Не на нашей улице Holiday

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Военный конфликт между РФ и Украиной вынуждает британского гостиничного оператора InterContinental Hotel Group (бренды Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza) покинуть российский рынок. Компания — третья по номерному фонду, находящегося в управлении в РФ, и ее уход приведет к потере $124 млн ежегодного дохода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Куриленко, Коммерсантъ Фото: Денис Куриленко, Коммерсантъ

Отельный оператор InterContinental Hotel Group (IHG) со штаб-квартирой в Денхэме (Великобритания) ведет переговоры с собственниками российских гостиниц о расторжении договоров на управление, рассказал один из собственников объекта Holiday Inn в РФ и два источника “Ъ” из числа консультантов. Собеседник “Ъ”, близкий к IHG, подтвердил, что идет обсуждение с собственниками объектов, но оно касается «изменений операционной деятельности». В штаб-квартире IHG отказались от комментариев.

IHG — крупный в мире гостиничный оператор. В России оператор входит в тройку крупнейших международных сетей на гостиничном рынке, управляет 29 отелями суммарным фондом 6,6 тыс. номеров, следует из исследования E&Y. Среди брендов, представленных в РФ,— Crowne Plaza, InterContinental, Holiday Inn, Indigo. В 2018 году IHG заработала на российском рынке $124 млн, подсчитал Forbes.

IHG 10 марта заявила, что приостанавливает открытие новых отелей в России, но речь об окончательном уходе с российского рынка не шла. Сейчас источники “Ъ” говорят о том, что IHG готова полностью свернуть бизнес в РФ из-за политических рисков. Чтобы избежать штрафов, оператор намерен договориться с собственниками объектов о расторжении контрактов по соглашению сторон, уточняет собеседник “Ъ”.

Западные отельные сети обычно заключают договоры по британскому, бельгийскому или датскому праву, где права гостиничных операторов больше защищены, отмечает партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Управляющий директор PFM Яна Уханова говорит, что в договорах содержится положение об обстоятельствах непреодолимой силы. Это поможет расторгнуть договор без штрафов для IHG, полагает собеседник “Ъ”, так как компания не имеет возможности продолжать работу в РФ, в том числе из-за затруднений международных трансакций.

До этого крупные западные гостиничные операторы покидали только единичные объекты, принадлежащие бизнесменам и компаниям из санкционных списков. Так, Hyatt в одностороннем порядке расторгла договор со структурами ВТБ, владеющими московской гостиницей Hyatt Regency Petrovsky Park.

Яна Уханова считает, что уход международной сети — тревожный знак. Станислав Ивашкевич полагает, что уход IHG серьезно скажется на рынке гостиничных услуг, так как ни один из российских операторов не сможет взять себе под управление весь портфель группы — их мощности просто не позволят этого. Он не исключает, что оператор выйдет из контрактов, где работал на прямом управлении, а объекты, управляемые по франшизе, останутся работать по аналогии с ресторанным рынком, где сейчас открыты партнерские заведения Burger King или KFC.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов полагает, что часть отелей будет управляться самостоятельно собственниками, как в случае с сочинским отелем бренда Hyatt Regency, теперь работающим под названием «Гранд Карат», а остальные объекты перейдут российским операторам. Но, возражает господин Ивашкевич, для потребителя важен бренд, так как он знает, что в этом случае может рассчитывать на качественный сервис.

Дарья Андрианова