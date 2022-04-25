Олег Тиньков уходит по-английски

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Олег Тиньков, 15 лет строивший финансовую группу, центром которой выступает входящий в топ-15 Тинькофф-банк, готов полностью выйти из бизнеса. Бизнесмен хочет максимально дистанцироваться от группы, чтобы минимизировать для нее риски санкций. По данным “Ъ”, подконтрольные его семье 35% TCS Group могут проданы гораздо дешевле рыночной стоимости, за $300 млн. Претенденты есть и юридически продажа возможна, говорят источники “Ъ” и эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В конце прошлой недели появилась информация о том, что Олег Тиньков ведет переговоры с потенциальными покупателями о продаже оформленных на семейный траст 35% в TCS Group. Источники РБК, в частности, сообщили, что «он хочет полностью выйти из российских активов».

Источники “Ъ” подтверждают, что представители господина Тинькова из числа западных инвестбанкиров выходили к российским игрокам финансового рынка с предложением о покупке доли во второй половине марта. Речь шла о продаже за $300 млн, что можно назвать «привлекательной ценой». Исходя из общего числа акций капитализацию холдинга на конец марта можно оценить в 600 млрд руб. (около $6 млрд). Сейчас, на фоне ослабления доллара, капитализация банка ниже на 25%, но все равно в несколько раз выше той, что получается исходя из цены сделки в $300 млн.

TCS Group основана в 2006 году Олегом Тиньковым. Основным акционером группы выступает траст семьи Олега Тинькова, владеющий 35,1%. Бумаги торгуются на Лондонской и на Московской биржах. В состав TCS Group входят банк (по итогам 2021 года занимал 13-е место по активам в России), виртуальный мобильный оператор, «Тинькофф Страхование», УК «Тинькофф Капитал», брокер «Тинькофф Инвестиции» и ряд других структур. Выручка TCS Group по МСФО в 2021 году составила 273,9 млрд руб., прибыль — 63,4 млрд руб.

Олег Тиньков в последние годы жил преимущественно в Лондоне, где лечился от лейкемии. В марте Великобритания ввела против него санкции, которые, впрочем, не затронули бизнес группы. В конце марта стало известно, что соруководители TCS Group Оливер Хьюз и Павел Федоров приняли решение переехать в ОАЭ, 31 марта они покинули совет директоров и комитет по стратегии головной компании TCS Group, а сейчас работают над новым финтех-проектом Kinetic Finance для операций на рынках Азии.

В начале апреля группа сообщила, что выделит российский сегмент бизнеса и передаст акционерные полномочия топ-менеджменту «для обеспечения стабильной и эффективной деятельности». Сам Олег Тиньков 15 апреля на своей странице в Instagram (его материнская Meta признана экстремистской в России) выступил с критикой спецоперации России на Украине. Он также сообщил, что Фонд семьи Тиньковых (чистые активы на 31 декабря 2021 года составляли 587,4 млн руб.) рассматривает возможность оказания прямой помощи украинским беженцам в Италии и раненым россиянам. В банке демонстративно дистанцировались от позиции основателя и крупнейшего акционера: «Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы "Тинькофф"». Однако заявление господина Тинькова привело к отказу ряда клиентов от работы с банком.

Список потенциальных покупателей, получивших предложения о покупке доли Олега Тинькова в TCS Group, на данный момент неизвестен. На прошлой неделе в телеграм-каналах появилась информация, что Андрей Мельниченко (попал под санкции Евросоюза и вышел из своих основных активов, включая «Еврохим» и СУЭК) заканчивает переговоры о покупке семейного траста Олега Тинькова и стороны почти согласовали ее основные параметры. Господин Мельниченко хорошо знаком с банковским бизнесом, его финансовая группа начиналась с МДМ-банка (ликвидирован в 2009 году). Однако информация о переговорах до сих пор не подтвердилась.

Источники “Ъ” на финансовом рынке называют в числе потенциальных интересантов на 35% TCS Group Альфа-банк, Промсвязьбанк, «Яндекс», сделка с которым готовилась, но сорвалась, АФК «Система». Представитель АФК отказался от комментариев. В остальных организациях на запросы “Ъ” не ответили.

Юристы отмечают, что слухи о продаже группы могут так и остаться слухами. По мнению руководителя практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Сергея Гландина, все действия TCS Group и ее основателя «сейчас направлены исключительно на то, чтобы выжить и минимизировать риск попадания под санкции». В то же время, уточняет юрист, ограничений для продажи нет. «Продаже имущества и активов, контролируемых Олегом Тиньковым прямо и опосредованно, санкции на текущий момент не препятствуют,— подтверждает управляющий партнер ЮК "Иккерт и партнеры" Павла Иккерта он.— Но это может измениться, учитывая динамику расширения ограничений в отношении связанных с Россией бизнесменов и длительность подготовки и заключения таких сделок».

Ксения Дементьева, Полина Трифонова