы населения будут зависеть от рынка труда и инфляционных ожиданий. ЦБ ожидает, что годовая инфляция продолжит возрастать и достигнет 18–23% по итогам года.

Дарья Андрианова, Никита Щуренков